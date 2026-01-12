RedMagic Astra : Test de la tablette gaming

L'univers du gaming portable a largement évolué ces dernières années et RedMagic reste l'un des constructeurs les plus actifs sur ce segment. Avec la tablette RedMagic Astra, la marque vise la performance accessible à un large nombre. Nous l'avons eu en mains, et voici notre test.

Caractéristiques

Écran : OLED 9,06 pouces, taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz

OLED 9,06 pouces, taux de rafraîchissement jusqu'à 165 Hz Définition : Full HD+

Full HD+ Processeur : Snapdragon 8 Elite Octa-core max 4,32 GHz

Snapdragon 8 Elite Octa-core max 4,32 GHz Mémoire vive : 16 Go + 12 Go (existe en 12 Go et 24 Go)

16 Go + 12 Go (existe en 12 Go et 24 Go) Stockage : 512 Go (Existe en 256 Go et 1 To)

512 Go (Existe en 256 Go et 1 To) Système de refroidissement : ICE-X à 13 couches amélioré

ICE-X à 13 couches amélioré Batterie : 8200 mAh, grande capacité, charge rapide filaire

8200 mAh, grande capacité, charge rapide filaire Audio : haut-parleurs stéréo

haut-parleurs stéréo Système : Android avec interface RedMagic OS

Android avec interface RedMagic OS Connectivité : 5G, WiFi, Bluetooth

5G, WiFi, Bluetooth Prix indicatif : à partir d'environ 499 €

Unboxing

La tablette RedMagic Astra

Un câble de recharge USB-C

Un design solide et cohérent







Une expérience gaming clairement assumée





Performances et stabilité sur la durée









Une très belle autonomie

Un écran OLED immersif et confortable

L'appareil photo en dessous





Interface et usage quotidien





La tablettearrive dans un packaging soigné, sobre et cohérent avec l'identité gaming de la marque. La présentation est efficace, sans superflu, et met directement en avant le produit. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons :Le premier ressenti lorsque nous prenons en main la tablette est la sensation de qualité. Que ce soit au niveau de l'écran, de la face arrière ou des finitions, tout semble solide, sans avoir l'impression qu'une partie a été délaissée pour faire baisser le prix. Chaque aspect a été soigné, ce qui donne envie de découvrir la tablette au plus vite.Aucune fioriture ne vient gâcher la découverte, et seuls trois boutons sont présents, que nous évoquerons plus bas. D'ailleurs, lors de la toute première utilisation, vous aurez l'occasion de synchroniser vos données avec un compte Google, qui permettra d'avoir un démarrage assez rapide avec toutes vos applications déjà installées ou presque.La RedMagic Astra intègre un, accessible via unepositionnée sur le flanc de la tablette et sous forme de glissière (haut/bas). Cette dernière permet de basculer instantanément dans une interface dédiée, avec un accès rapide aux réglages de performances, à la ventilation et aux options propres au gaming. Il est toutefois possible de personnaliser cette touche pour la définir sur une autre action, mais pour la tablette, le passage au mode jeu vidéo est plutôt adéquat.Laest particulièrement accessible. Elle peut être contrôlée depuis l'application dédiée ou directement via le mode jeu. La ventilation active reste, mais elle ne se montre jamais réellement bruyante ni dérangeante. Surtout, il est possible d'en régler l'intensité, voire de la. Une liberté appréciable, à condition de rester attentif à la montée en température lors des longues sessions. Mais même sur les jeux les plus gourmands, la configuration de la tablette fait en sorte qu'elle ne chauffe pas trop.L'écran OLED, capable d'atteindre, joue un rôle essentiel dans l'expérience. En jeu, la fluidité est excellente et apporte un réel confort sur les expériences rapides de types FPS. Bonne surprise, cette fréquence élevée ne pénalise pas excessivement l'autonomie en usage classique. Et si vous souhaitez l'utiliser pour des activités plus accessible, comme la consultation des réseaux sociaux ou la lecture d'article, il est possible de passer rapidement en 60 Hz, pour réduire la consommation de la batterie.Avant de s'étaler plus en détail sur le sujet, rappelons que la tablette existe selon plusieurs formats avec des changements de RAM ou de stockage qui peuvent avoir une influence sur le confort d'utilisation et sa durabilité.Sur le terrain des performances,. La puissance est immédiatement perceptible, sans latence ni ralentissement dans n'importe quel jeu, ce qui est très agréable. Nous retrouvons une expérience fluide, sans une chauffe intense, ce qui peut être le cas si vous avez l'habitude de jouer sur votre téléphone.Grâce à sa dissipation thermique et à sa ventilation active, que vous pouvez modifier voir même désactiver selon votre convenance, il parvient à maintenir un comportement constant, ce qui reste un atout essentiel pour un appareil orienté gaming.C'est évidemment l'un des critères les plus importants lors du choix d'un téléphone ou d'une tablette, surtout si celle-ci est dédiée au jeu vidéo. Pour la, la batterie dépend bien sûr fortement de l'usage en jeu, mais ne fondra pas comme neige au soleil si vous vous lancez dans une session intense. Pour une utilisation « quotidienne », c'est-à-dire quelques heures par jour, mêlant jeux et utilisation basique (navigation web, réseaux sociaux...), vous allez facilement pouvoir garder la batterie plusieurs dizaines d'heures.L'un des points positifs est que si la tablette n'est pas utilisée pendant plusieurs jours, le niveau de la batterie ne sera pas fortement diminué. Nous n'avons que très peu rechargé la tablette, qui profite qui plus est d'une charge rapide. La batterie est donc un réel point fort pour qui veut jouer sans être trop embêté par la recharge permanente, ce qui peut souvent être le cas sur téléphone.Laparticipe grandement à l'expérience globale. Les couleurs sont très belles, le contraste de qualité et l'écran tactile digne des plus grands. En bref, il est tout aussi agréable de lire, de naviguer que de jouer avec cet écran, qui peut au besoin être paramétré selon les envies de chacun.Les photos produites par la RedMagic Astra sont, sans pour autant rivaliser avec celles des téléphones orientés photographie, tout naturellement. L'appareil photo est présent pour pouvoir, si besoin, photographier une scène dans la précipitation, mais ce n'est clairement pas l'appareil à privilégier si vous souhaitez prendre le temps d'immortaliser un moment.À noter que le téléphone affiche par défaut un bandeau indiquant lespour chaque photo. Cette option peut être retirée, mais elle est activée nativement. La photo reste donc secondaire, mais suffisante pour un usage courant.Côté interface, nous retrouvons quelque chose de très intuitif. La navigation est fluide, les menus sont clairs et les applications faciles à identifier. La prise en main est rapide, y compris pour celles et ceux qui viennent d'un environnement Android différent. En revanche, plusieurs applications inutiles sont installées par défaut, ce qui alourdit inutilement l'expérience lors de la première utilisation, ne sachant pas forcément quoi supprimer lors des premières heures.La personnalisation est plutôt poussée, avec la possibilité de personnaliser son fond d'écran de verrouillage et son fond d'écran d'accueil, ce qui n'est pas le cas avec le téléphone RedMagic 10S Pro par exemple, que nous avons également testé.Nous retrouvons toutes les fonctionnalités disponibles sur téléphone, bien que ce ne soit pas sa fonction première.