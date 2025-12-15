Noël 2025 : les tendances PC incontournables à (s')offrir cette année



le 15 décembre 2025 à 13h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 15 décembre 2025 à 13h00

Setups plus propres, périphériques plus légers, écrans plus immersifs et composants premium… cette fin d'année marque une nouvelle étape pour les configurations PC. Les marques misent sur la simplicité, la durabilité et le confort, avec des produits capables d'améliorer réellement l'expérience quotidienne. Qu'on cherche à offrir un cadeau marquant ou à moderniser son propre bureau, cette sélection réunit les valeurs sûres de 2025.