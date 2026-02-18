Beyerdynamic Amiron 200 : Test des écouteurs open-ear made in Germany

Nous avons testé pendant plusieurs semaines les Beyerdynamic Amiron 200, ces écouteurs open-ear qui promettent de concilier qualité audio premium et conscience de l'environnement. La marque allemande centenaire, réputée pour ses casques studio, réussit-elle son pari sur ce format ouvert pensé pour le sport ? Voici notre avis.

Caractéristiques

Type : Écouteurs true wireless open-ear

Écouteurs true wireless open-ear Transducteurs : 16,2 mm

16,2 mm Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Codecs Bluetooth : SBC, AAC

SBC, AAC Bluetooth : 5.3

5.3 Autonomie : 11 heures (36h avec boîtier)

11 heures (36h avec boîtier) Certification : IP54

IP54 Poids : 10g par écouteur

10g par écouteur Connectivité : Multipoint (2 appareils)

Multipoint (2 appareils) Charge : USB-C, rapide, sans fil Qi

USB-C, rapide, sans fil Qi Coloris : Noir, Blanc, Sport (noir/orange)

Noir, Blanc, Sport (noir/orange) Prix indicatif : 179 €





Unboxing

Les écouteurs Beyerdynamic Amiron 200

Le boîtier de charge

Un câble USB-C vers USB-A

Le guide de démarrage rapide

La documentation légale

Design et ergonomie













Configuration et application

















Qualité audio

Utilisation au quotidien

En sport

Au bureau et en mobilité

En gaming



Les appels téléphoniques



Autonomie







Lesarrivent dans un packaging sobre et efficace, typique de la marque allemande. La boîte blanche et noire affiche un design minimaliste tandis que l'ensemble comporte :Première surprise en ouvrant la boîte, le. Là où certains concurrents proposent des étuis massifs, Beyerdynamic a réussi à contenir l'ensemble dans un format à peine plus grand que des écouteurs true wireless classiques. La finition en soft-touch est agréable au toucher, presque veloutée, mais attire facilement la poussière et marque vite. Petit détail pratique, lesen plus d'être présents sur les écouteurs.Les écouteurs affichent un design élégant et discret. Chaque oreillette pèseet se compose d'un crochet en silicone souple qui vient épouser le contour de l'oreille. Au lieu de s'enfoncer dans le conduit auditif comme des intras classiques, un petit haut-parleur se positionne juste devant l'entrée de votre oreille pour diffuser le son. Laassure une résistance correcte à la transpiration et aux éclaboussures, parfait pour le sport.En pratique, ces écouteurs révèlent un paradoxe aussi flatteur qu'intriguant. Leur légèreté est telle qu'on en vient à les oublier une fois en place. Aucune pression désagréable dans l'oreille, aucune fatigue auditive, simplement une agréable sensation de liberté.Cette extrême légèreté peut toutefois surprendre au début. On a presque. En tournant la tête brusquement, un léger micro-mouvement se fait sentir et, l'espace d'un instant, un doute s'installe. Pourtant, il s'agit davantage d'une réaction psychologique que d'un réel problème de maintien, la tenue est en réalité très fiable.Si cette sensation persiste légèrement au départ, elle tend généralement à s'estomper avec le temps,En revanche, sur des oreilles plus petites, l'adaptation peut demander un peu plus de temps,. Le crochet en silicone souple épouse correctement la forme de l'oreille, mais l'ajustement n'est pas forcément immédiat pour toutes les morphologies., afin d'assurer un maintien parfaitement adapté dès la première utilisation. Cela aurait permis d'offrir une expérience plus universelle, sans phase d'adaptation.L'et se fait en quelques secondes via le boîtier. Une fois connectés, les écouteurs apparaissent instantanément sur votre smartphone, sans accroc ni manipulation compliquée. L'application Beyerdynamic, disponible sur iOS et Android, vous accueille avec une. Pas de fioritures inutiles, juste l'essentiel pour personnaliser votre expérience, et tout est accessible sans se perdre dans des menus complexes.L'égaliseur à cinq bandes permet d'ajuster finement le rendu selon vos goûts musicaux. Plusieurs préréglages sont proposés pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, mais la possibilité de créer ses propres profils reste le gros plus. Les commandes tactiles sont entièrement personnalisables via l'application. Et c'est là que Beyerdynamic a fait fort, levous confirme à chaque fois que vous avez bien appuyé. Un tap, un bip. Trois taps, trois bips. C'est simple, efficace, et ça évite les fausses manipulations.En ce sens, notez que les zones tactiles sont suffisamment précises pour ne pas s'activer par inadvertance. Lamérite aussi un coup de chapeau. Connecter simultanément son smartphone et son PC devient un jeu d'enfant, avec des bascules fluides entre les deux appareils. Pratique pour répondre à un appel sans quitter sa session de travail. L'application affiche également le niveau de batterie de chaque écouteur et du boîtier.C'est ici que Beyerdynamic rappelle pourquoi la marque jouit d'une telle réputation dans le monde de l'audio. Les Amiron 200. Dès les premières secondes, on a presque l'impression d'avoir deux petites enceintes placées juste devant soi. Pour des écouteurs ouverts, le rendu est étonnamment riche, là où ce type de conception a souvent tendance à affaiblir les basses.Ici, elles sont. Sur de l'électro ou du hip-hop, les kicks frappent comme il faut et la ligne de basse reste propre, sans prendre le dessus sur le reste. Les voix sont claires, naturelles, chaque instrument est bien distinct, et même à volume élevé, les aigus restent précis sans devenir agressifs. Le résultat est équilibré, maîtrisé, et surtout très agréable à écouter, peu importe le style musical.La vraie surprise vient de la. Là où des écouteurs classiques donnent un son assez fermé, presque « dans la tête », les Amiron 200 proposent une scène plus large et plus aérée. Sur des morceaux bien produits, avec des effets stéréo marqués, l'immersion est bluffante. Les détails ressortent davantage, la séparation est nette, et on redécouvre parfois des nuances qu'on n'avait jamais vraiment remarquées.Nous avons principalement utilisé ces écouteurs dans trois contextes : le sport, le travail nomade, et le gaming casual. Et c'est clairementCourse à pied, vélo, crossfit, nous avons tout testé avec ces Amiron 200. Et le constat est clair :pendant certains exercices, ils tiennent. Vraiment. Nous avons eu ce doute permanent en tête, cette petite voix qui nous disait qu'ils allaient finir par tomber, mais non. Ils bougent parfois légèrement, se décalent un poil, mais ils restent en place. Le plus étrange, c'est que ce sentiment d'instabilité ne nous a jamais quitté, même après plusieurs semaines d'utilisation. On essaie de passer outre, de se concentrer sur l'effort, mais le ressenti reste là, bizarre et persistant. Pourtant, dans les faits,. C'est vraiment un paradoxe entre ce que le cerveau perçoit et la réalité du maintien.La conception ouverte prend tout son sens dans ce contexte. Rester attentif aux voitures quand on court en ville, entendre les autres pratiquants en salle de sport, pouvoir discuter entre deux séries sans retirer les écouteurs, tout ça devient naturel. Et contrairement aux intras classiques qui accumulent la transpiration dans le conduit auditif, là,. La sueur peut couler sur les écouteurs, elle ne reste pas bloquée à l'intérieur. C'est plus hygiénique, plus confortable sur la durée.En salle de sport avec de la musique d'ambiance, si vous montez suffisamment le volume, vous pouvez effacer le bruit environnant. Mais attention, ce n'est pas l'objectif premier de ces écouteurs. Le but, c'est justement de. Monter le son à fond pour compenser l'absence d'isolation peut être dangereux pour vos oreilles sur le long terme.La capacité à entendre son environnement devient un atout dans un open space ou dans les transports en commun. Pas besoin de retirer les écouteurs quand un collègue vous parle ou pour ne pas louper l'annonce de votre arrêt. Par contre, dans un environnement vraiment bruyant, métro bondé aux heures de pointe ou rue à fort trafic, le son devient vite masqué par le bruit ambiant. L', pas un défaut, mais il faut en avoir conscience avant l'achat.Soyons clairs dès le départ, ces écouteurs, du moins compétitif, et ce n'est pas leur objectif. La connexion Bluetooth induit forcément une légère latence tandis que l'absence d'isolation complique aussi la précision spatiale nécessaire pour repérer les pas adverses.En revanche, pour, pour des sessions détendues de RPG solo, de jeux indés comme Stardew Valley ou Hadès, l'expérience reste tout à fait agréable. La spatialisation large donne de l'ampleur aux ambiances sonores, et pouvoir garder une oreille sur le monde réel peut être pratique. Ils se démarquent pendant les cinématiques ou les titres proposants des musiques engageantes, comme Expédition 33, tout en gardant un contact avec l'extérieur.Les quatre microphones embarqués font correctement leur travail en environnement calme. Vos interlocuteurs vous entendent clairement. Dans le bruit ambiant, comme tous les écouteurs Bluetooth, la qualité se dégrade, mais ça reste utilisable pour des échanges courts.Beyerdynamic annonce, avec 25 heures supplémentaires via le boîtier, soit un total deavant de devoir brancher le câble USB-C. Dans les faits, nous n'avons jamais atteint la limite d'autonomie puisqu'il suffit de les remettre dans le boitier pour les recharger. Notez toutefois qu'ils ne nous ont jamais fait défaut, quelle que soit l'utilisation.Vous pouvez partir en week-end sans vous soucier du chargeur, enchaîner plusieurs sessions de sport dans la semaine, ou les utiliser quotidiennement au bureau sans paniquer. Laest un bonus appréciable puisque cinq minutes de charge suffisent pour récupérer approximativement 90 minutes d'écoute. De quoi sauver une session impromptue quand vous avez oublié de recharger la veille.Le boîtier se recharge via USB-C et supporte même la, même si Beyerdynamic ne le crie pas sur les toits. Un petit détail pratique si vous possédez déjà un pad de charge.