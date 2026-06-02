Fortnite révèle le trailer de la saison 3 du chapitre 7, avec quelques nouveautés

À quelques jours de son lancement officiel, la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite se dévoile enfin. Epic Games a publié une bande-annonce inédite illustrant les nouvelles mécaniques de gameplay. Entre familiers surpuissants et collaborations prestigieuses, découvrez ce qui vous attend sur l'île.

La machine promotionnelle d'Epic Games s'accélère, bien qu'elle soit bien moins impressionnante qu'il y a quelques années. Alors que les joueurs de Fortnite se préparent pour l'événement en direct de fin de saison prévu le 6 juin 2026, le studio vient de lever le voile sur la suite des hostilités. Prévue pour un lancement le 6 juin 2026, la saison 3 du chapitre 7, intitulée « Collecte Effrénée », promet de bouleverser la méta actuelle avec des ajouts pour le moins explosifs.

Des familiers qui changent la donne

La grande nouveauté de cette saison réside dans l'introduction de petites créatures qui accompagneront les joueurs. Loin d'être de simples éléments cosmétiques, ces compagnons agiront comme de véritables amplificateurs de puissance. La bande-annonce de gameplay illustre parfaitement cette mécanique inédite. En s'accrochant au dos de votre personnage, ces familiers, appelés esprits, octroient des bonus dévastateurs à votre arsenal.

Le trailer de cette saison 3 de Fortnite montre notamment un fusil à pompe capable de faire exploser un véhicule en un seul tir, une prouesse qui risque de faire grincer des dents les amateurs de rotations sécurisées. De son côté, le fusil d'assaut s'offre la capacité de détruire les structures en métal avec une facilité déconcertante. Ces buffs de dégâts s'accompagnent également d'améliorations de mobilité. Les joueurs pourront sauter plus haut, courir plus vite et glisser sur de plus longues distances, rendant les affrontements encore plus nerveux et vertigineux.

John Wick et nouvelles collaborations au programme

Outre les modifications de gameplay, Epic Games n'oublie pas ce qui fait le succès financier de son Battle Royale : les cosmétiques. L'image de couverture de cette nouvelle saison offre un premier aperçu des tenues que les joueurs pourront débloquer. La surprise vient de la présence d'une version dessinée du célèbre tueur à gages John Wick. Ce style artistique singulier s'appliquera également à un compagnon canin, ravissement assuré pour les collectionneurs.

L'univers des créateurs de contenu n'est pas en reste avec l'annonce d'une collaboration inattendue. BurntPeanut fera son apparition dans le jeu, non pas sous la forme d'une tenue classique, mais en tant que familier. Les joueurs pourront donc s'équiper de cette petite créature vue dans la bande-annonce, fusionnant ainsi l'aspect cosmétique et les nouvelles mécaniques de puissance de la saison.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 6 juin pour découvrir si ces nouveautés sauront convaincre la communauté de Fortnite ou si elles nécessiteront des ajustements rapides de la part des développeurs. Une chose est sûre, la saison Collecte Effrénée s'annonce particulièrement dynamique.