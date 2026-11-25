En plein braquage ou en infiltration, de nombreuses récompenses se cachent derrière des serrures verrouillées dans Grand Theft Auto VI. Découvrez l'ensemble des codes fixes pour ouvrir chaque coffre-fort et porte électronique du jeu, ainsi que les méthodes pour forcer ceux dont la combinaison est aléatoire.

En explorant ou en participant à une mission dans Grand Theft Auto VI, vous découvrirez que la majorité des coffres et accès sécurisés du jeu fonctionnent avec un code immuable. Et il est possible que vous ayez du mal à trouver la solution, même en cherchant bien, puisque certains sont particulièrement bien cachés. De fait, que vous soyez en pleine quête principale ou en exploration libre, ces combinaisons vous permettront de récupérer de l'argent, de la drogue, des armes ou encore des véhicules, entre autres.

Les codes des coffres et portes de l'histoire principale

Ces combinaisons sont associées aux missions scénarisées des différents chapitres de l'aventure :

Lieu Mission (Chapitre) Code Labo de Moonstone Boutique Frais de labo (Chapitre 1) 0420 Cave de Brian (code porte) Frais de labo (Chapitre 1) 7700 Club Delights Afternoon Delight (Chapitre 2) 2008 Casa de Empeño Missions de la joaillerie Yasmani (Chapitre 3) 1680 Richardson Jewelry & Diamonds Missions de la joaillerie Yasmani (Chapitre 3) 6815 Donovan Banks & Co Missions de la joaillerie Yasmani (Chapitre 3) 0104 Hangar de Pete (Sundown Private Airfield) The Last Mile: Passing the Torch (Chapitre 4) 3718

















Les codes des repaires de gangs et opérations illégales

En dehors de l'histoire principale, plusieurs activités criminelles et zones contrôlées par des gangs abritent des coffres et terminaux verrouillés :

Lieu Code Brooks Boatworks (Port Gellhorn) 6823 Kingpin Bowling (Port Gellhorn) 0300 La Cascara Motel (Port Gellhorn) 6969 Sunrise RV Park (Grassrivers) 6769 Nova Auto Junkyard (Hamlet) 7777 Garage de Janjak (La Perle) 4444 Farm Fix Meth Lab (ferme McKittrick) 2121 Trafic de sneakers (Drip Drops, La Perle) 4124 Casa Guardia (Little Cuba) 1965 Saber Shipping Yard 8046 Ordinateur du poste de recherche (Pelican Valley) CLEAVES Avant-poste de Pelican Valley 0072 Hangar à bateaux de Pelican Valley 0212

Les autres codes de coffres cachés, portes et garages

L'exploration libre permet également de tomber sur des accès secondaires dissimulés à travers la carte :

Lieu Code Caravane du lac Cottonmouth (Coffre-fort) 44017 Laverie abandonnée de Belville (Coffre-fort au mur) 62412 Marbelle Hotel - Crosstown (Coffre-fort) 955214 Garage derrière Aline's Thrift Store - La Perle (Porte de garage) 92665 Garage de la Declassé Vamos - Grayson (Porte) 2727 Mont Kalaga Firewatch Shed (Porte) 69185 Southpoint Airfield (Porte) 2341

Comment ouvrir les coffres à code aléatoire ?

Tous les coffres du jeu ne possèdent pas de combinaison fixe. Lors des braquages de commerces et de banques effectués en dehors des missions scénarisées, le code de déverrouillage change systématiquement à chaque nouvelle tentative.

Face à ces combinaisons uniques, trois approches permettent d'accéder au butin :

Fouiller les environs : Utiliser la compétence de concentration pour repérer des indices visuels laissés sur place.

Utiliser la compétence de concentration pour repérer des indices visuels laissés sur place. Intimider le gérant : Menacer la personne qui tient la caisse afin qu'elle révèle la combinaison, en veillant à ce qu'elle ne devienne pas un témoin auprès de la police par la suite.

Menacer la personne qui tient la caisse afin qu'elle révèle la combinaison, en veillant à ce qu'elle ne devienne pas un témoin auprès de la police par la suite. Utiliser un explosif : Faire sauter le coffre à l'aide d'une bombe collante, une méthode rapide mais qui détruit une partie du butin et alerte immédiatement les forces de l'ordre.

Vous ne devriez maintenant ne plus être bloqué face à un coffre ou une porte dans GTA 6. Et si vous en découvrez un qui n'est pas mentionné ci-dessus, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace dédié aux commentaires.

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N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment avoir un parachute. Nous vous avons également regroupé les codes de triche PS5 et les codes de triche Xbox Series. Le jeu reste disponible sur PS5 et Xbox Series.