Kim Kardashian débarque dans Fortnite avec des skins ultra personnalisables

Epic Games frappe un grand coup en intégrant Kim Kardashian à son métavers. Entre glamour, polémique sur le design des skins et compétition dédiée, cette collaboration promet de faire couler beaucoup d'encre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'arrivée de la star dans le Battle Royale.
C'est désormais officiel, la reine de la téléréalité et entrepreneuse à succès investit le Battle Royale le plus populaire du monde
. Kim Kardashian
s'apprête à rejoindre la célèbre série Icônes de Fortnite
, marquant une nouvelle étape dans la stratégie d'Epic Games de fusionner culture pop et gaming. L'annonce, faite il y a quelques heures par la star elle-même sur ses réseaux sociaux
, a immédiatement enflammé la toile, suscitant autant d'enthousiasme que de débats houleux sur la direction artistique prise par le studio.
Une collaboration glamour et détaillée
Dès le 14 décembre les joueurs pourront découvrir une collection complète dédiée à la star. Kim Kardashian
a travaillé en étroite collaboration avec les équipes d'Epic pour concevoir des objets cosmétiques qui reflètent son empire de la mode. Le pack comprendra trois tenues distinctes, dont une modélisée sur sa marque SKIMS, ainsi qu'un accessoire de dos Ring Light To Go, un planeur et des emotes exclusives.
Parmi ces dernières, nous retrouvons des clins d'œil appuyés à ses moments viraux sur Internet, notamment l'emote Diamond Drop, référence hilarante à sa célèbre crise de larmes lors de la perte de sa boucle d'oreille à Bora Bora.
Une personnalisation poussée à l'extrême
Ce qui distingue cette collaboration des précédentes, c'est le niveau de détail offert aux joueurs. La tenue emblématique de Kim Kardashian est présentée comme le skin Icône le plus personnalisable à ce jour.
Les utilisateurs pourront combiner sept coloris différents, choisir parmi trois coiffures et, fait plus surprenant, sélectionner parmi quatre types de décolletés. Cette flexibilité permet plus de 25 variations possibles, offrant aux fans la possibilité d'adapter le look de la star à leurs préférences, avec ou sans sa veste stylée.
La communauté réagit face aux courbes de la star
Cependant, cette arrivée ne se fait pas sans heurts. De nombreux observateurs ont noté qu'Epic Games semble avoir assoupli ses propres règles concernant la représentation des personnages féminins. Alors que le studio avait récemment mis en place des restrictions d'âge sur certains skins jugés trop suggestifs, le modèle de Kim Kardashian, très fidèle à la réalité, affiche des courbes généreuses qui ont fait réagir la communauté
.
Sur les réseaux sociaux, les commentaires n'ont pas tardé à affluer, soulignant le contraste entre l'image de la star et le public cible du jeu
. Certains joueurs s'amusent de la situation avec ironie, tandis que d'autres s'interrogent sur la pertinence d'un tel réalisme dans un jeu fréquenté par des mineurs.
Tout cela sera donc disponible dès le 14 décembre, par le biais de la boutique Fortnite
. Un tournoi permettra également de remporter la tenue de Kim Kardashian
.
commentaire (1)
Ils ne savent plus quoi faire pour attirer les chiens en jeu