Fortnite : Une fuite révèle 5 nouvelles armes exotiques bientôt disponibles

La prochaine mise à jour de Fortnite va enrichir considérablement l'arsenal du jeu avec cinq nouvelles armes exotiques très attendues. Voici tout ce que l'on sait grâce à une fuite récente.
Alors que la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite bat son plein depuis moins d'un mois, Epic Games ne ralentit pas la cadence. Selon une fuite partagée par Hypex, célèbre dataminer de Fortnite, plusieurs armes exotiques inédites sont sur le point d'arriver dans le jeu
dès la prochaine mise à jour prévue pour le mardi 25 mars
. Ces armes promettent de nouvelles façons stratégiques de dominer vos adversaires.
Les cinq nouvelles armes exotiques dévoilées par la fuite
La fuite révèle les noms et les descriptions précises de ces nouveaux équipements exotiques :
- Lawless Rift Launcher : Tire un projectile qui crée une faille (« rift ») à l'impact, offrant ainsi une grande mobilité stratégique.
- Lawless Explosive Mammoth Pistol : Pistolet puissant tirant des balles explosives pour infliger des dégâts de zone importants.
- Lawless Accelerant Holo Twister AR : Fusil d'assaut dont la cadence de tir et la vitesse de déplacement augmentent progressivement au fur et à mesure des tirs.
- Lawless Twinfire Slap Shotgun : Fusil à pompe particulier, rechargeant automatiquement ses munitions pendant que vous courez ou glissez.
- Lawless Final Mark Rifle : Fusil sniper capable de marquer les cibles à l'impact, leur infligeant ainsi des dégâts supplémentaires.
Ces armes exotiques devraient apporter de nouvelles mécaniques intéressantes pour renouveler les combats et créer des stratégies innovantes en jeu.
Un nouvel objet consommable mystérieux : le Slap Chug Jug
La fuite mentionne également l'arrivée d'un nouvel objet appelé Slap Chug Jug
, même si aucune description officielle n'est encore disponible. Toutefois, son nom (un poil comique) suggère clairement qu'il pourrait être un consommable restaurateur de santé et de bouclier, offrant probablement en bonus une endurance infinie pendant un temps limité.
Comment obtenir ces nouvelles armes exotiques ?
Ces nouveaux équipements seront probablement disponibles dans le Marché Noir, l'une des nouveautés de la saison
. Pour les obtenir facilement, les joueurs devront récupérer des Vitocoins
et se rendre dans les boutiques spéciales disséminées sur l'île.
Enfin, il est à noter qu'en plus de ces ajouts, Epic Games pourrait également introduire prochainement un objet dédié à Scorpion, dans le cadre d'une nouvelle collaboration attendue avec Mortal Kombat. Une fuite a aussi mentionné une collaboration avec Solo Leveling
, tandis que les cosmétiques devraient prochainement évoluer
.
La mise à jour intégrant ces armes exotiques est attendue pour le mardi 25 mars 2025
. Rendez-vous donc très bientôt pour tester ces nouveautés en direct sur le champ de bataille.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
. Vous devriez également pouvoir profiter d'un événement pour le 1er avril
.
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