Fortnite : Hausse des prix confirmée pour les V-Bucks, découvrez ce qui change le 19 mars

Epic Games annonce une refonte majeure de l'économie de Fortnite à partir du 19 mars. Face à l'augmentation des coûts de développement, le studio réduit la quantité de V-Bucks dans ses packs, tout en ajustant le prix des différents passes de combat à la baisse.
Les joueurs de Fortnite
vont devoir revoir leurs habitudes de dépense. Epic Games vient de publier un communiqué officiel annonçant une modification importante de la tarification de sa célèbre monnaie virtuelle
. Le studio justifie cette décision par une hausse significative des coûts liés au maintien et au développement du jeu. Ces changements, qui entreront en vigueur le 19 mars prochain, visent à équilibrer les finances de l'entreprise tout en restructurant le coût des différents services intégrés au jeu.
Une justification économique assumée par Epic Games
L'éditeur ne s'en cache pas, maintenir un jeu en direct de l'envergure de Fortnite demande des ressources colossales
. Dans sa communication, le studio explique la situation en toute transparence.
Le coût d'exploitation de Fortnite a beaucoup augmenté. Ainsi, nous augmentons les prix pour nous aider à payer les factures.
Cette déclaration met en lumière les défis financiers auxquels font face les géants du jeu vidéo, même ceux qui dominent le marché
. Les joueurs devront donc composer avec une nouvelle grille tarifaire qui impacte directement le pouvoir d'achat dans la boutique du jeu
.
Moins de monnaie virtuelle dans les packs
Concrètement, les tarifs en euros des packs restent identiques, mais la quantité de V-Bucks obtenue diminue drastiquement
. Par exemple, le pack d'entrée de gamme facturé 8,99 euros n'offrira plus que 800 V-Bucks, contre 1 000 auparavant. Le pack à 22,99 euros passe de 2 800 à 2 400 V-Bucks, tandis que le pack à 36,99 euros tombe à 4 500 V-Bucks au lieu de 5 000. Enfin, l'offre la plus onéreuse à 89,99 euros distribuera 12 500 V-Bucks, marquant une perte de 1 000 pièces pour l'acheteur
. Pour faire simple, voici un tableau comparatif entre les anciens et nouveaux prix.
|Pack de V-bucks
| Ancien prix
|Nouveau prix
|Pack à 8,99 €
|1 000 V-bucks
|800 V-bucks
|Pack à 22,99 €
| 2 800 V-bucks
|2 400 V-bucks
|Pack à 36,99 €
| 5 000 V-bucks
|4 500 V-bucks
|Pack à 89,99 €
| 13 500 V-bucks
|12 500 V-bucks
|Pack d'achat au montant exact
|Environ 0,50 €/V-bucks
|0,99 €/V-bucks
Le système d'achat sur mesure subit également une inflation notable. L'option permettant d'acheter un montant exact voit son prix doubler, passant d'environ 0,50 euro pour 50 V-Bucks à 0,99 euro pour la même quantité. Fort heureusement, les cartes cadeaux physiques déjà en circulation conserveront la valeur imprimée sur leur emballage
.
Les passes de combat revus à la baisse
Pour compenser la perte de valeur de la monnaie virtuelle, Epic Games a décidé de réduire le coût de ses différents passes
. Le passe de combat classique coûtera désormais 800 V-Bucks au lieu de 1 000. Cependant, les récompenses gagnées en le complétant sont également plafonnées à 800 V-Bucks
, supprimant au passage les 500 unités supplémentaires qui étaient offertes dans les récompenses bonus
. En bref, les joueurs seront largement perdants.
Les autres déclinaisons profitent aussi de cette baisse tarifaire. Le passe OG passe à 800 V-Bucks, tandis que les passes Musique et LEGO s'afficheront à 1 200 V-Bucks, contre 1 400 jusqu'à présent. Le pack de combat, incluant vingt-cinq niveaux débloqués d'avance, voit son prix réduit à 2 600 V-Bucks. En revanche, les abonnés au Club de Fortnite font face à une mauvaise nouvelle, puisque leur allocation mensuelle passe de 1 000 à 800 V-Bucks
.
Le programme de récompenses Epic mis en avant
Pour adoucir cette transition tarifaire, l'éditeur rappelle l'existence de son programme de fidélité
. Les joueurs récupèrent systématiquement vingt pour cent de la valeur de leurs achats effectués via l'Epic Games Store ou le système de paiement direct d'Epic. Ce crédit virtuel peut ensuite être dépensé dans Fortnite, Fall Guys, Rocket League ou pour l'achat de nouveaux jeux sur la boutique en ligne.
Une manière pour l'entreprise de fidéliser sa communauté tout en la gardant dans son écosystème fermé. Dans tous les cas, cette hausse des prix ne risque pas d'être bien accueillie par une partie des joueurs.
commentaires (5)
Je suis choquer l'abonnement a 12€ pour avoir 800vbuck c'est honteux.epic game abaisser le prix.
Quid des 300 v-bucks gratuits, ils seront toujours dispo. Pour le coup, il n'y aura que ceux qui veulent vraiment des choses dans le pass qui le prendront. Ils devraient vite s'apercevoir de leur erreur quand les transactions vont chuter.
Terminator526599
L'hôpital la charité, toussa toussa. Epic games c'est finito de se faire passer pour le bon samaritain
Une honte, +2 Milliards de benef NET 2025.
Donc le coup du "maintenir un jeu en direct de l'envergure de Fortnite demande des ressources colossales", c'est du pipeau pour cette boite.