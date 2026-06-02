Fortnite va introduire un célèbre VTuber, et divise les joueurs

L'arrivée du VTuber TheBurntPeanut dans Fortnite en tant qu'esprit suscite une vive controverse. Alors que le mois des fiertés débute, d'anciennes vidéos du créateur utilisant des insultes refont surface, provoquant la colère de la communauté et posant la question de la place des influenceurs dans le jeu.

L'intégration de créateurs de contenu dans les jeux vidéo multijoueur est devenue une pratique courante, mais elle n'est pas sans risque. Epic Games s'apprête à l'apprendre à ses dépens avec l'introduction du très clivant TheBurntPeanut dans Fortnite. Ce VTuber, qui se présente habituellement sous les traits d'une cacahuète animée, fera son apparition le 6 juin prochain en tant qu'esprit dans le battle royale. Si son nouveau design doté de bras et de jambes laisse les joueurs perplexes, c'est surtout son lourd passif qui enflamme actuellement les réseaux sociaux.

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Un timing désastreux pour Epic Games

Alors que le mois des fiertés vient tout juste de commencer, le choix d'Epic Games fait grincer des dents. En effet, TheBurntPeanut a connu une ascension fulgurante ces 18 derniers mois, rassemblant une audience massive et inspirant de nombreux créateurs. Cependant, cette notoriété s'accompagne de zones d'ombre que la communauté n'a pas tardé à déterrer. Des extraits vidéo compromettants circulent massivement, montrant le streamer proférer des insultes à caractère homophobe lors de ses sessions sur Escape from Tarkov, entre autres. Pire encore, il y a peine trois semaines, l'influenceur animait une émission sur YouTube sobrement intitulée « Slur Saturday », que l'on pourrait traduire par le samedi des insultes. Ce comportement pose un véritable problème éthique pour un jeu aussi populaire et accessible que Fortnite.

This REALLY the guy you want to add to your game at the start of pride month? @Fortnite 🫩 pic.twitter.com/GoT2L1NEYy — Seven (@Se7enTSF) May 31, 2026

La colère gronde sur les forums

Sur les forums de discussion comme Resetera, les joueurs n'ont pas tardé à exprimer leur indignation face à cette collaboration. Beaucoup remettent en question la pertinence d'associer des personnalités réelles à des éléments cosmétiques permanents. Le risque de dérapage est inhérent à la nature humaine, et l'intégration d'un créateur problématique laisse une tache indélébile dans l'écosystème du jeu. Un internaute résume parfaitement la situation :

Les streamers ne devraient même pas figurer dans un passe de combat. De vraies personnes peuvent déraper à tout moment, et vous vous retrouvez avec un skin qu'il est impossible de retirer du jeu.

D'autres joueurs rappellent que ce n'est pas la première fois que l'industrie du jeu vidéo accorde sa confiance à ce créateur, mentionnant des droits de diffusion exclusifs précédemment octroyés par le studio Bungie. La pilule a d'autant plus de mal à passer que ces dérapages verbaux sont jugés flagrants et inexcusables par une grande partie du public.

Face à la montée de la grogne, la gestion de la crise par les modérateurs de la communauté Fortnite suscite également de vives critiques. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs accusent l'équipe de modération de censurer les débats. Selon certains témoignages, les publications dénonçant le comportement de TheBurntPeanut seraient systématiquement supprimées, et ce, même lorsque la majorité des commentaires s'accorde pour condamner les actions du VTuber. Cette tentative perçue d'étouffer l'affaire ne fait qu'attiser la frustration des joueurs, qui exigent désormais des explications claires de la part d'Epic Games concernant son processus de sélection pour les partenariats en jeu.

Dans tous les cas, la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite arrivera le 6 juin.