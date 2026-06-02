Le nouveau skin de Fortnite affole les réseaux sociaux

À l'aube de sa nouvelle saison, Fortnite dévoile un passe de combat qui fait déjà couler beaucoup d'encre. En cause, un nouveau personnage féminin arborant une tenue particulièrement révélatrice. Ce changement de cap inattendu pour le célèbre battle royale suscite un vif débat au sein de la communauté.

À l'approche du lancement de la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite, Epic Games a publié une bande-annonce pour présenter son futur passe de combat. Si la présence d'un créateur de contenu controversé a fait réagir, c'est surtout un tout nouveau personnage féminin qui a capté l'attention d'Internet. Vêtue d'un simple haut de bikini et d'un short court, cette combattante tatouée s'impose comme le skin le plus réaliste et dénudé jamais intégré au jeu.

Un engouement massif et des réactions contrastées

Dès sa première apparition en image, la toile s'est enflammée. Le célèbre dataminer HypeX a partagé un visuel qui a rapidement fait réagir, confirmant une variante sans veste de la protagoniste, qui n'a fait qu'amplifier le phénomène. Les réactions oscillent entre un enthousiasme débordant de la part de certains joueurs et une véritable inquiétude concernant le jeune public du titre.

Un autre utilisateur sur les réseaux sociaux a souligné que le studio devait traverser une période difficile pour recourir à de telles méthodes afin de pousser les joueurs à dépenser de l'argent, ce qui est effectivement le cas compte tenu de la hausse du prix des V-bucks et des licenciements, annoncés en mars. À l'inverse, une frange de la communauté demande déjà à Epic Games de produire davantage de tenues de ce type ou de proposer des versions allégées pour les personnages existants.

La fin d'une censure historique chez Epic Games

Ce qui interpelle particulièrement les plus anciens joueurs de Fortnite, c'est le contraste frappant avec la politique passée d'Epic Games. Historiquement, le studio se montrait très frileux à l'idée de dévoiler la peau de ses personnages. Les joueurs se souviennent notamment de Cammy de Street Fighter, dont les jambes avaient été couvertes, ou encore de Kitana de Mortal Kombat, qui affichait une tenue bien plus sage que dans son jeu d'origine.

De nombreux observateurs estiment que l'intégration de Kim Kardashian l'année dernière a marqué un véritable point de bascule. Son avatar mettait en avant un décolleté, une caractéristique rarissime dans l'univers de Fortnite jusqu'alors. Depuis cette collaboration, les tenues révélatrices se multiplient, à l'image de Magik issue de l'univers Marvel.

Une stratégie commerciale assumée

Cette évolution stylistique ne doit probablement rien au hasard. Alors que Fortnite fait face à une concurrence féroce et à une baisse de sa fréquentation, Epic Games chercherait à stimuler l'engagement et les ventes de cosmétiques. En ciblant une audience plus mature avec des designs audacieux, le studio tente une nouvelle approche financière. Il y a fort à parier que cette combattante en bikini ne sera que la première d'une longue série de tenues plus osées à atterrir sur l'île du battle royale.

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Dans tous les cas, la nouvelle saison de Fortnite sortira ce samedi 6 juin, et vous pouvez retrouver plus d'informations directement dans notre article dédié au trailer et nouveautés de cette saison 3.