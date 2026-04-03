Shokz OpenFit Pro : Test des écouteurs open-ear avec réduction de bruit

Shokz franchit un cap avec les OpenFit Pro, ses premiers écouteurs open-ear à crochet intégrant une réduction de bruit. La marque, historiquement ancrée dans le sport et la conduction osseuse, joue ici une carte plus ambitieuse avec des matériaux premium, un son revu en profondeur et une autonomie généreuse. Voici notre avis après plusieurs semaines de test.

Caractéristiques

Type : Écouteurs true wireless open-ear

Écouteurs true wireless open-ear Réponse en fréquence : 50 Hz – 40 kHz

50 Hz – 40 kHz Codecs Bluetooth : SBC, AAC

SBC, AAC Bluetooth : 6.1

6.1 Autonomie : 12 h (50 h avec boîtier, ANC désactivé) / 6 h (24 h avec boîtier, ANC activé)

12 h (50 h avec boîtier, ANC désactivé) / 6 h (24 h avec boîtier, ANC activé) Certification : IP55

IP55 Poids : 12,3 g par écouteur / 74,7 g pour le boîtier

12,3 g par écouteur / 74,7 g pour le boîtier Connectivité : Multipoint (2 appareils)

Multipoint (2 appareils) Charge : USB-C, rapide (10 min = 4 h), sans fil Qi

USB-C, rapide (10 min = 4 h), sans fil Qi Coloris : Noir, Blanc

Noir, Blanc Prix indicatif : 249 €









Unboxing

Les écouteurs Shokz OpenFit Pro

Le boîtier de charge

Un câble de charge USB-C

Des accessoires de support (ailettes de maintien interchangeables)

Un porte-carte

La documentation

Design et ergonomie









Configuration et application















Qualité audio

Utilisation au quotidien



En sport

Au bureau et en mobilité

En gaming

Les appels téléphoniques

Autonomie







Lesarrivent dans un packaging sobre et bien construit, avec une présentation soignée qui donne directement le ton. À l'intérieur, on trouve :La présence desmérite d'être soulignée dès l'ouverture. Ce petit support en plastique, qui vient se glisser dans le creux de l'oreillette pour caler les écouteurs, peut sembler anecdotique au premier regard. En pratique, il change vraiment la donne pour les activités sportives intenses. Un détail bien pensé.Première prise en main, et la qualité saute aux yeux. Lesassumé. Le mélange plastique, alliage d'aluminium et acier inoxydable donne un résultat convaincant, rendant tout de même l'ensemble plus imposant.Le boîtier suit la même logique. Plus fin qu'on ne l'imaginerait, son poids de 74,7 g est toutefois quasiment identique à celui d'un(76 g), malgré un encombrement réduit. Il tient facilement dans une poche et sa finition est très soignée.Les écouteurs reposent sur un crochet en titane recouvert de silicone ultra-doux, qui épouse naturellement le contour de l'oreille sans exercer de pression. Avec 12,3 grammes par écouteur, ils se montrent un peu plus lourds que certains concurrents directs, un point qui se ressent dès la prise en main.Une fois en place, leur présence est perceptible, mais. Cela reste néanmoins un critère à prendre en compte selon les préférences et les usages de chacun.Nous les avons également testés sur différentes morphologies d'oreilles, aussi bien chez des hommes que des femmes, et le constat est plutôt convaincant., notamment grâce aux ailettes de maintien additionnelles, sur lesquelles nous reviendrons un peu plus en détail par la suite.Finalement, notez un détail parfois déconcertant,, ce qui fait qu'on se retrouve régulièrement à essayer de les mettre à l'envers. Ce n'est pas bloquant, maisaurait clairement évité ce petit inconvénient du quotidien qui s'amenuise avec le temps.L'appairage se fait via le boîtier en quelques secondes, et les OpenFit Pro apparaissent instantanément sur le smartphone sans manipulation compliquée. L', disponible sur iOS et Android, est intuitive et bien organisée. On y trouve beaucoup de choses sans se perdre dans des menus inutilement complexes tandis que la plupart des configurations sont expliquées.L'égaliseur permet de créer son propre profil audio ou de choisir parmi les préréglages disponibles. Las'active en un clic, avec un niveau d'intensité réglable, et on peut basculer entre ANC et mode ouvert très facilement. L'application propose également une: si vous égarez vos écouteurs, elle fait biper l'un, l'autre ou les deux avec une intensité croissante. Ce n'est pas du GPS, mais c'est largement suffisant pour les retrouver dans un sac ou dans une pièce.Laest possible, avec une nuance toutefois. Certaines commandes sont figées sur une action spécifique et ne peuvent pas être réassignées, seulement désactivées. La marge de manœuvre est donc plus limitée que ce que la profusion de menus pourrait laisser croire. Ce n'est pas bloquant, mais les utilisateurs qui aiment tout reconfigurer à leur goût pourraient le regretter.Lafonctionne de manière fiable au quotidien. La lecture se met en pause automatiquement quand on retire un écouteur et reprend dès qu'on le remet. Si en théorie, c'est pratique à l'utilisation, notamment sportive, c'est une autre paire de manche. En effet, si un écouteur tombe pendant un effort intense et qu'on ne peut pas le récupérer immédiatement, la musique s'arrête net. Nous recommandons donc de, ce qui est heureusement possible. Une fonctionnalité à garder pour le bureau ou les déplacements, et à couper dès qu'on passe en mode sport ou si vous n'utilisez qu'un seul écouteur en laissant l'autre à une tierce personne ou sur une table (exemple).Leentre smartphone et PC bascule sans délai perceptible, pratique pour alterner entre une session de travail et un appel sans avoir à retoucher les réglages.Shokz n'est pas la première marque qui vient à l'esprit quand on parle de son, et pourtant les OpenFit Pro réservent une belle surprise à l'écoute. La technologiemaison, couplée à une optimisation Dolby Atmos, fait clairement la différence.Les, avec de l'impact et du corps. Pour des écouteurs ouverts, c'est vraiment inattendu. Sur de l'électro, du hip-hop ou n'importe quel morceau rythmé, ça frappe comme il faut sans pour autant écraser le reste. Les voix passent bien, les instruments se distinguent correctement, etLaprofite du format ouvert pour offrir un rendu aéré, bien plus large que ce qu'on entend avec des intras classiques. La spatialisation avec suivi des mouvements de tête, activable depuis l'app, ajoute une touche immersive sympa sur les morceaux bien produits.Là où on nuancera, c'est sur la. La décomposition de la musique, la façon dont chaque instrument occupe son espace, manque un peu de profondeur comparé à ce que proposent des références comme les Beyerdynamic Amiron 200 par exemple. Cela dit, les Amiron sont affichés à 180 € et sont pensés avant tout pour l'audio., une autonomie généreuse et un maintien sport irréprochable. Ce n'est pas tout à fait le même produit, et à 249 € le package reste difficile à contester dans sa catégorie.Nous avons testé les OpenFit Pro sur plusieurs semaines, en course à pied, en CrossFit, en haltérophilie et en salle de sport. Et, sans surprise, c'est clairement. Par ailleurs, le bouton n'est pas tactile, ce qui est une bonne chose en notre sens pour la préhension, tandis qu'il faudra un temps d'adaptation avant de le trouver sans se mettre le doigt dans l'oreille.Vous l'aurez compris, nos contexte de tests étaient très différents, avec des contraintes de maintien tout aussi variées. Et pourtant, le constat reste le même dans toutes les situations :Si ce type de performance n'est pas totalement inédit sur des écouteurs orientés sport, le maintien reste malgré tout une question sensible, très dépendante de la morphologie de chacun. Sur ce point, tous les modèles ne se valent pas. Les Amirons 200, par exemple, donnaient une sensation de glissement (de par leur légèreté), tandis que les modèles Asus ne convenaient pas à toutes les oreilles.Ici, le crochet en titane fait clairement la différence, et l'ailette de maintien fournie dans la boîte joue un rôle non négligeable. Sur des exercices dynamiques comme les box jumps ou les burpees, où la tête change de position constamment, les écouteurs restent en place sans qu'on ait à y penser. Un confort qui permet de se concentrer sur l'effort plutôt que sur ses oreilles.La conception ouverte prend tout son sens à l'entraînement. On entend les autres pratiquants, on peut communiquer entre deux séries sans retirer les écouteurs, et. Pas de transpiration qui s'accumule dans le conduit auditif, pas de sensation d'étouffement après une heure d'effort et des écouteurs qui restent « propres ».Nous avons également testé laen renforcement musculaire et pendant un WOD. Il faut d'abord bien comprendre ce que cette technologie fait réellement sur un format ouvert. Comprenez qu'il ne s'agit pas d'une isolation totale, ce qui serait d'ailleurs contre-productif ici.. On entend encore les gens qui nous parlent directement, ce qui reste important en sécurité, notamment en course sur route.Couplé à la fonction Dolby, les bruits parasites s'effacent suffisamment pour laisser plus de place au son des écouteurs. À vide, sans musique, l'ANC génère un léger bruit blanc qui peut sembler pesant pour les non-habitués. Ce n'est pas dérangeant une fois la musique lancée, mais ça vaut la peine de le savoir. Finalement, avec des écouteurs ouverts, il va de soi qu'on n'atteindra jamais l'isolation d'un intra.En open space, la capacité à rester connecté à l'environnement devient un atout naturel. Bien que le son soit amenuisé, on entend un collègue s'adresser à nous sans avoir forcément à retirer les écouteurs. Dans les transports en revanche, les limites du format se font sentir : dans un métro bondé, le fond sonore prend vite le dessus. C'est là que l'ANC peut apporter un vrai plus en atténuant le bruit de fond continu, même si l'isolation restera partielle par définition.Les OpenFit Pro ne sont pas des écouteurs gaming, et ce n'est pas leur vocation. La latence Bluetooth reste présente, même si extrêmement réduite, et l'absence d'isolation totale rend difficile la précision spatiale nécessaire pour du jeu compétitif.en revanche, l'expérience reste tout à fait agréable et la spatialisation large donne de l'ampleur aux ambiances sonores.Les micros embarqués font du bon travail. Le rendu est fidèle à l'oreille, la voix reste propre et naturelle, à l'égal des micros du téléphone, sans atteindre la précision d'un micro dédié, ce qui est tout à fait normal pour ce type de produit. En environnement calme, rien à redire. Face au vent ou dans un contexte très bruyant, la qualité se dégrade, mais cette limite s'applique à tous les écouteurs Bluetooth et aux smartphones eux-mêmes. Rien de rédhibitoire.Shokz annoncesans ANC, pour un total deavec le boîtier, et 6 heures avec la réduction de bruit activée (24 heures au total). Dans nos conditions d'utilisation, les OpenFit Pro ne nous ont jamais lâchés en séance. Les sessions durant jusqu'à deux heures, les écouteurs retournaient systématiquement dans le boîtier entre chaque utilisation. Difficile donc d'évaluer l'autonomie réelle avec précision, mais une chose est certaine : on n'a jamais eu à s'en préoccuper.Un test un peu particulier que nous avons tenté :, en courant côte à côte. La connexion tient le coup à quelques mètres de distance, avec de légères saccades avant une coupure franche au-delà. Pas vraiment l'usage prévu par Shokz, mais c'est déjà encourageant pour la stabilité Bluetooth en mouvement.Le boîtier se recharge via USB-C et supporte la, ce qui simplifie la gestion au quotidien si vous disposez déjà d'un pad de charge. La charge rapide annonce 10 minutes pour récupérer 4 heures d'écoute (que nous n'avons pas eu l'occasion de tester), un chiffre rassurant sur le papier pour sauver une session à la dernière minute.