Fortnite Steal the Brainrot Codes (Octobre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 29 septembre 2026 à 12h00
110 
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Fortnite Steal the Brainrot, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Fortnite Steal the Brainrot Codes (Octobre 2026)

Codes d'échange Fortnite Steal the Brainrot

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Fortnite Steal the Brainrot. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement en faisant apparaître des créatures que vous pourrez ajouter à votre collection. Cependant, parfois, ferins, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.

Ces codes sont partagés par les développeurs sur les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Fortnite Steal the Brainrot

Récompenses Codes actifs
Fait apparaître un Brainrot
913134
Fait apparaître un Brainrot
015001
Fait apparaître un Brainrot
736291
Fait apparaître un Brainrot
518473
Fait apparaître un Brainrot
563847
Fait apparaître un Brainrot
847291
Fait apparaître un Brainrot
528834
Fait apparaître un Brainrot
364719
Fait apparaître un Brainrot
144414

Codes expirés Fortnite Steal the Brainrot

Voir les codes Fortnite Steal the Brainrot expirés942642 - 881774 - 738291 - 999113 - 485775 - 145519 - 366993 - 230023 - 909023 - 141516 - 970607 - 871485 - 676767 - 246810 - 574837 - 871484 - 641958 - 911405 - 871484 - 676667 - 124145 - 941855 - 246810 - 574837 - 987651 - 994817 - 574641 - 491941 - 481481 - 158610 - 274851 - 964714 - 501371 - 481506 - 941865 - 007512 - 581741 - 238765 - 987146 - 321501 - 528195 - 567123 - 942506 - 691581 - 305961 - 294851 - 738510 - 691581 - 157140 - 670235 - 835151 - 6393 - 3000 - 1507 - 5289 - 7346 - 1825 - 1912 - 2553 - 59148 - 5269 - 7389 - 582052 - 651312 - 260149 - 3428 - 825014


Comment activer un code d'échange dans Fortnite Steal the Brainrot ?

Il est assez facile d'entrer un code pour Steal the Brainrot dans Fortnite, et vous n'aurez pas besoin de faire d'actions spécifiques pour débloquer la fonctionnalité. Il faudra :
  • Lancer le jeu (avec le code carte 3225-0366-8885).
  • Vous rendre au centre, pour trouver un clavier sur un pupitre (entre la roue et la boutique).
  • Interagir avec ce clavier.
  • Un onglet dédié aux codes s'ouvrira. Appuyez sur les touches pour entrer un code.
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Entrez bien la série de chiffre pour valider le code Steal the Brainrot de Fortnite, et récupérer la récompense. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible. N'hésitez pas aussi à nous indiquer, par l'intermédiaire des commentaires, si de nouveaux codes ont été ajoutés que vous ne voyez pas dans notre liste.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (110)

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Leolebgdu86 (invité) Le 05/07/2026 à 10:30

Ademin padel pless

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lucas nissart 06 (invité) Le 20/06/2026 à 07:01

Je peux avoir un brainrot a plus de 1B et un streberi elephant direct dans ma base stp
merci

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lucas nissart 06 (invité) Le 19/06/2026 à 07:59

Je peux avoir un brairot a plus de 1B SVP et un steberi elephant svp MERCI.
FERINS

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lucas nissarte 06 (invité) Le 19/06/2026 à 07:50

Je peux avoir un brainrot a plus de 1B par s
stp avec un streberi elepfant.



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Thecat135769 (invité) Le 11/06/2026 à 11:29

On est le 11 juin et tout les code ou il y a marquer juin 2026 sont inutilisable. Je les ai tester et le jeu me marque un code d’erreur "Ce code est n’existe pas.

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Yo je peut avoir un brainrot (invité) Le 23/05/2026 à 12:11

Je me suis fait voler par des scameurs

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oguh_ 44 (invité) Le 16/05/2026 à 18:24

Je me suis fait tt voler pas des scameur et je voudrais avoir un brainrot plus de 1B stp 😭

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SEMANTICLYNX8797 (invité) Le 01/05/2026 à 11:20

UN BON BRENROT STPPPPPPPPPP PLUS DE 600M

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azertune gaming (invité) Le 27/04/2026 à 11:58

Bonjour.L'orsque je tape un code,un brainrot d'une très grande rareté apparaît,mais je suis obligé de l'acheter.Est-ce normal ? Merci

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Leboots2.0 (invité) Le 14/04/2026 à 15:23

Les code von pas

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Sauuuuce curryyy (invité) Le 14/04/2026 à 13:08

J’aimerais avoir un brainrot qui donne du 2B par seconde

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Themis12JCC (invité) Le 12/04/2026 à 11:13

Plus de code svp

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Bambidu54 (invité) Le 11/04/2026 à 18:17

Je peux avoir un truc a plus de 100 m stp j'ai rien... STPPP

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Socrate950 (invité) Le 08/04/2026 à 01:07

Code brainrots secret

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Amir_6919 (invité) Le 07/04/2026 à 10:20

Un spaghetti toe loti

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Tx Théo (invité) Le 06/04/2026 à 11:37

Je pourrais avoir un bientôt à + de 800 m s'il te plaît merci

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GoodFox2110 (invité) Le 04/04/2026 à 14:10

Je voudrais un gorgonzila stp ede moi sinon mes potes il vont eceyer de me bane😢😢😢

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AXEL (invité) Le 03/04/2026 à 18:54

je cherche un strambery elephant

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Marie (invité) Le 01/04/2026 à 23:19

Sais quoi le coffre fort dans le magasin ?

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Pro gg 84 (invité) Le 30/03/2026 à 15:10

Je peux avoir un brainrot qui donne plus de 1b je me suis fait scam et j'aimerai avoir un bon s'il te plaît