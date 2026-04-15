ASUS met le paquet sur l'upgrade PC, avec des cadeaux à la clé

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 15 avril 2026 à 10h00
La marque taïwanaise lance « Upgrade What Matters », une campagne mondiale avec une cagnotte de 13 000 $ de composants à gagner, ouverte jusqu'au 18 mai 2026.
ASUS met le paquet sur l'upgrade PC, avec des cadeaux à la clé

Une cagnotte de 13 000 $ à gagner

ASUS a lancé, depuis mars, une grande campagne mondiale baptisée « Upgrade What Matters », soit « Améliorez l'Essentiel » en français.

L'idée derrière cette opération est simple mais bien trouvée puisqu'elle tend à rappeler aux joueurs et aux créateurs de contenu qu'il n'est pas toujours nécessaire de tout remplacer pour gagner en performances.

Parfois, quelques composants bien choisis suffisent à donner une seconde vie à une configuration. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour (re)découvrir notre sélection de tendances PC incontournables du début d'année.

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Pour appuyer son message, ASUS met les moyens. En ce sens, une cagnotte évaluée à 13 000 dollars est mise en jeu depuis le 9 mars 2026, et les lots sont loin d'être anodins. On y retrouve notamment des composants essentiels tels que :
  • Une carte graphique ROG Astral GeForce RTX 5080 16 Go GDDR7 
  • Des cartes mères ROG Crosshair X870E et Strix Z890
  • Des processeurs AMD Ryzen 7 9700X
  • Des kits DDR5 Corsair Vengeance
  • Des refroidisseurs AIO ARGB
  • Des alimentations ROG Thor 1200W
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Asus ne s'arrête pas en si bon chemin et propose également des périphériques comme le clavier ROG Azoth 96 HE, la référence 96% de la marque, les écouteurs ROG Cetra Open ou, plus classiquement, la souris ROG Keris II Origin.

Pour tenter sa chance, il suffit de se rendre sur la page officielle de la campagne et de suivre les instructions de participation avant le 18 mai 2026. Notez toutefois de bien prendre le temps de consulter les conditions générales qui s'appliquent, comme toujours pour ce type d'opération.

Une gamme pensée pour l'upgrade

Côté matériel, ASUS met en avant ses cartes mères série 800, compatibles AMD et Intel, qui sont optimisées pour tirer le meilleur de la mémoire DDR5 et offrir plus de stabilité et de performances.

Les cartes graphiques RTX série 50 apportent elles une vraie montée en puissance pour les jeux et la création de contenu, avec un meilleur rendu visuel grâce à l'IA associé à une mise à niveau du refroidissement pour tenir dans la durée.

Les kits de watercooling AIO gagnent aussi en praticité avec une connexion sans fil entre le radiateur et la carte mère, ce qui réduit le bazar de câbles à l'intérieur du boîtier.

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Pour ne pas se retrouver perdu face à tous ces composants, ASUS propose des configurations clés en main selon trois profils : Gaming, Création de contenu et PC du quotidien, avec plusieurs niveaux de budget pour chacun. Pratique si vous ne savez pas forcément par où commencer.

Un bonus pour les joueurs français

Enfin, ASUS ajoute une petite cerise sur le gâteau pour la France puisque l'achat de certains produits ASUS et ROG ouvre droit à une copie gratuite de Resident Evil Requiem sur PC dont le verdict de notre rédacteur en chef est sans appel :
En mariant la vulnérabilité organique de Grace à la technicité martiale de Leon, Capcom livre une œuvre d'une dualité rare, où chaque sursaut est une récompense.

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Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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