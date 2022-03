Codes des cartes parkour dans Fortnite

Diversity → 4243-0795-8917 Carte proposant six parcours différents, avec chacun un style unique.

RESPIRE ET SAUTE ! V2 → 1435-4279-1955 L'une des cartes les plus populaires, dans laquelle vous allez devoir réussir un petit parkour en pleine nature.

THE FLOOR IS LAVA → 9212-1228-9476 Inspiré du jeu « Flore is Lava » dans lequel vous n'avez pas le droit à l'erreur. L'objectif est de terminer avant ses coéquipiers.

Escape the World → 1921-1465-2994 Mélangeant escape game et parkour, cette carte vous demandera de trouver le bon chemin pour sortir d'une étrange maison.

Neo Rooftop parkour → 8541-9228-3382 Carte vous plaçant sur les toits de bâtiments d'une ville futuriste, dans lequel c'est à vous de trouver le bon chemin.

The Floor is Water → 1940-5024-7240 La lave est remplacée par l'eau, mais la toucher vous tue quand même. Vous devrez terminer ce parkour sans tomber une seule fois.



Qu'est-ce qu'une carte parkour Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si vous êtes à la recherche d', nous allons tenter de vous aider, en vous proposant une liste non exhaustive des. Le choix est assez large, ce qui peut demander un certain temps avant de trouver la meilleure expérience. Pas de panique, nous sommes là pour vous aider.Depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire années, la communauté a mis sur pied de nombreuses, ayant toutes des spécificités. C'est pourquoi nous vous en proposons un certain nombre, pour que vous ayez le choix, selon ce que vous recherchez exactement.Il existe, naturellement, bien plus de cartes, mais nous vous avons proposé ici une sélection originale de ce qui est disponible. L'article sera mis à jour, de temps à autre, pour rajouter les cartes qui sortent du lot.Pour jouer à l'une de ces, il vous suffit d'entrer l'un des codes ci-dessus.Comme vous le savez, Fortnite ce n'est pas que le mode Battle Royale. Nous avons également accès à un mode PvE, Sauver le monde, et un mode plus communautaire, le mode Créatif, laissant libre cours à l'imagination des joueurs. C'est ce mode qui nous intéresse, étant donné qu'il propose une multitude de dérivés, dont des cartes pour le mode parkour.Si vous n'êtes pas un habitué du genre, sachez qu'il s'agit d'un style se rapprochant du Deathrun, dans lequel vous devez, avant tout, finir un parcours prédéfini, notamment en sautant au-dessus de divers objets, comme le parkour, discipline de plus en plus médiatisée, que nous retrouvons également au cœur de la licence de jeux vidéo Dying Light. Très populaire, il existe de nombreuses déclinaisons dans, comme vous pouvez le voir dans notre liste présente ci-dessus.