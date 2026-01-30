RedMagic 11 Air : un smartphone gaming plus fin, sans compromis sur la puissance

RedMagic bouscule les codes du smartphone gaming avec le 11 Air, un modèle plus fin, plus léger, mais toujours taillé pour la performance extrême.

Un design plus fin mais pensé pour le jeu

Refroidissement et composants techniques

Autonomie et recharge

Prix et disponibilité

Test du smartphone RedMagic 10S Pro

Test de la tablette RedMagic Astra

Le marché du smartphone gaming a longtemps été associé à des appareils massifs et orientés performances brutes. Avec le RedMagic 11 Air, la marque propose un modèle plus, tout en conservant des caractéristiques adaptées aux joueurs. Sa sortie en Europe est prévue début février 2026.Le RedMagic 11 Air est plusque les modèles précédents, tout en gardant l'esthétique gaming reconnaissable de la marque, avec un dos partiellement transparent et des lignes anguleuses. L'écranoffre un, idéal pour des jeux fluides et réactifs.Le processeurest accompagné de jusqu'àet, ce qui en fait un smartphone capable de gérer les jeux et applications les plus exigeants. Le système, basé sur Android, propose des modes optimisés pour le jeu et des boutons tactiles additionnels, tout en restant accessible pour un usage quotidien.Pour éviter la surchauffe lors de longues sessions, le RedMagic 11 Air intègre unet une chambre à vapeur optimisée. Ces systèmes dispersent la chaleur de façon plus efficace, même si les résultats peuvent varier selon l'intensité du jeu. L'écran bénéficie d'uneet d'une luminosité suffisante pour jouer confortablement. Le téléphone reste ainsi compétitif face aux autres modèles gaming récents, tout en étant plus compact.La batterieassure une autonomie confortable même lors d'un usage intensif. Lapermet de remettre le téléphone en service rapidement, ce qui est pratique pour les longues sessions de jeu.En Europe, le RedMagic 11 Air sera disponible à partir dupour :pour la version 12 Go de RAM + 256 Go de stockagepour la version 16 Go + 512 Go Ces tarifs placent le téléphone dans une gamme accessible pour un smartphone gaming haut de gamme. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les autres produits RedMagic :