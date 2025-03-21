Fortnite : une nouvelle fuite annonce l'arrivée imminente de Solo Leveling

Fortnite pourrait bientôt accueillir l'une des séries animées les plus populaires du moment : Solo Leveling. Selon une récente fuite du célèbre insider Nick Baker, le phénomène animé serait en passe de rejoindre l'univers du battle royale d'Epic Games avec de nouveaux skins et cosmétiques exclusifs.

Solo Leveling, la nouvelle star de l'animation bientôt dans Fortnite ?

Just got a DM that Solo Leveling is supposed to be coming to Fortnite.



Have no idea what that is, I had to Google it. I thought he was telling me levelling of individual characters lol — Marvel vs CapNick  (@Shpeshal_Nick) March 16, 2025

Quels personnages de Solo Leveling dans Fortnite ?

Fortnite confirme son amour pour les animes

Une collaboration très attendue par la communauté

Depuis sa diffusion début janvier 2024, l'animes'est rapidement imposé comme, dépassant même One Piece en nombre d'avis et critiques. Face à un tel succès, il n'est pas étonnant qu'Epic Games cherche à ajouter cette licence très populaire à la liste impressionnante des licences déjà présentes dans Fortnite.Nick Baker, source réputée fiable dans la communauté Fortnite, a indiqué qu'une collaboration entre Epic Games et Solo Leveling serait imminente. Si les détails précis restent encore flous, la popularité massive de la série rend cette fuite tout à fait crédible.Si l'information se confirme, il est logique de s'attendre à ce que certains des héros les plus emblématiques de Solo Leveling deviennent jouables dans Fortnite. À commencer par, le héros principal de l'anime, dont l'ajout semble quasiment évident.Mais Epic Games pourrait également miser sur d'autres personnages appréciés par les fans, tels queou. Sans oublier l'impressionnant, alias le Roi des Fourmis, devenu l'un des personnages favoris des fans après ses apparitions spectaculaires dans les épisodes récents sur l'île de Jeju. Sa présence en tant que skin ferait assurément sensation auprès de la communauté.Ce partenariat potentiel avec Solo Leveling ne serait qu'un nouvel exemple du fort intérêt d'Epic Games pour les grandes licences d'animation. Par le passé, Fortnite a déjà intégré avec succès d'autres animes commeou encore, prouvant à quel point ces collaborations plaisent aux joueurs.Récemment, le retour de personnages iconiques comme Lara Croft (Tomb Raider) et l'arrivée prochaine de Paul Atreides et Chani de Dune continuent à montrer qu'Epic Games multiplie les partenariats ambitieux. Solo Leveling s'intégrerait donc parfaitement dans cette stratégie.Pour l'instant, aucune date officielle n'a été dévoilée concernant l'intégration de Solo Leveling dans Fortnite, mais l'excitation est déjà palpable chez les fans de l'anime et du battle royale. Il faudra attendre une confirmation officielle d'Epic Games pour avoir davantage de détails, mais cette fuite promet déjà une collaboration explosive, qui ne manquera pas de ravir les joueurs du monde entier.