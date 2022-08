Secretlab dévoile son nouveau fauteuil gaming à l'effigie d'Assassin's Creed

Test du siège Secretlab Assassin's Creed Edition

Présentation de la licence

Les plus grands succès

Assassin's Creed Valhalla : Le joueur incarne Eivor , un Viking chassé de sa Norvège natale qui devra tenter de trouver de nouvelles terres pour son peuple.





, un Viking chassé de sa Norvège natale qui devra tenter de trouver de nouvelles terres pour son peuple. Assassin's Creed Odyssey : L'un des titres ayant le plus fait parler de lui tant par sa direction artistique exceptionnelle que par l'univers proposé par Ubisoft. Tandis que la Guerre du Péloponnèse éclate en Grèce Antique , en 431 avant Jésus-Christ, les joueurs pourront incarner l'un des descendants de Léonidas, que ce soit Kassandra ou Alexios.





, en 431 avant Jésus-Christ, les joueurs pourront incarner l'un des descendants de Léonidas, que ce soit Kassandra ou Alexios. Assassin's Creed Origins : Avec des paysages ensablés, qui ne manquent pas de rappeler les premiers Opus, Origins s'intéresse aux mythologies égyptiennes. Faites connaissance avec les pyramides et l'ensemble des créatures qui en vont de pair.





et l'ensemble des créatures qui en vont de pair. Assassin's Creed Unity : Bien que ce titre ait fait polémique, à sa sortie, par son affreuse optimisation, le studio n'a eu de cesse de mettre à jour le jeu pour le rendre plus facilement jouable. L'époque, à l'égal de la situation géographique, est facile à se remémorer puisqu'il s'agit du seul opus se situant en France. Assassin's Creed: Unity, prends place dans Paris, la capitale, durant la révolution de 1789.





Les références et caractéristiques de la chaise gaming Secretlab

Références

1 - AC III

2 - AC Black Flag

3 - AC Unity

4 - AC Rogue

5 - AC Syndicate

6 - AC Ezio trilogy

7 - AC Chronicles

8 - AC Chronicles: Russia

Caractéristiques spécifiques

Les Accessoires

Aperçus du fauteuil gamer en photos

Stand Alone

Associé au bureau MAGNUS

Sans surprise,profite de sa gamme de sièges phares pour proposer une variante avec celui lié àNous vous invitons ainsi à consulter notre article test sur la Jinx TITAN XL Evo Série 2022 , pour l'aspect technique, mais également les photos ci-dessous par le rendu visuel. Pour le reste, nous vous invitons à laisser vos avis, questions ou requêtes en commentaire de cet article. Nous tâcherons d'y répondre dans les meilleurs délais.Nous pensons, bien sûr, à celles et ceux qui ne voudraient pas quitter trop vite cet article, mais qui souhaitent tout de même. Voici les informations à retenir avec, dans l'ordre, la conclusion du TITAN Evo Série 2022 puis celui de la Jinx TITAN XL Evo Série 2022 Assassin's Creed est une série de jeux vidéo historiques d'action-aventure et d'infiltration en monde ouvert, développée et éditée par. Pour chaque titre,dont le passé est étroitement lié à la Confrérie des Assassins.Grâce à l'Animus, une machine permettant de lire visuellement dans les gènes, vous devez remonter le temps pour revivre des situations clefs arrivées à l'un de vos ancêtres. En avançant progressivement dans l'histoire, vous débloquez des souvenirs de plus en plus proches et précis afin d'en apprendre un peu plus sur votre histoire, mais également celle du monde.Avec une popularité croissante,saute sur l'occasion afin de proposer la chaise gamingqui reprend les couleurs et les éléments de la licence comme nous le verrons au fil de cet article.Comme dit précédemment, la licence n'est pas nouvelle et a su combler les adeptes comme les novices en proposant des opus tout aussi variés qu'intéressants., vous pouvez retrouver l'ensemble de nos articles concernant l'ensemble des titres sur les liens suivants :Cette liste est exhaustive, mais représenteles plus populaires. Toutefois, il existe des jeux de plateforme avecou même mobile grâce à Rébellion. Comme dit précédemment, la franchise Assassin's Creed est, au fil du temps, devenue une valeur sûre pour Ubisoft.Si l'avant du siège se dénote par le logo de la Confrérie des Assassins, l'arrière est plus difficile à déchiffrer pour les novices de la licence, mais très clair pour les adeptes. Dans l'ordre, de gauche à droite, voici la signification des logos :Les épisodes ont été choisis par Ubisoft.L'avantage des sièges « éditions » proposés parse situe sur le visuel ainsi que les modifications apportées au fauteuil de base qu'est le. Pour notre cas, c'est la version XL que nous avons eu l'occasion de tester. Gardez tout de même en tête que l'ensemble des technologies du constructeur sont conservées comme le support lombaire intégré (de haut en bas et avant / arrière), l'appui-tête magnétique ou même les accoudoirs magnétiques interchangeables.La divergence se fait au niveau des coutures, sur l’aspect visuel ainsi que certaines textures. Ces changements permettent de coïncider avec la licence associée.Pour commencer, le siège n'est disponible que sous deux formats que sont leet leaux prix respectifs deet. Notez que la différence de prix se joue sur le poids total de la chaise qui doit être inférieur à 100 kg pour la Regular contre 80 à 180 kg pour la XL.Cette dernière est également plus grande et plus large pour s'entendre à ceux qui cherchent plus d'espace ou simplement pour convenir à un utilisateur plus grand puisqu'elle cible 181 à 205 cm.Voici en photo de gauche à droite,Ensuite, pour, en plus du cercle de référence que l'on retrouve au dos, nous sommes heureux de constater un assemblage de couleurs atypiques liant le rouge, le gris et le blanc. Si l'ensemble est visuellement convaincant, les textures choisies permettent d'ajouter une autre dimensionNous retrouvons, sur la zone supérieure et avant du siège, le logo de la Confrérie des Assassins, accompagné de lignes de coutures. Ces dernières font référence à l'Animus qui est lui-même au cœur de la licence. Sans contrainte au dos lors de votre assise, ils proposent un rappel de couleur agréable.Le contraste de couleur n'est pas nouveau pour le constructeur et avec l'arrivée du siègec'est un mélange de tonalités qui fait son apparition. Nous retrouvons ainsi une garniture en similicuir argentée tandis que l'assise se veut gris mat. Les retours baquets, quant à eux, proposent un motif entrelacé rouge ton sur ton tout en gardant un rendu doux au toucher.Finalement nous restons sur une légère déception quant au coussin de tête qui reste très standard. Nous étions en mesure d'attendre ne serait-ce qu'un petit clin d'œil de coloris, sur l'écriture comme sur la forme, pour finir d'embellir ce fauteuil.En aparté, Secretlab fait un pack complet permettant de profiter de la licence AC même sur le bureau MAGNUS. Tapis, cache câble et autres éléments cosmétiques sont également disponibles pour continuer de prouver votre allégeance auprès de la confrérie.Pour conclure cet article, rien de mieux que de profiter de visuels du siège en situation. Nous l'avons couplé, pour l'occasion, avec la tableproposée également parVoici quelque photo du siège. Malgré un ensemble de couleurs plutôt clair, force est de constater que le siège s'accorde avec douceur à une configuration sombre. Néanmoins, le constructeur n'a pas dit son dernier mot et propose une alternative aux utilisateurs soucieux d'avoir une cohérence visuelle, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant.ne fait pas les choses à moitié et se plaît à proposer un écosystème complet. Pour cela, le constructeur profite d'équiper son bureau, en déclinant intelligemment son tapis (disponible en pièce détachée) aux couleurs de la licence, mais également l'ensemble de son système de gestion des câbles.Voici donc un aperçu de ce qui vous attend en cas d'achat groupé. Dernier point, pour les curieux ou simplement ceux qui ne connaissaient pas le produit, retrouvez notre article test : MAGNUS : Test de la table Secretlab