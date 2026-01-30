RedMagic 11 Air : un smartphone gaming plus fin, sans compromis sur la puissance

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 30 janvier 2026 à 11h00
RedMagic bouscule les codes du smartphone gaming avec le 11 Air, un modèle plus fin, plus léger, mais toujours taillé pour la performance extrême.
RedMagic 11 Air : un smartphone gaming plus fin, sans compromis sur la puissance
Le marché du smartphone gaming a longtemps été associé à des appareils massifs et orientés performances brutes. Avec le RedMagic 11 Air, la marque propose un modèle plus équilibré entre finesse, puissance et autonomie, tout en conservant des caractéristiques adaptées aux joueurs. Sa sortie en Europe est prévue début février 2026.

Un design plus fin mais pensé pour le jeu

Le RedMagic 11 Air est plus léger et fin que les modèles précédents, tout en gardant l'esthétique gaming reconnaissable de la marque, avec un dos partiellement transparent et des lignes anguleuses. L'écran 6,85 pouces OLED offre un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, idéal pour des jeux fluides et réactifs.

Le processeur Snapdragon 8 Elite est accompagné de jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1, ce qui en fait un smartphone capable de gérer les jeux et applications les plus exigeants. Le système RedMagic OS 11, basé sur Android, propose des modes optimisés pour le jeu et des boutons tactiles additionnels, tout en restant accessible pour un usage quotidien.

RedMagic 11 Air

Refroidissement et composants techniques

Pour éviter la surchauffe lors de longues sessions, le RedMagic 11 Air intègre un ventilateur actif jusqu'à 24 000 tr/min et une chambre à vapeur optimisée. Ces systèmes dispersent la chaleur de façon plus efficace, même si les résultats peuvent varier selon l'intensité du jeu. L'écran bénéficie d'une réactivité tactile rapide et d'une luminosité suffisante pour jouer confortablement. Le téléphone reste ainsi compétitif face aux autres modèles gaming récents, tout en étant plus compact.

RedMagic 11 Air - refroidissement

Autonomie et recharge

La batterie 7 000 mAh assure une autonomie confortable même lors d'un usage intensif. La recharge rapide entre 80 et 120 W permet de remettre le téléphone en service rapidement, ce qui est pratique pour les longues sessions de jeu.

RedMagic 11 Air batterie

Prix et disponibilité

En Europe, le RedMagic 11 Air sera disponible à partir du 11 février 2026 pour : 499 € pour la version 12 Go de RAM + 256 Go de stockage 599 € pour la version 16 Go + 512 Go Ces tarifs placent le téléphone dans une gamme accessible pour un smartphone gaming haut de gamme. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les autres produits RedMagic :
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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