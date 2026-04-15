ASUS met le paquet sur l'upgrade PC, avec des cadeaux à la clé



le 15 avril 2026 à 10h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 15 avril 2026 à 10h00

La marque taïwanaise lance « Upgrade What Matters », une campagne mondiale avec une cagnotte de 13 000 $ de composants à gagner, ouverte jusqu'au 18 mai 2026.