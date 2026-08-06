Sony réaffirme sa position sur la fin des jeux physiques avec un avertissement

Si vous prévoyez d'acheter une PS5 dans les prochains mois, regardez attentivement sa boite. Désormais, un avertissement signale la nouvelle politique de Sony sur les jeux physiques, même si elle continue de diviser la communauté.

Le 1er juillet 2026, Sony a annoncé que la firme stoppait la production de jeux physiques à partir de 2028. Que ce que soit sur PlayStation 5 ou sur la future PS6, tous les jeux lancés à compter de cette date seront disponibles uniquement en version dématérialisée ou via des codes dans les boîtes de jeux.

Si cette décision a choqué les joueurs, Sony compte bien rappeler à ses utilisateurs que celle-ci est irréversible. D'ailleurs, cela commence dès aujourd'hui avec l'ajout d'un avertissement sur les boîtes de ses consoles.

Un autocollant géant visible sur les emballages des consoles de Sony

Sur son compte X, le créateur de contenus Behind the Games a partagé une photo avec un détail troublant. Il révèle que les boites des consoles PS5 arboraient désormais un autocollant massif avec un message traduit en plusieurs langues. Ce dernier est visible aussi bien sur les consoles digitales que sur celles pourvues d'un lecteur de disques et comprend le message d'avertissement suivant :

AVIS IMPORTANT : À partir de janvier 2028, les nouveaux jeux sortis sur PlayStation seront disponibles à l'achat sur le PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement en version numérique. Les disques pour les jeux sortis avant janvier 2028 peuvent toujours être lus sur cette console.

En observant attentivement l'autocollant, vous pouvez même noter que la section rédigée en français inclut une faute. En effet, il est indiqué « Les disques pour les jeux sortis avant le 2028 janvier ». Mais cela peut être lié à une traduction précipitée ou à une erreur au moment de l'impression.

Une mise en place rapide

Malgré le côté authentique de ce cliché, le doute persiste. Certains utilisateurs pensent que la photo peut avoir été trafiquée ou générée par IA, expliquant ainsi les fautes. Cependant, le créateur de contenus a tenu à confirmer cette information en partageant une courte vidéo le 6 août dans laquelle il déballe deux cartons de consoles.

Ya están llegando a los almacenes de algunas tiendas las primeras PS5 con esta advertencia en la caja, y os dejo las pruebas en vídeo. Muy pronto empezaréis a verlas en los establecimientos.



👇🏻Más información en el link abajo👇🏻 pic.twitter.com/BpYgOXgdx0 — Behind the Games (@BehindTGames) August 6, 2026

L'avertissement gris apparait alors sur la partie droite de l'emballage et il est massif. Nous ignorons à l'heure actuelle s'il est visible sur les consoles proposées à la vente en France. Mais cela suggère que Sony préparait la nouvelle depuis un moment et que la firme insiste sur sa nouvelle direction avec cette annotation.