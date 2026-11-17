La cérémonie The Game Awards 2026 est prévue pour le mois de décembre, soit dans un petit mois. Comme attendu, la liste complète des nommés a été dévoilée, et les votes sont ouverts.

L'événement The Game Awards est très attendu par la communauté chaque année, en décembre. Comme vous le savez, durant la cérémonie, qui est présentée par Geoff Keighley, de nombreuses annonces sont faites et des prix sont décernés, dont celui du fameux jeu de l'année, l'un des plus prestigieux. Pour cette édition 2026, qui a vécu une nouvelle année très riches en termes de sorties, les titres nommés dans la catégorie du « Jeu de l'année », qui clôturera l'événement, nous retrouvons sans surprise Grand Theft Auto VI, même s'il n'est pas encore sorti, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Toutefois, il va falloir patienter jusqu'au 10 décembre 2026 (dans la nuit du 10 au 11), date de la cérémonie des Game Awards 2026, pour découvrir lequel obtiendra le titre tant convoité. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète de tous les nommés, répartis selon les différentes catégories proposées, pour cette édition 2026 des Game Awards.

Tous les nommés des Game Awards 2026

Jeu de l'année

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure direction

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Meilleure narration

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil: Requiem

The Blood of Dawnwalker

Meilleure direction artistique

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Mouse P.I. For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur Sound Design

Ace Combat 8: Wings of Theves

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil: Requiem

Star Wars: Galactic Racer

Meilleure musique

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure performance

Angela Sant'Albano

Liam McIntyre

Manni L. Perez

Patrick Gibson

Rahul Kohli

Innovation en termes d'accessibilité

Games For Impact

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life Is Strange: Reunion

Lily's World XD

Mixtape

Meilleur suivi

Meilleur soutien communautaire

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man's Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe

Meilleur jeu indépendant

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina the Hollower

Meilleur premier jeu indépendant

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Mina the Hollower

Meilleur jeu mobile

Arknights: Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

Meilleur jeu d'action

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade 0

Saros

Meilleur jeu d'action-aventure

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil: Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur RPG

Meilleur jeu de combat

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invisible Vs

Marvel Tokon: Fighting Souls

My Hero Academia: All's Justice

Meilleur jeu familial

Big Walk

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Meilleur jeu de sports / course

FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars: Galactic Racer

Meilleur jeu multijoueur

Meilleure adaptation

Cyberpunk Edgerunners II

Fallout

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

Meilleur jeu AR/VR

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

Jeu le plus attendu

Meilleur créateur de contenu

CDawg

Cellbit

IShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Meilleur jeu esport

Meilleur athlète esport

Chovy

Donk

Erde

Yatoro

Zywoo

Meilleure équipe esport

Gen.G – League of Legends

Loud – VALORANT

Team Falcons – Counter Strike 2

Team Falcons – Rocket League

Team Spirit – Dota 2

Team Vitality – Counter Strike 2

Meilleure créateur communautaire