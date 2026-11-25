En explorant ou en participant à une mission dans Grand Theft Auto VI, vous découvrirez que la majorité des coffres et accès sécurisés du jeu fonctionnent avec un code immuable. Et il est possible que vous ayez du mal à trouver la solution, même en cherchant bien, puisque certains sont particulièrement bien cachés. De fait, que vous soyez en pleine quête principale ou en exploration libre, ces combinaisons vous permettront de récupérer de l'argent, de la drogue, des armes ou encore des véhicules, entre autres.
Les codes des coffres et portes de l'histoire principale
Ces combinaisons sont associées aux missions scénarisées des différents chapitres de l'aventure :
|Lieu
|Mission (Chapitre)
|Code
|Labo de Moonstone Boutique
|Frais de labo (Chapitre 1)
|0420
|Cave de Brian (code porte)
|Frais de labo (Chapitre 1)
|7700
|Club Delights
|Afternoon Delight (Chapitre 2)
|2008
|Casa de Empeño
|Missions de la joaillerie Yasmani (Chapitre 3)
|1680
|Richardson Jewelry & Diamonds
|Missions de la joaillerie Yasmani (Chapitre 3)
|6815
|Donovan Banks & Co
|Missions de la joaillerie Yasmani (Chapitre 3)
|0104
|Hangar de Pete (Sundown Private Airfield)
|The Last Mile: Passing the Torch (Chapitre 4)
|3718
Les codes des repaires de gangs et opérations illégales
En dehors de l'histoire principale, plusieurs activités criminelles et zones contrôlées par des gangs abritent des coffres et terminaux verrouillés :
|Lieu
|Code
|Brooks Boatworks (Port Gellhorn)
|6823
|Kingpin Bowling (Port Gellhorn)
|0300
|La Cascara Motel (Port Gellhorn)
|6969
|Sunrise RV Park (Grassrivers)
|6769
|Nova Auto Junkyard (Hamlet)
|7777
|Garage de Janjak (La Perle)
|4444
|Farm Fix Meth Lab (ferme McKittrick)
|2121
|Trafic de sneakers (Drip Drops, La Perle)
|4124
|Casa Guardia (Little Cuba)
|1965
|Saber Shipping Yard
|8046
|Ordinateur du poste de recherche (Pelican Valley)
|CLEAVES
|Avant-poste de Pelican Valley
|0072
|Hangar à bateaux de Pelican Valley
|0212
Les autres codes de coffres cachés, portes et garages
L'exploration libre permet également de tomber sur des accès secondaires dissimulés à travers la carte :
|Lieu
|Code
|Caravane du lac Cottonmouth (Coffre-fort)
|44017
|Laverie abandonnée de Belville (Coffre-fort au mur)
|62412
|Marbelle Hotel - Crosstown (Coffre-fort)
|955214
|Garage derrière Aline's Thrift Store - La Perle (Porte de garage)
|92665
|Garage de la Declassé Vamos - Grayson (Porte)
|2727
|Mont Kalaga Firewatch Shed (Porte)
|69185
|Southpoint Airfield (Porte)
|2341
Comment ouvrir les coffres à code aléatoire ?
Tous les coffres du jeu ne possèdent pas de combinaison fixe. Lors des braquages de commerces et de banques effectués en dehors des missions scénarisées, le code de déverrouillage change systématiquement à chaque nouvelle tentative.
Face à ces combinaisons uniques, trois approches permettent d'accéder au butin :
- Fouiller les environs : Utiliser la compétence de concentration pour repérer des indices visuels laissés sur place.
- Intimider le gérant : Menacer la personne qui tient la caisse afin qu'elle révèle la combinaison, en veillant à ce qu'elle ne devienne pas un témoin auprès de la police par la suite.
- Utiliser un explosif : Faire sauter le coffre à l'aide d'une bombe collante, une méthode rapide mais qui détruit une partie du butin et alerte immédiatement les forces de l'ordre.
Vous ne devriez maintenant ne plus être bloqué face à un coffre ou une porte dans GTA 6. Et si vous en découvrez un qui n'est pas mentionné ci-dessus, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires.
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N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment avoir un parachute. Nous vous avons également regroupé les codes de triche PS5 et les codes de triche Xbox Series. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.
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