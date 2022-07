Codes des cartes 1v1 dans Fortnite

1v1 Build Fights! → 1832-0431-4852 Carte permettant d'apprendre à se battre en 1v1 tout en maîtrisant les constructions.

ZERO 1v1 Build Fight [10P] → 6232-4881-6009 Même carte que cette du dessus, où seule les compétences de combats comptent, sans construction. Idéal pour aller en Zéro construction ensuite.

1 v 1 Chapter 3 Weapons → 5771-9792-3669 Pour vous entraîner ou (re)découvrir les armes du chapitre 3 de Fortnite.

OG Tilted Towers 1v1: → 8623-1134-1826 Carte classique, pour vous entraîner à Tilted Towers, bien que la ville soit actuellement disponible dans Fortnite.

Flotille Boxfight 1v1v1 → 9871-1476-2094 Cette carte vous permet de passer à l'étape supérieure, en gérant deux autres adversaires, qui ne sont pas coéquipiers.

Rodeo Roulette → 4068-2286-5039 Vous profiterez ici d'une quinzaine de mini-jeux pour défier vos amis et d'autres joueurs, le tout en 1v1.



Qu'est-ce qu'une carte 1v1 Fortnite ?

Si vous êtes à la recherche d', nous allons tenter de vous aider, en vous proposant une liste non exhaustive des. Le choix est assez large, ce qui peut demander un certain temps avant de trouver la meilleure expérience. Pas de panique, nous sommes là pour vous aider.Depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire années, la communauté a mis sur pied de nombreuses, ayant toutes des spécificités. C'est pourquoi nous vous en proposons un certain nombre, pour que vous ayez le choix, selon ce que vous recherchez exactement.Il existe, naturellement, bien plus de cartes, mais nous vous avons proposé ici une sélection originale de ce qui est disponible. L'article sera mis à jour, de temps à autre, pour rajouter les cartes qui sortent du lot.Pour jouer à l'une de ces, il vous suffit d'entrer l'un des codes ci-dessus dans le mode Créatif.Comme vous le savez,ce n'est pas que le mode Battle Royale. Nous avons également accès à un mode PvE, Sauver le monde, et un mode plus communautaire, le mode Créatif, laissant libre cours à l'imagination des joueurs. C'est ce mode qui nous intéresse, étant donné qu'il propose une multitude de dérivés, dont des cartes pourIl s'agit de cartes vous permettant, entre autres, de progresser dans les combats en un contre un, idéal pour savoir comment mieux gérer ces situations, souvent décisives lors d'une partie. Ainsi, vous pourrez affronter d'autres joueurs et apprendre les mouvements à faire et à ne pas faire. Lessont, sans aucun doute, les meilleurs pour progresser dans le battle royale. Elles sont d'ailleurs très populaires et il existe de nombreuses déclinaisons dans, comme vous pouvez le voir dans notre liste présente ci-dessus.