Les joueurs de GTA 6 ont remarqué l'absence d'une fonctionnalité populaire présente dans les précédents titres de Rockstar. Le studio s'est enfin exprimé sur ce choix fort, justifiant la suppression de la rejouabilité des missions par une volonté de renforcer l'immersion et l'impact des décisions scénaristiques.

Depuis le lancement deGrand Theft Auto VI, la communauté a eu le temps de décortiquer la nouvelle superproduction de Rockstar Games. Si le titre regorge de détails fascinants, une omission majeure a rapidement fait réagir les fans. Contrairement à Grand Theft Auto V ou Red Dead Redemption 2, il est désormais impossible de rejouer une mission spécifique depuis le menu du jeu. Face aux interrogations légitimes des joueurs, les développeurs ont pris la parole pour clarifier la situation, écartant d'emblée toute limitation technique.

Un choix artistique assumé par Rockstar

Scott Butchard, directeur principal de la conception chez Rockstar Games, s'est récemment confié dans les colonnes de Kotaku. Il a tenu à expliquer que cette absence était une décision purement créative, pensée pour préserver l'intégrité de la narration. Selon lui, le fait de pouvoir relancer un segment précis de l'aventure brisait l'implication émotionnelle du joueur.

La rejouabilité des missions était certainement une chose que nous avions envisagée au début du développement, et nous ne la prenons pas en charge actuellement. Au fur et à mesure que le jeu prenait forme, cela semblait en contradiction avec l'histoire que nous essayions de raconter, et donnait une impression un peu étrange et déconnectée.

Le directeur de la conception estime en effet que le fait de sortir du jeu pour revivre des séquences passées diminuait grandement le poids des choix effectués par les joueurs tout au long de leur périple.

L'importance de l'immersion pour Jason et Lucia

Cette approche radicale s'inscrit parfaitement dans la volonté du studio de proposer une expérience organique. Les développeurs souhaitent que le public s'immerge totalement dans le quotidien de Jason et Lucia. Croire en ces deux protagonistes et en leur relation complexe constitue l'un des piliers fondamentaux de cette nouvelle itération.

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Assumer les conséquences de ses actes devient ainsi une mécanique de jeu à part entière, forçant les utilisateurs à réfléchir avant d'agir, sachant qu'aucun retour en arrière facile ne sera proposé par le système. La seule option étant d'anticiper en faisant plusieurs sauvegardes manuelles.

Rappelons que GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, comment changer de personnage entre Jason et Lucia.