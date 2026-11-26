La refonte du système de combat de Grand Theft Auto 6 permet d'aborder les affrontements avec bien plus de subtilité qu'auparavant. Plutôt que de transformer systématiquement Jason et Lucia en machines à tuer, vous pouvez neutraliser vos ennemis sans les abattre afin de contrôler votre profil criminel à travers Leonida.

De nombreuses choses ont évolué dans Grand Theft Auto VI, y compris la gestion des combats et l'impact qu'ils auront sur vos deux personnages, Jason et Lucia. Votre façon de mener vos activités illégales en dehors des missions principales influence directement leur réputation. Voici comment maîtriser les tirs non létaux et faire évoluer votre statut si vous ne souhaitez pas être un « mauvais » criminel.

Comment infliger des dégâts non létaux dans GTA 6

Grâce à la nouvelle mécanique de visée assistée par la concentration, vous avez la possibilité de cibler précisément différentes parties du corps de vos adversaires pour choisir entre une exécution ou une simple mise hors d'état de nuire. Vous pouvez d'ailleurs voir la différence avec les hits, les jaunes signifiants l'ennemi est à terre, les rouges qu'il est mort.

Lorsque vous utilisez le Focus en combat, via la concentration donc, le jeu met en surbrillance les zones vulnérables de votre cible selon un code couleur très simple :

Les zones rouges : Ce sont les points vitaux. Tirer à cet endroit entraînera la mort de l'ennemi.

Ce sont les points vitaux. Tirer à cet endroit entraînera la mort de l'ennemi. Les zones jaunes : Ce sont les zones non vitales. Quelques balles bien placées dans ces parties du corps suffiront à mettre votre cible à terre sans la tuer.

Un guide dédié est disponible si vous avez besoin d'en savoir plus sur le Profil Criminel de Jason et Lucia dans GTA 6.

Comment baisser son profil criminel et éviter le statut Irrécupérable ?

Si vous avez eu la gâchette un peu trop facile en monde ouvert, il est tout à fait possible de redresser la barre pour ramener votre jauge vers un profil plus professionnel. Pour calmer le jeu et faire baisser votre niveau de violence, il vous suffit d'enchaîner des petits braquages rapides et propres, par exemple dans des stations-service ou des prêteurs sur gages, en veillant à ne tuer personne et à privilégier les tirs dans les zones jaunes.





Il est fortement conseillé de surveiller cette évolution, car un excès de violence prolongé finira par vous verrouiller dans le statut ultime : Irrécupérable. Contrairement aux autres paliers, ce statut est définitif et a un impact permanent sur le reste de votre partie. Avant d'atteindre ce point de non-retour, le jeu vous avertira en faisant apparaître une fissure sur l'icône de votre profil Psycho. Il s'agit du signal qu'il est grand temps de ranger les armes lourdes et de revenir à des méthodes non létales.

En bref, pour retrouver un niveau de criminel moins violent, il faut limiter les meurtres, et privilégier les dégâts non létaux, avec des armes à feu moins puissantes, comme les pistolets.

N'oubliez que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment avoir un parachute.