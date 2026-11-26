Dès le début du Chapitre 2 de Grand Theft Auto 6, la situation financière de Lucia et Jason est critique. Avec Jason alité au motel et la gérante Linda qui réclame le loyer de 900 $ sous peine de saisir le précieux collier de Lucia, vous n'avez qu'une centaine de dollars en poche. Voici les méthodes les plus rapides et efficaces pour renflouer les caisses.

Avant de commencer la lecture de ce guide, si vous n'êtes pas encore arrivé au début du chapitre 2, sachez que des spoilers sur l'histoire de GTA 6 et surtout la fin du chapitre 1 seront visibles ci-dessous.

Comme vous l'avez vu, à la suite de l'incendie de la maison de Jason à la fin du premier chapitre de Grand Theft Auto VI, l'argent que vous aviez caché sous le plancher est définitivement perdu et le peu d'argent que vous aviez a servi à ses soins. Toutefois, il existe deux excellents moyens de récupérer des fonds immédiatement sans même avancer dans les missions principales.

Récupérer la réserve de secours de 5 000 $ chez Jason

Bien que l'argent déposé au sol ait brûlé, la réserve d'urgence de 5 000 $ est toujours intacte dans les décombres de l'ancienne maison de Jason. L'endroit étant situé à l'autre bout de la carte et étroitement surveillé par la police, la voie des airs reste l'option la plus sûre pour s'y infiltrer.

Avant toute chose, lisez le prospectus affiché sur le mur à l'entrée du bureau du motel pour obtenir l'emplacement de la ferme McKittrick. Rendez-vous sur place et, en ignorant la mission d'épandage de Kyle, empruntez l'un des autres avions disponibles (en vous assurant au préalable d'avoir un parachute). Volez plein sud jusqu'à surplomber la maison de Jason, puis sautez en visant l'eau derrière la propriété, à gauche du ponton, afin d'éviter les deux policiers en faction.

Faufilez-vous discrètement via le ponton ou la rampe arrière pour monter dans la chambre de Jason. Vous devez impérativement rester indétecté pour pouvoir récupérer les 5 000 $ ainsi que les photos inestimables. Avant de repartir, n'hésitez pas à jeter un œil sous l'escalier extérieur pour retrouver Delores, le serpent de compagnie de Jason, qui vous réserve une petite surprise. Une fois ressorti sans vous faire repérer, déposez l'argent dans un distributeur (ATM) et commandez un trajet via l'application RydeMe pour rentrer au motel et payer le loyer avant que Linda n'augmente son tarif.

Voler et revendre des voitures à Port Gellhorn

Si vous préférez une source de revenus régulière et sans risque majeur à Port Gellhorn, le trafic de véhicules est l'activité la plus rentable de ce début de chapitre. Après votre première rencontre avec Vicki, celle-ci vous indiquera l'adresse d'un garage tenu par un certain Moses. Ce dernier vous fournira un outil permettant de crocheter les portières sans déclencher d'alarme, et acceptera de vous racheter des véhicules dépourvus de traceur GPS.

Pour maximiser vos gains en toute sécurité, gardez ces quelques règles en tête :

Changer de quartier : Moses refuse d'acheter les voitures volées dans son propre voisinage, éloignez-vous vers les limites de Port Gellhorn pour repérer vos cibles.

Moses refuse d'acheter les voitures volées dans son propre voisinage, éloignez-vous vers les limites de Port Gellhorn pour repérer vos cibles. Scanner les véhicules : Utilisez l'application WAiNK sur votre téléphone (en maintenant la flèche haut de la croix directionnelle) pour vérifier la valeur de revente des voitures et vous assurer qu'elles ne possèdent pas de traceur.

Utilisez l'application WAiNK sur votre téléphone (en maintenant la flèche haut de la croix directionnelle) pour vérifier la valeur de revente des voitures et vous assurer qu'elles ne possèdent pas de traceur. Rester anonyme : Pensez à enfiler un masque avant de passer à l'action afin de semer la police beaucoup plus facilement en cas de problème.

Commettre des braquages

Si vous ne souhaitez pas encore retourner chez vous, ou voler des voitures, la dernière option est de commettre des braquages. Rendez-vous dans les petits magasins, et braquez les commerçants pour récupérer la caisse.

Vous devriez collecter environ 200 à 300 dollars par braquage. Attention également à mettre un masque, et à changer si possible de véhicule pour échapper à la police.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, comme les codes de triche PS5 et les codes de triche Xbox Series.