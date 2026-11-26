Classé PEGI 18, GTA 6 nous plonge dans l'État de Leonida, un univers adulte ponctué de clubs de strip-tease et de plages nudistes. Face aux rumeurs issues des premières fuites et au réalisme du monde ouvert, Rockstar Games a néanmoins fixé des limites très précises concernant l'apparence des deux protagonistes jouables, Lucia et Jason.

Quelques mois avant la sortie de Grand Theft Auto VI, une fuite indiquait qu'il serait possible de voir les deux protagoniste, Jason et Lucia, entièrement nue, et même se balader en ville sans aucun vêtement. La réalité est légèrement différente. Techniquement, il est possible de voir Lucia entièrement nue à certains moments précis, mais jamais de façon libre ni intégrale de face en monde ouvert. Contrairement à certains PNJ du jeu, les deux personnages principaux restent soumis à des restrictions strictes imposées par les développeurs.

Les limites de la garde-robe dans le monde ouvert

Dans la planque, la garde-robe permet de déshabiller Lucia jusqu'en sous-vêtements, mais aucune option n'autorise à retirer la totalité de ses vêtements. D'ailleurs, si vous tentez de sortir à l'extérieur uniquement en sous-vêtements, le jeu rhabille automatiquement le personnage avec une tenue classique dès le franchissement de la porte. Cela vaut également pour Jason.

Seuls les maillots de bain et les tenues échancrées font exception et peuvent être portés librement en public.

La douche et les scènes intimes avec Jason

Pour voir Lucia nue, il n'existe que deux situations encadrées par le jeu, accessibles une fois que vous la contrôlez librement en monde ouvert au début du Chapitre 2 (après la mission « Y'a quoi dans le sac ? ») :

Prendre une douche : Comme avec Jason, Lucia est nue sous la douche, mais la caméra reste verrouillée derrière le haut de son corps. Il est impossible de faire pivoter l'angle de vue vers l'avant ou d'utiliser le mode Photo pour contourner cette limite.

Comme avec Jason, Lucia est nue sous la douche, mais la caméra reste verrouillée derrière le haut de son corps. Il est impossible de faire pivoter l'angle de vue vers l'avant ou d'utiliser le mode Photo pour contourner cette limite. Les scènes intimes : En atteignant un niveau de relation élevé entre Jason et Lucia, vous pouvez déclencher des cinématiques intimes non interactives. Celles-ci affichent une nudité partielle avec de brefs aperçus de la poitrine ou des fesses de Lucia, uniquement lorsque la scène se déroule sous la douche.

Rockstar ne permet donc pas de voir Lucia (ou Jason) totalement nus. Seuls certains PNJ peuvent aborder cette apparence, notamment dans l'un des camps de nudistes de la carte.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la liste de toutes les missions, ou la carte interactive de GTA 6.