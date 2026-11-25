La vie nocturne occupe une place centrale dans Grand Theft Auto 6. Que vous cherchiez une boîte de nuit branchée ou un club de strip-tease pour profiter de danses privées, voici l'emplacement exact des 5 établissements majeurs du jeu ainsi que le fonctionnement de leurs activités avec quelques subtilités.

Sans grande surprise, Rockstar a introduit toutes sorties d'activités dans Grand Theft Auto VI, y compris les clubs de strip-tease. Pour repérer facilement ces lieux sur votre carte, ouvrez la légende, descendez jusqu'à la catégorie « Activités » et sélectionnez « Clubs ». Attention toutefois, ce filtre regroupe aussi bien les bars classiques que les boîtes de nuit et les strip-clubs. Il suffit généralement de lire la description de l'établissement pour savoir s'il propose des danseuses. Notez également que vous n'en n'avez aucune d'accessible proche de la zone du Chapitre 1, mais vous pouvez vous y rendre en voiture sans aucun souci.

Les 5 clubs et strip-clubs de GTA 6

Delights Cabaret

Situé tout à l'ouest de la carte, dans la zone de Port Gellhorn (au sud-est de la caravane de Dunk, à l'angle de l'autoroute I-404 et de Glenwood Ave), le Delights Cabaret est un strip-club modeste à l'ambiance de bar de quartier. Accessible très tôt dans l'aventure (dès les premiers chapitres), il permet d'observer les danseuses, de jouer au billard ou de boire un verre. Il est également possible d'obtenir une danse privée (40 $) en s'approchant des danseuses seules, qui ne sont pas en train de discuter avec d'autres clients.

Jack of Hearts

Implanté à Vice City, au cœur de Crosstown (sur Mirimar Dr, juste au nord-ouest des trois grands gratte-ciel près du pont), le Jack of Hearts est un strip-club traditionnel à thématique hip-hop lié à l'arc narratif de Dre'Quan. Débloqué à partir du chapitre 3, il s'agit de l'établissement le plus onéreux du jeu, puisqu'une danse privée y coûte 1 000 $.

NINE1NINE

Également situé à Vice City (sur NE 7th Street, dans la partie nord du quartier Downtown, au sud du Jack of Hearts), le NINE1NINE est un club haut de gamme à l'atmosphère plus exclusive qui mélange piste de danse et strip-tease. Accessible dès le chapitre 1, il constitue une option plus abordable que la précédente, étant donné que les danses privées sont facturées 300 $.

The Vault

Installé juste en face du NINE1NINE (à l'ouest de la rue), The Vault n'est pas un strip-club mais une véritable boîte de nuit construite autour du thème d'une ancienne chambre forte, avec une porte blindée géante à l'entrée. Doté de plusieurs salles avec différents DJ et styles musicaux, c'est l'endroit idéal pour aller danser avec Lucia, notamment pour améliorer votre relation, en plus d'accueillir une mission principale.

VYB

Situé au nord-est d'Ocean Beach (directement au sud de votre planque de l'acte 4 à Washington Beach), VYB est une boîte de nuit luxueuse dotée de pistes de danse et de bars haut de gamme. Contrairement aux autres établissements, il n'est pas ouvert au public en exploration libre et n'est accessible que lors d'une mission principale de l'acte 4 liée à Dre'Quan.

Que faire dans les clubs et comment fonctionnent les danses privées ?

En plus de l'ambiance nocturne, ces établissements proposent plusieurs interactions précises :

Danses privées (Delights Cabaret, NINE1NINE et Jack of Hearts uniquement) : Approchez-vous d'un comptoir pour commander une prestation (accessible aussi bien avec Jason qu'avec Lucia). Le paiement de base et les pourboires durant la danse s'effectuent uniquement en espèces, mais des distributeurs BuckMe sont présents sur place pour retirer de l'argent. Une fois habitué des lieux, vous pouvez redemander la même danseuse ou choisir l'option « surprise ».

Approchez-vous d'un comptoir pour commander une prestation (accessible aussi bien avec Jason qu'avec Lucia). Le paiement de base et les pourboires durant la danse s'effectuent uniquement en espèces, mais des distributeurs BuckMe sont présents sur place pour retirer de l'argent. Une fois habitué des lieux, vous pouvez redemander la même danseuse ou choisir l'option « surprise ». Relation entre Jason et Lucia : Aller danser sur la piste (en maintenant R2 ou RT) à deux renforce le lien entre les protagonistes. Si vous prenez une danse privée en solo et que votre partenaire vous envoie un message pour savoir où vous êtes, répondez honnêtement, cela n'endommagera pas votre relation, contrairement au fait d'ignorer le message.

Aller danser sur la piste (en maintenant R2 ou RT) à deux renforce le lien entre les protagonistes. Si vous prenez une danse privée en solo et que votre partenaire vous envoie un message pour savoir où vous êtes, répondez honnêtement, cela n'endommagera pas votre relation, contrairement au fait d'ignorer le message. Consommations : Commander un verre au bar octroie des bonus temporaires à vos statistiques.

Commander un verre au bar octroie des bonus temporaires à vos statistiques. Vous pouvez également vous détendre en jouant au billard.

Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir au sujet des clubs de strip-tease dans GTA 6. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression.