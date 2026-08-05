Le prix du Steam Frame, le casque VR de Valve, révélé par un insider ?

Dernier élément à rejoindre la nouvelle collection d'appareils de Valve, le Steam Frame est encore très discret. Mais une source proche de la firme aurait dévoilé une information sur le prix du casque et celui-ci pourrait bien surprendre les joueurs.

Après le Steam Controller et la Steam Machine, l'ultime produit de la nouvelle collection de Valve prépare activement son lancement : le Steam Frame. Pensé pour concurrencer le Meta Quest et le PlayStation VR 2, ce nouveau casque va remplacer le Valve Index, ancien modèle de la firme.

S'il a été présenté en novembre 2025 en même temps que le reste de la gamme, le Steam Frame reste en retrait malgré un lancement annoncé pour l'été 2026. Il est possible de consulter ses caractéristiques ou de l'ajouter à sa liste de souhaits, mais aucune date de sortie ni aucun prix n'ont été dévoilés. Mais un informateur aurait eu accès à l'une de ces deux informations.

Plus de 1 000 dollars pour le Steam Frame ?

Lors d'un livestream organisé sur sa chaine YouTube, le créateur Tyler McVicker a indiqué que le prix de vente du Steam Valve dépasserait les 1 000 dollars. Sachant que l'insider est assez proche de l'écosystème de Valve, l'information pourrait donc être plausible. Cependant, la vidéo en question a été supprimée de sa chaîne depuis cette révélation, mais les détails ont été partagés par PCgamesN.

Cela pourrait confirmer ses déclarations ou aller à l'encontre de certaines révélations futures. Pour l'heure, ce prix supérieur à 1 000 dollars est donc à prendre avec des pincettes. Toutefois, au vu du contexte actuel, il ne serait pas étonnant en prenant en compte certains critères.

Un prix encore incertain mais qui pourrait être justifié par plusieurs facteurs

Le premier est la pénurie de composants qui impacte l'ensemble de l'industrie vidéoludique. Les concurrents ont tous augmenté les tarifs de leurs consoles lors de ces derniers mois. La Steam Machine elle-même a été victime de cette hausse des prix des composants en proposant un premier prix à 1 039 euros pour la configuration la plus basse sans manette. Mais en prenant en compte l'histoire des casques VR de Valve, un prix avoisinant les 1 000 dollars n'est pas exceptionnel.

À titre de comparaison, le Steam Index (le dernier modèle en date de Valve) est proposé dans sa version Kit complet à 1 079 euros. Ce bundle inclut le casque, 2 contrôleurs, 2 stations de base SteamVR 2.0 et une pléthore d'accessoires. Même s'il reste plus cher que ses concurrents, le Steam Frame pourrait proposer un prix proche de son aîné, s'il est vendu dans un pack similaire.

Toutefois, ce prix pourrait être celui de la version de base sans accessoires supplémentaires. Dans ce cas, il pourrait être un frein à l'achat. Mais il faut maintenant attendre l'annonce officielle de Valve pour savoir si ce prix fuité est réel ou non.