Noël 2025 : les tendances PC incontournables à (s')offrir cette année

Setups plus propres, périphériques plus légers, écrans plus immersifs et composants premium… cette fin d'année marque une nouvelle étape pour les configurations PC. Les marques misent sur la simplicité, la durabilité et le confort, avec des produits capables d'améliorer réellement l'expérience quotidienne. Qu'on cherche à offrir un cadeau marquant ou à moderniser son propre bureau, cette sélection réunit les valeurs sûres de 2025.
Un Noël 2025 tourné vers la qualité et la tranquillité d'esprit
Vous l'aurez compris, même si l'année a été dense en nouvelles références et en évolutions techniques, la plupart des constructeurs ont suivi les tendances avec sérieux afin de proposer des périphériques adaptés à tous les usages, en toutes saisons. Cette sélection met ainsi en avant des produits fiables et agréables à utiliser
. Il faut reconnaître que la qualité a souvent un prix, mais c'est aussi le prix de la tranquillité sur plusieurs années. La majorité ont déjà été testés et validés par nos soins, tandis que d'autres s'imposent naturellement grâce à la réputation du constructeur et à leurs fiches techniques
.
NZXT et Corsair pour un setup moderne et harmonieux
NZXT et Corsair ne dominent peut-être pas le marché, mais elles restent parmi les marques les plus influentes et cohérentes pour assembler un PC propre, durable et agréable à utiliser. Leurs composants sont bien finis, simples à intégrer et capables d'accompagner plusieurs années d'évolution sans prise de tête
. C'est ce qui en fait des choix évidents pour un setup moderne et tendance.
Les composants bénéficient également d'une très bonne intercompatibilité. Du côté de Corsair en particulier, l'écosystème proposé est exemplaire
, ce qui renforce la stabilité de l'ensemble de vos périphériques et assure une expérience plus fluide au quotidien.
Refroidisseur AIO : NZXT Kraken Elite 360 V2
Le NZXT Kraken Elite 360 V2
offre un radiateur 360 mm efficace avec des ventilateurs F Series capables de maintenir de bonnes températures
tout en restant mesurés en bruit. L'écran IPS intégré permet de suivre facilement les températures ou d'afficher une animation.
En ce sens, l'écran n'est pas seulement décoratif, cela rend aussi le monitoring plus clair. C'est un AIO intéressant à recevoir pour ceux qui veulent un refroidissement stable, simple à installer et visuellement soigné dans un boîtier vitré
.
Carte-mère : NZXT N9 Z890
La NZXT N9 Z890
mise sur une connectique complète et parfaitement à jour. Elle embarque du Wi Fi 7, du PCIe 5.0 pour le stockage ou les futures cartes graphiques, ainsi qu'une prise en charge de la DDR5. Son design soigné et sa facilité d'installation en font un choix naturel pour un setup moderne et propre.
Son tarif peut sembler élevé, mais elle demeure une base solide, portée par le sérieux du constructeur
. C'est une carte pensée pour durer et accompagner plusieurs phases d'évolution sans obliger à tout changer trop rapidement.
Reposant sur le socket LGA 1851, la NZXT N9 Z890 prend en charge les processeurs Intel Core de dernière génération
. Cette plateforme s'adapte aussi bien aux modèles performants qu'aux options plus accessibles, ce qui offre une vraie liberté selon le budget et les besoins.
Son intérêt principal tient au fait qu'elle a été conçue pour accompagner les prochaines générations de processeurs Intel, tout en optimisant la gestion des hautes fréquences, de la DDR5 et du PCIe 5.0. On peut ainsi commencer avec un processeur intermédiaire et conserver la même carte mère lors d'une montée en gamme
. Une flexibilité appréciable pour faire évoluer son PC sereinement.
Boitier : Corsair Frame 4500X
Le Corsair Frame 4500X s'inscrit pleinement dans la tendance des boîtiers panoramiques qui s'imposent en 2025
, aux côtés des châssis multichambres pensés pour optimiser l'airflow. Corsair joue ici la carte de l'ouverture, avec un large panneau en verre qui met instantanément en avant les composants et donne un vrai cachet à la configuration.
L'espace intérieur, très généreux, facilite l'intégration des cartes graphiques de nouvelle génération. Avec des modèles comme certaines RTX 5070 qui dépassent les 320 à 330 mm
, il faut un châssis capable de suivre l'évolution des formats, et le 4500X offre justement la marge nécessaire
. Il accepte également des radiateurs 360 mm, qu'il s'agisse du NZXT Kraken Elite 360 V2 évoqué plus haut ou des AIO Corsair pour profiter de l'écosystème de la marque. Cela simplifie clairement la mise en place d'un refroidissement performant. L'écosystème iCUE Link, de son côté, réduit la quantité de câbles et aide à obtenir un rendu propre sans effort.
Au final, c'est un boîtier spacieux, agréable à utiliser et pensé pour celles et ceux qui veulent un setup visuel, bien ventilé et prêt à accueillir les composants haut de gamme des prochaines années.
Alimentation : Corsair RMx SHIFT 850W
La Corsair RMx SHIFT 850W profite d'une tendance de 2025 qui met l'accent sur la simplicité d'assemblage et le confort d'utilisation. Ses connecteurs placés sur la tranche facilitent vraiment l'accès aux câbles et rendent la gestion interne plus propre, surtout dans les boîtiers panoramiques et les châssis modernes où l'esthétique compte autant que la ventilation.
La puissance de 850 W convient bien aux configurations actuelles et reste cohérente avec les GPU récents. La norme ATX 3.0, quant à elle, assure une bonne stabilité face aux pics de consommation des cartes graphiques nouvelle génération.
C'est une alimentation qui met en avant la praticité, le silence et la durabilité, un choix logique pour ceux qui veulent un montage plus simple et un PC capable de suivre les évolutions des prochaines années.
Casques gaming pour une immersion confortable
Razer BlackShark V3 Pro
Le Razer BlackShark V3 Pro
combine un châssis léger, un micro clair et un rendu audio équilibré. Pendant notre test, nous avons apprécié son confort longue durée et sa polyvalence entre jeux rapides et titres narratifs.
C'est d'ailleurs devenu notre casque du quotidien
, notamment grâce à son poids contenu et à un rendu audio propre qui ne fatigue pas. Le micro, clair dès les premiers réglages, renforce son intérêt pour celles et ceux qui jouent souvent avec des amis ou en vocal. Un modèle simple à vivre, qui fonctionne bien dans la majorité des situations.
Logitech G522 LIGHTSPEED
Le Logitech G522 LIGHTSPEED
est un casque pensé pour un usage quotidien, avec une mise en avant de la légèreté et du confort. Son arceau flexible
et ses coussinets souples le rendent adapté aux longues sessions, que ce soit pour jouer, discuter ou regarder des contenus.
La connexion sans fil LIGHTSPEED assure une transmission stable et réactive, un point appréciable pour le jeu comme pour les appels. La signature sonore se veut claire et suffisamment détaillée pour s'adapter à différents types de contenus sans privilégier un style en particulier
. Le micro intégré est conçu pour offrir une voix propre et lisible, ce qui convient bien aux discussions vocales ou aux réunions en ligne.
C'est un casque polyvalent et simple à utiliser, pensé pour ceux qui cherchent un modèle confortable et accessible, sans viser une orientation eSport ou très spécialisée.
Claviers gaming entre modernité et polyvalence
Logitech G515 Rapid TKL
Le Logitech G515 Rapid TKL
se distingue par son format très fin et par une frappe courte et douce qui surprend agréablement dès les premières minutes. On avait particulièrement apprécié cette sensation lors de notre prise en main, puisqu'elle permet de passer du jeu à l'écriture sans jamais fatiguer les doigts. Le format TKL laisse plus de place pour la souris
, ce qui apporte un vrai confort sur les petits bureaux ou pour les joueurs qui aiment garder une grande amplitude.
La construction est propre et silencieuse, avec des touches bien stabilisées qui donnent une impression de maîtrise. C'est un clavier facile à adopter, moderne dans sa forme comme dans son ressenti
, et agréable pour une utilisation quotidienne variée.
Corsair Vanguard 96
Le Corsair Vanguard 96 mise sur un format 96 % qui regroupe l'essentiel d'un clavier full size dans un châssis nettement plus compact
. Le design peut surprendre au premier abord, car il bouscule un peu les habitudes, mais l'adaptation se fait très vite. Une fois pris en main, on découvre un clavier étonnamment polyvalent, capable d'accompagner sans difficulté les longues sessions de travail comme les moments de jeu plus intenses.
Corsair laisse le choix des switchs au moment de l'achat, ce qui permet d'adopter une frappe plus douce ou plus réactive selon ses préférences
. L'intégration Elgato apporte, elle aussi, un vrai plus avec son petit écran LCD, très pratique pour garder quelques informations sous les yeux ou lancer des actions en un clin d'œil.
Au final, le Vanguard 96 est un clavier compact, soigné et pensé pour celles et ceux qui veulent optimiser leur espace sans renoncer au confort ni à la fonctionnalité. C'est un modèle qui trouve rapidement sa place sur un bureau et qui donne envie d'être utilisé au quotidien
.
Souris gaming pour plus de précision, de légèreté et de confort
Razer DeathAdder V4 Pro
S'il y a une souris emblématique chez Razer
, c'est bien la DeathAdder. Après avoir testé la DeathAdder V3 Pro
, qui nous avait marqué par son confort et sa prise en main naturelle
, on retrouve avec la V4 Pro une évolution logique de cette gamme iconique. La Razer DeathAdder V4 Pro
modernise la formule tout en conservant sa silhouette ergonomique, toujours simple à adopter.
La glisse est fluide, les clics nets offrent une bonne sensation de contrôle et le capteur assure une précision fiable sans réglages complexes
. C'est une souris premium polyvalente, agréable à utiliser aussi bien pour jouer que pour travailler, pensée pour ceux qui veulent un modèle confortable et efficace au quotidien.
Logitech G Pro X Superlight 2c
La Logitech G Pro X Superlight 2c
représente la nouvelle évolution d'une gamme emblématique chez Logitech. Cette version tient compte des retours des joueurs et des nouveaux besoins autour de la légèreté, de la maîtrise et de la régularité en jeu. Son format très compact peut surprendre au début
, surtout si l'on vient d'une souris plus large, mais ce gabarit devient un atout une fois adopté.
La glisse est parfaitement linéaire, les clics sont nets et son poids plume aide à garder un contrôle constant dans les FPS. Ce qui ressort le plus, c'est sa précision. Une fois la prise en main acceptée, elle se révèle fiable, stable et capable d'accompagner des sessions rapides sans jamais s'imposer. C'est une souris pensée pour la performance pure, mais qui reste simple et agréable au quotidien
.
NZXT Lift Elite
La NZXT Lift Elite
propose un excellent rapport qualité prix tout en conservant une vraie sensation de sérieux. Lors de notre prise en main, on avait apprécié la glisse fluide et le confort général, mais aussi la manière dont la souris sait rester stable
, même lors de mouvements précis ou répétés. Sa forme est suffisamment neutre pour convenir à différentes tailles de main, et son poids maîtrisé la rend agréable pour un usage mixte, entre jeu et tâches du quotidien
. Les clics sont nets, le suivi du capteur est propre et la finition globale reflète bien le soin que NZXT apporte à ses périphériques. Ce n'est pas une souris qui cherche à impressionner
, mais un modèle fiable et cohérent, idéal pour ceux qui veulent un périphérique simple, efficace et bien construit sans viser les tarifs les plus élevés.
ASUS ROG Harpe II Ace
L'ASUS ROG Harpe II Ace
repose sur une conception ambidextre et légère, pensée pour rester confortable quelle que soit la prise en main. En outre, elle profite de la technologie sans fil ROG SpeedNova 8K
, qui assure une communication rapide et stable, mais également une connectivité qui se veut flexible grâce à un fonctionnement tri-mode et au récepteur ROG Omni
, ce qui permet de l'utiliser facilement sur plusieurs appareils.
Le revêtement doux et agréable améliore le confort sur la durée, tandis que le capteur précis garantit un suivi fiable sans réglages complexes. C'est une souris moderne et équilibrée
, conçue pour offrir de bonnes performances tout en restant simple et sobre à utiliser au quotidien.
Écran et accessoires pour compléter le setup
AOC Agon Pro AG276QZD2
L'AOC Agon Pro AG276QZD2
se distingue par sa dalle OLED QHD qui combine contraste très profond et couleurs naturelles, ce qui améliore nettement l'expérience visuelle
sans réglages compliqués. Son temps de réponse rapide et sa fréquence élevée favorisent la fluidité dans les jeux tout en restant pertinent pour les contenus multimédia et la création.
La taille de 27 pouces offre un bon compromis entre immersion et confort de travail. Ce modèle montre qu'une dalle OLED n'est plus réservée aux produits très haut de gamme
et qu'elle peut aujourd'hui se retrouver dans une gamme plus accessible pour les joueurs et les créateurs qui veulent un rendu vivant sans sacrifier la réactivité.
Elgato Stream Deck MK.2
Bien qu'il ne s'agisse pas réellement du dernier en date, notamment avec l'arrivée, plus ou moins récentes, du Stream Deck +,le Elgato Stream Deck MK.2
facilite réellement le quotidien grâce à ses touches et à la personnalisation des actions, pour un prix plus modeste.
Il aide à automatiser des tâches, à gérer des applications ou à organiser son espace de travail. Si la version classique vous semble avoir trop ou même pas assez de boutons disponibles, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs formats adaptés à vos besoins et tarif.
C'est un produit que nous utilisons au quotidien et qui nous aide tant pour la réalisation des articles que pour le traitement des photos
. Un compagnon idéal pour ceux qui aiment les raccourcis et profiter d'un écosystème complet.
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