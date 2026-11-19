Certains joueurs et joueuses s'interrogent à propos du nombre de chapitres et de missions disponibles sur GTA 6. Nous vous apportons les réponses.

Depuis le lancement de Grand Theft Auto VI, de (très) nombreux joueurs et joueuses se sont lancés dans l'aventure aux côtés de Jason et Lucia. Comme toujours, la communauté a diverses interrogations à propos du titre de Rockstar Games. Ainsi, certaines personnes s'interrogent à propos du nombre de chapitres et du nombre de missions disponibles sur GTA 6. Nous vous apportons toutes les informations à connaître à ce sujet.

Nombre de chapitres sur GTA 6

Avoir des informations au sujet du nombre total de chapitres d'un jeu est relativement intéressant. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Dès lors, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.

Dans le cas de la nouvelle production vidéoludique de Rockstar Games, sachez que GTA 6 compte 5 chapitres au total. Chacun d'entre eux est composé d'un certain nombre de missions, qui pourraient vous prendre du temps. D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos de la durée de vie de GTA 6, sachez que nous vous la dévoilons dans un guide dédié ci-dessous.

Nombre de chapitres sur GTA 6 → 5 Chapitre 1 : Just Like Paradise Chapitre 2 : Paradise Lost Chapitre 3 : Tits Ass Drug Money Chapitre 4 : Vice City, Baby Chapitre 5 : Top of the World, Ma

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La liste des missions de GTA 6

Comme dit précédemment, chaque chapitre de l'histoire principale de GTA 6 comporte un certain nombre de missions. Celui-ci n'est pas le même à chaque fois. Par exemple, le premier chapitre dispose de 22 missions, tandis que le deuxième n'en possède que 11. Mais, sans plus tarder, voici la liste de toutes les missions disponibles sur GTA 6 (avec simplement leur intitulé pour ne pas vous spoiler) :

Chapitre 1 de GTA 6 et ses missions : Prologue Partie de pêche Aux Armes Juste une égratignure Frais de Labos Attention indésirable Plomberie Hé, Arnold Island Dreams Feng Shui Enfin Libre Buckme Nettoyer après Donnie Terre à Terre Ciel dégagé Permission de sortie Bourbie ByeBye Don Recalibrage Piège à touristes Home Sweet Home Sortie d'hôpital

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Chapitre 2 de GTA 6 et ses missions : Y'a quoi dans le sac ? Traque ambulance Nouvelle adresse Virées entre filles Moses Véhicule quotidien Et moi Dunk ! Course matinale Pause café Délits et délices Thrillbilly Self-défense Heurts de départ

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Chapitre 3 de GTA 6 et ses missions : Bienvenue à Vice City Came de choix Rencontrer avec les Herder Origine douteuse Mami a toujours raison Urgence immobilière Tyrone Litière cachotière Labos de litière Service de voiture En vedette Boobie Time Premières impressions La main dans le sac Crosstown traffic Enquête de solvabilité voler la Zorrusso pour Randy Sinfrontera National Bank Experte en sécurité Conduire ou mourir En bonne compagnie Le chaînon manquant Un plan bien monté Cooties Une banlieue came Explosifs cachés Le coup du cartel

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Chapitre 4 de GTA 6 et ses missions : Ocean Beach Une autre vie Voitures de fonction Avocat Fête de cristal Poids loud Shooting photo Prise de masse Montre en main Afflux de liquidiés Amat'heure Sale boulot Bagage encombrant Babysitting nocturne Nouvelle pièces à conviction Mise à sac musclée Jeu d'enfant Têtes d'affiche Surveillance rapprochée Méthode de livraison Une équipe en béton Restauration complète Trafic aérien La dernière chevauchée Repartir de zéro

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Chapitre 5 de GTA 6 et ses missions : Vol de coucou En quête de liberté VC Baby Flair marin Opération Savage Glory Garde préventive La fin du chemin

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Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6 est à retrouver, depuis le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series.