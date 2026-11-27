Après une semaine de lancement explosive pour Grand Theft Auto 6, l'actrice incarnant Lucia prend enfin la parole. Manni L. Perez révèle avoir travaillé sur le jeu pendant près de dix ans, dévoilant ainsi les coulisses d'un développement long et tenu secret jusqu'au bout.

La sortie de Grand Theft Auto VI a provoqué un véritable séisme dans l'industrie vidéoludique. Alors que les joueurs explorent frénétiquement les moindres recoins de l'État de Leonida, les acteurs principaux du jeu peuvent enfin briser le silence imposé par de stricts accords de confidentialité. Manni L. Perez, qui prête ses traits et sa voix au personnage de Lucia, s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour remercier la communauté, tout en lâchant une information sur la durée de son implication dans ce projet titanesque.

Un développement qui s'étale sur une décennie

Dans un message publié sur son compte Instagram, l'actrice est revenue sur l'accueil exceptionnel réservé au titre de Rockstar Games. Elle y évoque un tourbillon émotionnel face aux innombrables messages de soutien. Mais c'est surtout la mention de son temps de travail qui retient l'attention.

La vie a été un tel tourbillon ces derniers jours, et je veux juste prendre un moment pour vous dire merci. Merci à tous les nouveaux abonnés, pour tous les magnifiques messages et la réception positive que le jeu et mon personnage ont reçue. J'ai consacré près d'une décennie à donner vie à Lucia. Elle a été une part si importante de la mienne et je suis plus que reconnaissante qu'elle puisse maintenant faire une petite partie de la vôtre.

Cette déclaration suggère que le casting de la protagoniste féminine a été bouclé extrêmement tôt dans le processus de création. Certains avaient d'ailleurs reconnu la comédienne dès la diffusion de la toute première bande-annonce fin 2023. Néanmoins, en raison des clauses de confidentialité habituelles chez le studio étoilé, la confirmation officielle a dû attendre l'annonce des nominations pour la cérémonie des Game Awards, juste avant la commercialisation du jeu.

Le mystère autour du personnage de Jason

L'implication de longue date de Manni L. Perez soulève également des questions concernant son partenaire à l'écran. Lors des fuites de séquences de jeu survenues en 2022, la voix de Lucia correspondait bien à celle de l'actrice, tandis que celle de Jason semblait radicalement différente. Il reste difficile de savoir si les développeurs utilisaient une voix provisoire à cette époque ou si le rôle masculin a subi un changement d'acteur en cours de route.

Quoi qu'il en soit, le duo a finalement pu célébrer l'aboutissement de ce chantier monumental. Dylan Rourke, l'interprète de Jason, et Manni L. Perez ont publié une déclaration commune le jour du lancement pour marquer l'événement.

Nous sommes véritablement honorés de collaborer à ce témoignage mondial de la créativité humaine, de l'ingéniosité et de la pure volonté. Tant de choses apprises et tant à apprendre, continuez à vous battre pour ce que vous aimez, restez humbles. On se voit à Leonida.

Une belle conclusion pour ces artistes, qui ont dû garder le secret le plus convoité de la sphère vidéoludique pendant de nombreuses années. Les joueurs peuvent désormais apprécier le fruit de cette décennie d'efforts acharnés en arpentant les rues vibrantes de Vice City et en découvrant l'histoire complexe de ce duo de criminels.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la liste de toutes les missions, ou encore la localisation de tous les clubs de strip tease.