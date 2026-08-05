Samsung dévoile le SSD 990, un nouveau SSD PCIe 4.0 pensé pour les joueurs

Samsung renouvelle sa gamme de SSD avec le lancement du SSD 990. Disponible en versions 1 To et 2 To, ce nouveau modèle PCIe 4.0 s'adresse aussi bien aux joueurs qu'aux créateurs de contenus et met l'accent sur les performances comme sur l'efficacité énergétique.

Alors que les besoins en stockage continuent de croître, notamment avec des jeux toujours plus volumineux et des contenus multimédias de plus en plus lourds, Samsung annonce un nouveau SSD interne destiné aux configurations modernes. Baptisé SSD 990, il vient compléter la gamme du constructeur avec des performances revues à la hausse et une efficacité énergétique optimisée.

Jusqu'à 7 250 Mo/s en lecture séquentielle

Compatible avec l'interface PCIe 4.0, le Samsung SSD 990 s'appuie sur les dernières technologies de mémoire NAND développées par le constructeur. L'objectif est de proposer un stockage capable de suivre les usages les plus exigeants, qu'il s'agisse de lancer un jeu, de transférer des fichiers volumineux ou de travailler sur des projets créatifs.

Selon Samsung, la version 2 To peut atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 7 250 Mo/s, contre 7 150 Mo/s pour le modèle 1 To. Les deux déclinaisons affichent une vitesse d'écriture pouvant aller jusqu'à 6 450 Mo/s, des performances qui doivent notamment permettre de réduire les temps de chargement et d'accélérer les copies de fichiers.

Le constructeur annonce également des performances en lecture et en écriture aléatoires en hausse, avec jusqu'à 850 000 IOPS en lecture et 1 200 000 IOPS en écriture sur le modèle 2 To. En claire, ce sont des valeurs qui reflètent la capacité du SSD à gérer rapidement de nombreuses petites opérations, un point important lors du lancement des applications ou du chargement de nombreux fichiers.

Conçu pour les joueurs et les créateurs

Samsung destine son nouveau SSD aux utilisateurs souhaitant étendre leur capacité de stockage sans faire de compromis sur les performances. Le constructeur cible notamment les joueurs, dont les jeux AAA occupent désormais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigaoctets, mais aussi les créateurs de contenu manipulant des fichiers photo et vidéo toujours plus volumineux.

À titre d'exemple, des titres comme Elden Ring ou Call of Duty peuvent facilement dépasser les 100 à 150 Go d'espace disque. Avec 2 To de capacité, cette version du SSD est donc en mesure d'accueillir plus d'une dizaine de jeux particulièrement gourmands, tout en laissant de la place pour le système d'exploitation et d'autres applications.

Une meilleure efficacité énergétique, toujours accompagnée par Samsung Magician

Au-delà des performances, Samsung annonce une amélioration de 38 % de l'efficacité énergétique par rapport au 990 PRO. Selon le constructeur, cette évolution permet de maintenir un niveau de performances élevé tout en réduisant la consommation électrique, un atout particulièrement intéressant pour les utilisateurs d'ordinateurs portables, où l'autonomie reste un critère important.

Comme les autres SSD de la marque, le Samsung SSD 990 est compatible avec le logiciel Samsung Magician. Cette suite permet de migrer facilement ses données, d'installer les dernières mises à jour du micrologiciel, de surveiller l'état et les performances du SSD, mais aussi d'accéder à différents outils d'optimisation, le tout depuis une interface unique.











Prix et Disponibilité

Disponible dès à présent sur la boutique du constructeur, retrouvez la version 1 To au prix de 199,99 € tandis qu'il faudra compter pas moins de 399,99 € pour la version 2 To.