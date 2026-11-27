Malgré un budget colossal et des années de développement, Grand Theft Auto 6 a dû faire des compromis. Rockstar Games vient de révéler la liste des fonctionnalités abandonnées en cours de route, allant du simple mini-jeu aux mécaniques d'infiltration avancées. Découvrez ce qui n'a pas survécu au montage final.

Grand Theft Auto VI s'impose comme un monument de l'industrie vidéoludique, fort de son score exceptionnel de 99 sur Metacritic qui l'élève au rang de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Avec un budget estimé à près d'un milliard et demi de dollars, le titre de Rockstar Games propose un niveau de détail ahurissant, permettant même de jouer à des jeux vidéo complets sur la console JoySystem dans la maison de Jason. Toutefois, une décennie de développement implique inévitablement des choix tranchés. Lors d'une interview accordée au média allemand PC Games, le directeur du développement Rob Nelson et le producteur Scott Mitchell ont levé le voile sur les ambitions initiales du studio et les idées qui ont finalement été écartées.

Des activités jugées trop passives ou imparfaites

L'une des grandes forces de la série a toujours été la multitude d'activités annexes. Les développeurs avaient initialement prévu d'intégrer des cinémas et des théâtres, à l'image de ce qui avait été brillamment exécuté dans Red Dead Redemption 2. Au vu de la qualité des programmes télévisés présents dans le jeu, l'idée de visionner de faux films complets semblait naturelle.

L'équipe a finalement décidé que ces activités ne seraient pas assez interactives pour justifier le temps de développement supplémentaire.

Le sport n'a pas non plus été épargné par ces coupes. Le tennis, très apprécié dans le précédent volet et qui offrait d'excellents moments de détente, devait faire son grand retour dans les rues de Leonida. Cependant, les équipes de Rockstar n'étaient pas pleinement satisfaites du résultat en interne. Plutôt que de proposer une version médiocre de ce mini-jeu, le studio a préféré l'annuler purement et simplement, bien que le mini-golf ait réussi à passer les exigeantes phases de sélection.

Infiltration, artisanat et décoration d'intérieur

Au-delà des simples passe-temps, des mécaniques de jeu fondamentales ont été longuement débattues. La possibilité de ramper, qui aurait considérablement enrichi les phases d'infiltration pour se glisser sous des véhicules ou derrière de petits obstacles, a été sérieusement envisagée avant d'être retirée. Bien que le système de furtivité actuel reste très efficace, cet ajout aurait pu rapprocher l'expérience de références du genre.

D'autres concepts, populaires dans d'autres jeux, ont été écartés, comme la fabrication d'objets ou la possibilité de meubler ses planques. Si l'absence d'artisanat est plutôt une bonne nouvelle pour le rythme du jeu, évitant aux joueurs de passer des heures à récolter des ressources pour fabriquer de simples munitions, la décoration des appartements aurait constitué un excellent moyen de dépenser l'argent accumulé lors des braquages.

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Ces éléments ont été jugés inadaptés à l'histoire ou au gameplay global, bien qu'ils puissent finalement être ajoutés plus tard, par le biais d'une mise à jour, ou dans le multijoueur.

L'héritage indéniable de Red Dead Redemption 2

Malgré ces retraits, l'influence du précédent chef-d'œuvre de Rockstar reste palpable. Rob Nelson a souligné que l'approche narrative du western a profondément modifié leur façon de concevoir la relation entre les deux protagonistes. Le rythme de Red Dead Redemption 2 a encouragé les scénaristes à intégrer davantage de moments calmes et intimistes entre Jason et Lucia, offrant ainsi un véritable espace pour le développement de leurs personnages loin des fusillades et des courses-poursuites effrénées, dans le but de proposer un jeu plus mature à la communauté.

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, que ce soit la liste de toutes les missions, ou encore la localisation de tous les clubs de strip tease.