Fortnite : Hausse des prix confirmée pour les V-Bucks, découvrez ce qui change le 19 mars

Epic Games annonce une refonte majeure de l'économie de Fortnite à partir du 19 mars. Face à l'augmentation des coûts de développement, le studio réduit la quantité de V-Bucks dans ses packs, tout en ajustant le prix des différents passes de combat à la baisse.

Une justification économique assumée par Epic Games

Le coût d'exploitation de Fortnite a beaucoup augmenté. Ainsi, nous augmentons les prix pour nous aider à payer les factures.

Moins de monnaie virtuelle dans les packs

Pack de V-bucks Ancien prix Nouveau prix Pack à 8,99 € 1 000 V-bucks 800 V-bucks Pack à 22,99 € 2 800 V-bucks 2 400 V-bucks Pack à 36,99 € 5 000 V-bucks 4 500 V-bucks Pack à 89,99 € 13 500 V-bucks 12 500 V-bucks Pack d'achat au montant exact Environ 0,50 €/V-bucks 0,99 €/V-bucks

Les passes de combat revus à la baisse

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Le programme de récompenses Epic mis en avant

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Les joueurs devont devoir revoir leurs habitudes de dépense. Epic Games vient de publier un communiqué officiel annonçant. Le studio justifie cette décision par une hausse significative des coûts liés au maintien et au développement du jeu. Ces changements, qui entreront en vigueur le 19 mars prochain, visent à équilibrer les finances de l'entreprise tout en restructurant le coût des différents services intégrés au jeu.L'éditeur ne s'en cache pas,. Dans sa communication, le studio explique la situation en toute transparence.Cette déclaration met en lumière les défis financiers auxquels font face les géants du jeu vidéo,. Les joueurs devront donc composerConcrètement, les tarifs en euros des packs restent identiques,. Par exemple, le pack d'entrée de gamme facturé 8,99 euros n'offrira plus que 800 V-Bucks, contre 1 000 auparavant. Le pack à 22,99 euros passe de 2 800 à 2 400 V-Bucks, tandis que le pack à 36,99 euros tombe à 4 500 V-Bucks au lieu de 5 000. Enfin, l'offre la plus onéreuse à 89,99 euros distribuera 12 500 V-Bucks,. Pour faire simple, voici un tableau comparatif entre les anciens et nouveaux prix.Le système d'achat sur mesure subit également une inflation notable. L'option permettant d'acheter un montant exact voit son prix doubler, passant d'environ 0,50 euro pour 50 V-Bucks à 0,99 euro pour la même quantité. Fort heureusement,Pour compenser la perte de valeur de la monnaie virtuelle,. Le passe de combat classique coûtera désormais 800 V-Bucks au lieu de 1 000. Cependant,, supprimant au passage. En bref, les joueurs seront largement perdants.Les autres déclinaisons profitent aussi de cette baisse tarifaire. Le passe OG passe à 800 V-Bucks, tandis que les passes Musique et LEGO s'afficheront à 1 200 V-Bucks, contre 1 400 jusqu'à présent. Le pack de combat, incluant vingt-cinq niveaux débloqués d'avance, voit son prix réduit à 2 600 V-Bucks. En revanche, les abonnés au Club de Fortnite font face à une mauvaise nouvelle,Pour adoucir cette transition tarifaire,. Les joueurs récupèrent systématiquement vingt pour cent de la valeur de leurs achats effectués via l'Epic Games Store ou le système de paiement direct d'Epic. Ce crédit virtuel peut ensuite être dépensé dans Fortnite, Fall Guys, Rocket League ou pour l'achat de nouveaux jeux sur la boutique en ligne.Une manière pour l'entreprise de fidéliser sa communauté tout en la gardant dans son écosystème fermé. Dans tous les cas, cette hausse des prix ne risque pas d'être bien accueillie par une partie des joueurs.