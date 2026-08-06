AOC lance un écran gaming qui s'adapte à votre façon de jouer

AOC enrichit sa gamme de moniteurs gaming avec le CQ32G4ZA. Ce modèle incurvé de 31,5 pouces inaugure la technologie Triple Refresh Rate, permettant de basculer entre trois définitions et fréquences de rafraîchissement afin de privilégier la qualité d'image ou la fluidité selon le jeu.

Les écrans gaming proposent généralement un compromis entre définition d'image et fréquence de rafraîchissement. Une image plus détaillée demande souvent davantage de ressources, tandis qu'un taux de rafraîchissement élevé est particulièrement recherché par les joueurs privilégiant la fluidité. Avec le CQ32G4ZA, AOC présente un moniteur capable de proposer plusieurs configurations d'affichage selon les besoins.

Trois modes d'affichage réunis sur un seul écran

Si vous ne deviez retenir qu'une information, et le principal intérêt du CQ32G4ZA c'est qu'il repose sur une technologie dite « Triple Refresh Rate », qui permet de choisir entre plusieurs modes d'affichage directement depuis les réglages du moniteur.

L'écran propose ainsi trois configurations différentes, permettant de modifier le comportement de l'écran selon le type de jeu utilisé tel que :

QHD à 260 Hz , pour profiter d'une définition plus élevée dans les jeux où la qualité d'image est privilégiée.

, pour profiter d'une définition plus élevée dans les jeux où la qualité d'image est privilégiée. Full HD à 360 Hz , un compromis entre précision d'affichage et fréquence élevée, notamment pour les jeux compétitifs.

, un compromis entre précision d'affichage et fréquence élevée, notamment pour les jeux compétitifs. HD à 500 Hz, destiné aux joueurs recherchant avant tout une fréquence de rafraîchissement maximale.

Cette approche reprend le principe des écrans « Dual Refresh Rate » déjà proposés par AOC, mais ajoute ici un troisième mode d'utilisation.

« Avec le CQ32G4ZA, nous allons encore plus loin en proposant trois modes distincts, réunis sur un seul écran. Cette flexibilité permet à chacun de privilégier soit la qualité d'image, soit la vitesse d'affichage selon ses usages. »

Selon César Acosta, Senior Gaming Product Manager chez AGON by AOC, cette technologie marque le lancement d'une nouvelle gamme de moniteurs qui sera progressivement complétée par d'autres modèles.

Une dalle Fast VA incurvée de 31,5 pouces

En plus de ses différents modes d'affichage, le CQ32G4ZA embarque une dalle Fast VA de 31,5 pouces avec une courbure 1500R. Cette dernière permet d'obtenir un écran légèrement incurvé, une caractéristique désormais popularisée tant chez les constructeurs que les joueurs.

Sur le plan technique, le moniteur affiche un contraste natif de 4 000:1, une luminosité maximale annoncée de 450 cd/m² et une couverture de 95 % du DCI-P3. Il bénéficie également d'une certification VESA DisplayHDR 400 pour la prise en charge des contenus compatibles HDR.

Concernant la réactivité, AOC annonce un temps de réponse pouvant atteindre 1 ms GtG et 0,3 ms MPRT. Le moniteur intègre également la technologie Adaptive-Sync, qui permet de synchroniser le taux de rafraîchissement de l'écran avec la carte graphique afin de limiter les déchirures d'image et les saccades.









Des fonctions polyvalentes au quotidien

Le CQ32G4ZA intègre plusieurs fonctionnalités destinées au confort d'utilisation, notamment les technologies Flicker-Free et Low Blue Light. La première vise à limiter le scintillement de l'écran, tandis que la seconde réduit l'émission de lumière bleue.

Son pied permet différents réglages avec un ajustement en hauteur sur 120 mm, ainsi que des réglages en inclinaison et en rotation. Le moniteur est également compatible avec les supports VESA 100 × 100 mm.

La connectique comprend deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une sortie casque 3,5 mm ainsi que des haut-parleurs intégrés. AOC accompagne également son écran du logiciel G-Menu, qui permet de modifier certains paramètres directement depuis un ordinateur.

Prix et disponibilité

Le AOC GAMING CQ32G4ZA sera disponible à partir de novembre 2026 au prix public conseillé de 319 €.