Fortnite Steal the Brainrot Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Fortnite Steal the Brainrot, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Codes d'échange Fortnite Steal the Brainrot
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Fortnite Steal the Brainrot. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement en faisant apparaître des créatures que vous pourrez ajouter à votre collection. Cependant, parfois, ferins, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.
Ces codes sont partagés par les développeurs sur les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Comment activer un code d'échange dans Fortnite Steal the Brainrot ?
Il est assez facile d'entrer un code pour Steal the Brainrot dans Fortnite, et vous n'aurez pas besoin de faire d'actions spécifiques pour débloquer la fonctionnalité. Il faudra :
Lancer le jeu (avec le code carte 3225-0366-8885).
Vous rendre au centre, pour trouver un clavier sur un pupitre (entre la roue et la boutique).
Interagir avec ce clavier.
Un onglet dédié aux codes s'ouvrira. Appuyez sur les touches pour entrer un code.
Entrez bien la série de chiffre pour valider le code Steal the Brainrot de Fortnite, et récupérer la récompense. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible. N'hésitez pas aussi à nous indiquer, par l'intermédiaire des commentaires, si de nouveaux codes ont été ajoutés que vous ne voyez pas dans notre liste.
commentaires (110)
Ademin padel pless
Je peux avoir un brainrot a plus de 1B et un streberi elephant direct dans ma base stp
merci
Je peux avoir un brairot a plus de 1B SVP et un steberi elephant svp MERCI.
FERINS
Je peux avoir un brainrot a plus de 1B par s
stp avec un streberi elepfant.
On est le 11 juin et tout les code ou il y a marquer juin 2026 sont inutilisable. Je les ai tester et le jeu me marque un code d’erreur "Ce code est n’existe pas.
Je me suis fait voler par des scameurs
Je me suis fait tt voler pas des scameur et je voudrais avoir un brainrot plus de 1B stp 😭
UN BON BRENROT STPPPPPPPPPP PLUS DE 600M
Bonjour.L'orsque je tape un code,un brainrot d'une très grande rareté apparaît,mais je suis obligé de l'acheter.Est-ce normal ? Merci
Les code von pas
J’aimerais avoir un brainrot qui donne du 2B par seconde
Plus de code svp
Je peux avoir un truc a plus de 100 m stp j'ai rien... STPPP
Code brainrots secret
Un spaghetti toe loti
Je pourrais avoir un bientôt à + de 800 m s'il te plaît merci
Je voudrais un gorgonzila stp ede moi sinon mes potes il vont eceyer de me bane😢😢😢
je cherche un strambery elephant
Sais quoi le coffre fort dans le magasin ?
Je peux avoir un brainrot qui donne plus de 1b je me suis fait scam et j'aimerai avoir un bon s'il te plaît