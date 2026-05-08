Quel écouteur open-ear choisir en 2026 ? Notre sélection après tests

Beyerdynamic, Shokz, ASUS… on a passé plusieurs semaines avec quatre modèles open-ear pour identifier lequel correspond à quel profil. Sport intensif, gaming nomade, usage quotidien ou qualité audio pure, voici notre sélection.

Les écouteurs open-ear ont longtemps été perçus comme un compromis, un entre-deux pour ceux qui ne voulaient pas s'isoler totalement. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. Le format a mûri, les marques ont affiné leurs propositions et certains modèles rivalisent sérieusement avec des intra-auriculaires bien établis sur des critères comme la qualité audio, l'autonomie ou le maintien sportif. On a profité de nos récents tests pour revenir avec une sélection de produits plutôt haut de gamme, mais adaptée à chaque profil.

Beyerdynamic Amiron 200 : Pour l'audio avant tout

C'est sans doute la plus belle surprise de cette sélection. Beyerdynamic, marque centenaire réputée pour ses casques studio, signe avec les Amiron 200 des écouteurs ouverts dont la qualité sonore dépasse largement ce que le format laisse habituellement espérer. Les basses sont présentes et maîtrisées, les voix sont naturelles, et la scène sonore offre une largeur et une aération franchement bluffantes. On redécouvre des morceaux qu'on pensait connaître par cœur.

Côté format, chaque oreillette ne pèse que 10 grammes, ce qui crée au départ une légère sensation d'instabilité. En pratique, ils tiennent parfaitement, même en CrossFit ou en course. L'autonomie annoncée de 11 heures (36 heures avec le boîtier) est tenue, et la charge rapide sauve les sessions de dernière minute. À 179 €, c'est la référence audio de cette sélection, mais aussi la plus polyvalente au quotidien. On vous en dit plus dans notre test complet.

Shokz OpenFit Pro : Pour le sport intensif

Shokz a construit sa réputation sur les sportifs, et les OpenFit Pro en sont la version la plus aboutie à ce jour. Le crochet en titane recouvert de silicone ultra-doux assure un maintien exemplaire, même sur des exercices aussi exigeants que les box jumps ou les burpees. L'ailette de maintien additionnelle fournie dans la boîte fait vraiment la différence pour les morphologies qui en ont besoin. On les met, on oublie qu'ils sont là, et ils restent en place.

Ils embarquent également une réduction de bruit active, une première sur ce format chez Shokz. L'ANC n'isole pas totalement, ce qui serait contre-productif sur des écouteurs ouverts, mais atténue efficacement les bruits parasites sans couper le contact avec l'environnement humain. La finition premium, les matériaux soignés et l'autonomie généreuse de 12 heures (50 heures avec le boîtier) complètent un tableau convaincant. À 249 €, le tarif demande réflexion, mais les OpenFit Pro tiennent leurs promesses là où ça compte vraiment. Notre test complet vous donnera tous les détails.

ASUS ROG Cetra Open Wireless : Pour les gamers nomades

ASUS s'attaque au segment avec une proposition clairement différenciée. Les ROG Cetra Open Wireless embarquent un dongle USB-C logé directement dans le boîtier, permettant une connexion 2,4 GHz via la technologie SpeedNova sans latence perceptible. Concrètement, on peut enchaîner un WOD en salle et une session de jeu dans la foulée sans changer d'équipement, et sans subir le décalage audio du Bluetooth classique. C'est l'argument central du produit, et il est solide.

Le maintien est irréprochable, la certification IPX5 rassure pour un usage sportif intensif, et la connectivité Hybrid Multipoint permet de rester connecté simultanément au PC via le dongle et au smartphone en Bluetooth. La qualité audio est correcte sans atteindre le niveau des Beyerdynamic, et le boîtier est franchement encombrant. Mais pour un profil gamer qui veut un seul écouteur pour tout faire, à 245 €, les Cetra Open Wireless sont difficiles à contourner, comme on l'explique dans notre test complet.

Shokz OpenDots ONE : Pour le quotidien et la polyvalence

Le petit dernier de la bande, et pourtant celui qu'on a peut-être le plus de mal à retirer. Les OpenDots ONE adoptent un format radicalement différent des autres modèles de cette sélection. Pas de crochet derrière l'oreille, mais un clip qui s'accroche directement sur le pavillon, à la manière d'une boucle d'oreille. Chaque oreillette ne pèse que 6,5 grammes, et l'installation se fait en quelques secondes, sans distinguer gauche et droite.

En sport occasionnel ou en running, ils tiennent très bien. Sur des mouvements très explosifs, on restera plus prudent. Mais ce n'est pas vraiment leur terrain de jeu. Les OpenDots ONE brillent dans tous les autres contextes, bureau, transports, sorties, moments où l'on veut de la musique sans s'encombrer. Le son est bon, boosté par le Dolby Audio, et l'autonomie de 10 heures (40 heures avec le boîtier) est généreuse. En ce moment en promo à 120 € au lieu de 199 €, c'est probablement le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver tous les détails dans notre test complet.

Ces quatre modèles représentent ce que le marché open-ear propose de plus intéressant en ce moment, du moins parmi ce que l'on a eu l'occasion de tester. Aucun n'est universellement parfait, mais chacun excelle clairement dans son domaine. Pour résumer rapidement :

Beyerdynamic Amiron 200 , la meilleure qualité audio de la sélection à 179 €

, la meilleure qualité audio de la sélection à 179 € Shokz OpenFit Pro , le choix pour le sport intensif à 249 €

, le choix pour le sport intensif à 249 € ASUS ROG Cetra Open Wireless , l'allié des gamers nomades à 245 €

, l'allié des gamers nomades à 245 € Shokz OpenDots ONE, le plus polyvalent au quotidien à 199 € 120 € (promo du moment)

Et vous, vous utilisez quoi comme écouteurs open-ear en ce moment ? Si vous avez un modèle qu'on n'a pas encore testé et que vous aimeriez voir passer entre nos mains, dites-le nous en commentaire.