L'événement The Game Awards est très attendu par la communauté chaque année, en décembre. Comme vous le savez, durant la cérémonie, qui est présentée par Geoff Keighley, de nombreuses annonces sont faites et des prix sont décernés, dont celui du fameux jeu de l'année, l'un des plus prestigieux. Pour cette édition 2026, qui a vécu une nouvelle année très riches en termes de sorties, les titres nommés dans la catégorie du « Jeu de l'année », qui clôturera l'événement, nous retrouvons sans surprise Grand Theft Auto VI, même s'il n'est pas encore sorti, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Toutefois, il va falloir patienter jusqu'au 10 décembre 2026 (dans la nuit du 10 au 11), date de la cérémonie des Game Awards 2026, pour découvrir lequel obtiendra le titre tant convoité. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète de tous les nommés, répartis selon les différentes catégories proposées, pour cette édition 2026 des Game Awards.
Tous les nommés des Game Awards 2026
Jeu de l'année
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleure direction
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Meilleure narration
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil: Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Meilleure direction artistique
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Mouse P.I. For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur Sound Design
- Ace Combat 8: Wings of Theves
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil: Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
Meilleure musique
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleure performance
- Angela Sant'Albano
- Liam McIntyre
- Manni L. Perez
- Patrick Gibson
- Rahul Kohli
Innovation en termes d'accessibilité
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel's Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Games For Impact
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life Is Strange: Reunion
- Lily's World XD
- Mixtape
Meilleur suivi
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man's Sky
Meilleur soutien communautaire
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man's Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Meilleur jeu indépendant
Meilleur premier jeu indépendant
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Mina the Hollower
Meilleur jeu mobile
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Meilleur jeu d'action
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade 0
- Saros
Meilleur jeu d'action-aventure
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil: Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Meilleur RPG
- Final Fantasy RESONANCE
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Meilleur jeu de combat
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invisible Vs
- Marvel Tokon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All's Justice
Meilleur jeu familial
- Big Walk
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Meilleur jeu de simulation / stratégie
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokemon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Meilleur jeu de sports / course
- FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Meilleur jeu multijoueur
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Meilleure adaptation
- Cyberpunk Edgerunners II
- Fallout
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- The Super Mario Galaxy Movie
Meilleur jeu AR/VR
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Jeu le plus attendu
Meilleur créateur de contenu
- CDawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Meilleur jeu esport
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- VALORANT
Meilleur athlète esport
- Chovy
- Donk
- Erde
- Yatoro
- Zywoo
Meilleure équipe esport
- Gen.G – League of Legends
- Loud – VALORANT
- Team Falcons – Counter Strike 2
- Team Falcons – Rocket League
- Team Spirit – Dota 2
- Team Vitality – Counter Strike 2
Meilleure créateur communautaire
- A Dream of Silence: Revamped
- Create Aeronautics
- Nopixel V
- Star Wars: Droid Tycoon
- TTK Testing
commentaire (1)
Ok GTA 6 sera sûrement un jeu exceptionnel blabla, mais qu'est ce qui justifie sa nomination dans toutes ces catégories ? Absolument rien