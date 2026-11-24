La relation entre Jason et Lucia est au cœur de l'expérience de Grand Theft Auto 6. Bien plus qu'un simple élément narratif, votre complicité influence directement leurs interactions quotidiennes et le dénouement de l'aventure. Découvrez comment fonctionne ce système, comment renforcer leur amour ou, au contraire, laisser la flamme s'éteindre.

Dans les rues de Leonida, Jason et Lucia forment un duo inséparable, mais la nature exacte de leur lien dépend entièrement de vos choix. S'il est impossible de rompre officiellement ou d'aller voir ailleurs, vos actions déterminent s'ils agissent comme de véritables âmes sœurs ou comme de simples partenaires de crime platoniques. Plus le couple est soudé, plus les personnages échangent de gestes tendres, de baisers et de compliments à l'écran. Voici tout ce qu'il faut savoir concernant la romance dans Grand Theft Auto VI.

Les 4 niveaux de relation entre Jason et Lucia

Pour suivre l'état de votre couple, ouvrez le menu principal (via le pavé tactile) et rendez-vous dans l'onglet dédié à Jason et Lucia, juste à côté de la carte. Un symbole s'affiche au bas de leurs profils pour indiquer l'un des quatre paliers suivants :

À la vie, à la mort (Cœur enflammé) : Jason et Lucia sont passionnément amoureux, ne se lâchent plus et multiplient les marques d'affection.

Jason et Lucia sont passionnément amoureux, ne se lâchent plus et multiplient les marques d'affection. Follement amoureux (Cœur rose) : Le couple partage une vraie complicité visible à l'écran et des gestes tendres réguliers.

Le couple partage une vraie complicité visible à l'écran et des gestes tendres réguliers. Distant (Cœur brisé rose et gris) : Les rapports deviennent amicaux et professionnels, perdant leur dimension romantique.

Les rapports deviennent amicaux et professionnels, perdant leur dimension romantique. À bout (Cœur brisé gris) : La romance a disparu, réduisant le duo à de simples associés platoniques.

Comment améliorer la relation et faire monter l'amour ?

Chaque action bénéfique pour votre couple fait apparaître une icône de cœur rose ou enflammé sur le côté de l'écran. Tout commence dès le Chapitre 1, avant la sortie de prison de Lucia : si Jason prend le temps de réparer entièrement sa maison, de récupérer les vêtements de rechange chez l'amie de Lucia, de remplir le frigo, d'acheter des fleurs et un collier à 475 dollars avant d'aller la chercher à l'heure, vous démarrez directement au palier Follement amoureux. Dans le cas contraire, vous commencez au niveau Distant.

Pour faire progresser la jauge tout au long du jeu, il faut entretenir cette complicité au quotidien. Privilégiez les sorties à deux (débloquées dès le Chapitre 2), alternez régulièrement entre les deux personnages et invitez votre partenaire sur les missions ou les activités libres comme les braquages et le mini-golf. Lors de vos balades, utilisez la touche d'interaction (L2/LT) pour discuter, lui tenir la main ou lui offrir à boire et à manger. Pensez également à répondre à ses messages, à rester honnête lors des choix de dialogue et à partager des moments festifs, comme danser ensemble en boîte ou profiter d'une danse privée à deux.

Peut-on avoir des scènes intimes ou tromper son partenaire ?

L'intimité entre Jason et Lucia est directement liée à votre niveau de romance. Une fois le stade Follement amoureux atteint, le couple partage de courtes scènes de tendresse. En grimpant jusqu'au niveau maximal À la vie, à la mort, des séquences plus passionnées se déclenchent naturellement lors de moments précis, comme sous la douche ou en rentrant à la maison après une longue virée et un braquage réussi.

En revanche, Rockstar a verrouillé toute forme d'infidélité pour préserver la cohérence du récit. Contrairement aux précédents volets de la saga, il est impossible de solliciter des prostituées ou d'avoir des relations avec d'autres personnages. Bien que les clubs de strip-tease soient accessibles, aucune interaction n'ira jamais jusqu'au bout.

Comment dégrader la relation entre Jason et Lucia ?

Si vous préférez orienter votre partie vers une relation froide et purement professionnelle, il suffit de négliger votre moitié. Jouez un maximum en solo en ignorant l'autre personnage, refusez ses invitations à sortir et ne répondez plus à ses appels ou SMS. Le fait de lui poser un lapin après un rendez-vous fixé, de ne pas rentrer dormir à la maison ou de fuir une scène de crime en l'abandonnant sur place fera rapidement chuter votre jauge vers le cœur brisé gris.

N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.