Test des Shokz OpenDots ONE : Les écouteurs open-ear qui se portent comme des boucles d'oreilles

Les Shokz OpenDots ONE représentent une approche inédite pour la marque. Fini le crochet derrière l'oreille, ici on clippe directement sur le pavillon, à la manière d'une boucle d'oreille. Ultralégers, compacts et promettant jusqu'à 40 heures d'autonomie totale, ces écouteurs open-ear misent sur la discrétion et la polyvalence. On les a portés en salle, sur les WOD et en running pour voir si le concept tient aussi bien en mouvement qu'en usage quotidien.

Caractéristiques

Format : Clip open-ear (JointArc)

: Clip open-ear (JointArc) Poids : 6,5 g par écouteur / 52 g avec l'étui

: 6,5 g par écouteur / 52 g avec l'étui Drivers : Double transducteur équivalent 16 mm (Bassphere)

: Double transducteur équivalent 16 mm (Bassphere) Réponse en fréquence : 100 Hz à 20 kHz

: 100 Hz à 20 kHz Bluetooth : 5.4 / Portée 10 m

: 5.4 / Portée 10 m Codecs : SBC, AAC

: SBC, AAC Autonomie : 10 h (écouteurs) / 40 h (avec étui)

: 10 h (écouteurs) / 40 h (avec étui) Charge rapide : Oui

: Oui Charge sans fil : Qi compatible

: Qi compatible Microphones : 4 micros avec réduction de bruit IA

: 4 micros avec réduction de bruit IA Résistance : IP54

: IP54 Multipoint : Oui (2 appareils)

: Oui (2 appareils) Prix : 199 €





Unboxing et design

La boîte est soignée, bien structurée, et le contenu tient en peu d'éléments : les deux écouteurs, leur étui de charge compact, un câble USB-C, un guide d'utilisation, une carte d'accès à l'application et la carte de garantie. Rien de superflu, mais tout ce qu'il faut.

Ce qui frappe immédiatement, c'est la taille. Les OpenDots ONE sont minuscules. Chaque écouteur pèse seulement 6,5 g, et l'étui de charge est si compact qu'il tient sans effort dans la poche d'un short. L'ensemble fait 52 g sur la balance, ce qui en fait l'un des kits les plus légers que l'on ait eu entre les mains. La finition plastique est correcte, sans prétendre au premium, que l'on pouvait trouver sur les OpenFit Pro tandis que les trois coloris disponibles en Noir, Gris et Rose offrent suffisamment de choix pour s'adapter à tous les profils.

L'étui mérite d'ailleurs une mention particulière. Avec davantage de plastique que certains modèles de la gamme, il paraît plus léger et moins robuste à première vue. En contrepartie, il se raye beaucoup moins facilement lors du transport au quotidien, ce qui est finalement un avantage concret pour un usage sportif intensif.

Concernant les écouteurs, force est de reconnaître que le design en lui-même est franchement original. Loin des crochets ou des tiges caractéristiques de la marque, les OpenDots ONE adoptent la forme d'une boucle d'oreille. Un arceau en alliage de titane baptisé JointArc relie le haut-parleur rond au compartiment batterie cylindrique. Sur le papier, ça donne envie. Et en vrai, ça se remarque.

Prise en main et confort de port

Le port surprend dès les premières secondes. Contrairement à ce que le format pourrait laisser craindre, les OpenDots ONE s'installent très facilement et très rapidement. L'arceau JointArc en titane recouvert de silicone doux fait le tour de l'oreille et s'accroche sans trop forcer. En prime, il n'y a pas de gauche ni de droite physique. Les deux écouteurs sont identiques et s'adaptent automatiquement à l'oreille sur laquelle ils sont portés grâce à la détection Dynamic Ear Detection.

En pratique, ça fonctionne très bien au moment de les mettre tandis qu'utiliser un seul écouteur bascule automatiquement en mono pour un rendu propre. En revanche, si vous passez un écouteur d'une oreille à l'autre en cours d'utilisation ou si vous en retirez un alors que les deux sont actifs, la détection est moins réactive. Ce n'est pas vraiment un défaut, c'est simplement la limite naturelle du système.

Le confort est réel et assez bluffant compte tenu du format. Avec seulement 6,5 g par écouteur, leur présence est à peine perceptible une fois en place. On les oublie vite, et c'est exactement ce qu'on attend d'écouteurs pensés pour le sport ou le quotidien actif. La pression exercée sur le cartilage reste modérée, et comme les écouteurs n'entrent pas dans le conduit auditif, l'oreille reste totalement aérée tout au long de la session.

L'arceau en alliage de titane à mémoire de forme inspire confiance sur la durée. Il se montre suffisamment souple pour s'adapter sans forcer, et suffisamment rigide pour ne pas donner l'impression de fragilité au quotidien. Pour ceux qui portent des lunettes, le format clip est une vraie bouffée d'air par rapport aux modèles à crochets qui viennent souvent en conflit avec les branches.









Il faudra toutefois prendre en compte la morphologie de chacun. L'arceau s'adapte bien à la majorité des oreilles, mais comme pour tout format de ce type, certaines morphologies pourront nécessiter un léger ajustement pour trouver le bon positionnement.

Confort en conditions sportives

C'est clairement le test qui compte le plus pour des écouteurs positionnés sur la polyvalence et le sport. Les OpenDots ONE ont ainsi accompagné plusieurs séances de CrossFit et des sorties running, et le verdict est globalement très positif.

En salle, ils s'adaptent bien aux contraintes de l'entraînement. Les WOD classiques, les mouvements au sol, la course, les exercices de renforcement ne posent pas de problème particulier. Il faut toutefois être vigilant sur les mouvements très brusques ou très explosifs, qui peuvent provoquer un léger décrochage. Les OpenDots ONE sont davantage dans leur élément sur des efforts plus statiques ou sur la course, deux contextes où leur stabilité est vraiment convaincante.

Sur le running, la légèreté des 6,5 g par écouteur joue pleinement en leur faveur. On ne les sent presque pas à la foulée, et la forme boucle d'oreille, que l'on pourrait croire instable, tient vraiment très bien sur la durée. L'absence de pression dans le conduit auditif permet en outre de rester pleinement conscient de son environnement, ce qui est toujours appréciable en extérieur.

La certification IP54 couvre la transpiration et les projections légères, sans permettre l'immersion. Pour une utilisation sportive classique, c'est largement suffisant.

Qualité audio

Shokz a misé sur un double transducteur équivalent à un haut-parleur de 16 mm, renforcé par la technologie Bassphere pour les graves et l'algorithme OpenBass 2.0. La réponse en fréquence annoncée va de 100 Hz à 20 kHz et le résultat est à la hauteur des attentes, surtout pour un format ouvert.

Le rendu en mode Standard est déjà très convaincant. Mais c'est avec le Dolby Audio activé que les OpenDots ONE révèlent un plus haut potentiel, avec des basses plus présentes et une scène sonore plus enveloppante sans pour autant atteindre la richesse des écouteurs Beyerdynamic.

Leur format ne permet pas non plus de rivaliser avec les OpenFit Pro classiquement, mais également à volume élevé. Leur positionnement, légèrement éloigné du conduit auditif, limite leur impact dans ces conditions. En revanche, ils se montrent très performants à volume modéré, ce qui reste, selon nous, largement suffisant pour un usage quotidien.

L'application propose également plusieurs égaliseurs prédéfinis, intéressants sans être réellement marquants, ainsi que la possibilité de créer ses propres réglages pour les utilisateurs les plus exigeants. La configuration reste néanmoins assez basique, avec seulement cinq bandes d'ajustement, de 64 Hz à 8 kHz, couvrant les basses, les médiums et les aigus.

En revanche, les OpenDots ONE sont dépourvus d'ANC. Et avec ce format très ouvert, les bruits extérieurs sont plus perceptibles qu'avec d'autres modèles. Ce n'est pas vraiment handicapant au quotidien, et cela présente même un avantage réel pour rester attentif à son environnement, notamment en running. Ceux qui cherchent une véritable bulle sonore devront se tourner vers d'autres solutions.

Finalement, comme pour la plupart des écouteurs « open-ear », il faut accepter une certaine fuite sonore. Dans un environnement calme et selon le volume d'écoute, les personnes à proximité peuvent percevoir ce que vous écoutez.

Prenons l'exemple d'une salle d'attente, où il sera nécessaire d'ajuster le volume. À l'inverse, en extérieur ou à la salle de sport, les bruits ambiants suffisent généralement à masquer cette fuite sonore.

Microphone et appels

Les OpenDots ONE embarquent quatre microphones avec réduction de bruit alimentée par l'IA. En intérieur ou dans un environnement calme, le résultat est tout à fait satisfaisant et les interlocuteurs se font bien comprendre. En revanche, en extérieur, face au vent ou dans un environnement animé, les limites se font sentir. C'est une réalité commune à la quasi-totalité des écouteurs de ce format, et les OpenDots ONE ne font pas exception.

Application et fonctionnalités

L'application Shokz s'installe rapidement depuis le smartphone et l'interface est intuitive. On y accède aux égaliseurs, au Dolby Audio, à la personnalisation des gestes tactiles ainsi qu'à la localisation des écouteurs. La prise en main est immédiate, même sans expérience préalable avec la marque.

Les contrôles tactiles sont bien pensés dans leur conception. Pas de simple tap pour éviter les faux contacts, tout repose sur des doubles taps, des triples taps et des appuis longs répartis sur l'arceau et le compartiment batterie. En pratique, la gestion du volume reste la manipulation la plus naturelle et la plus fiable. Pour le reste, passer une piste ou décrocher un appel demande un peu de mémoire musculaire, et les mains mouillées ou en sueur font chuter le taux de réussite. Shokz propose toutefois un mode haute sensibilité dans l'application pour pallier ce problème, bien que cela puisse mener à des activations hasardeuses selon l'utilisation.

On trouve également la détection de port, qui coupe automatiquement la lecture lorsqu'on retire un écouteur. C'est une fonctionnalité appréciable dans la majorité des situations. Elle a toutefois une limite : si vous partagez un écouteur avec quelqu'un, les deux se coupent dès que l'un n'est plus en place. Un comportement logique techniquement, mais pas forcément adapté à toutes les occasions.











Autonomie et charge

Les chiffres annoncés sont généreux : 10 heures d'écoute par charge complète des écouteurs, et jusqu'à 40 heures en combinant l'étui. La charge rapide est également là, 10 minutes dans l'étui suffisent à récupérer 2 heures d'écoute, et l'étui est compatible avec la charge sans fil Qi.

En conditions réelles, avec des sessions allant jusqu'à 2h30, les écouteurs ne se sont jamais retrouvés à court d'énergie ni n'ont décroché. Difficile d'évaluer l'autonomie réelle au-delà de ces sessions, mais une chose est sûre : on n'a jamais eu à s'en préoccuper. Sur ce point, les OpenDots ONE font mieux que certains concurrents directs nettement plus chers, ce qui renforce leur rapport qualité/prix sur ce segment encore assez niche.