Fortnite : Tous les défis de la Saison 2 du Chapitre 6

Vous retrouverez dans cet article l'entièreté des défis proposés par Epic Games pour la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite pour ne rien louper et obtenir le plus d'XP possible.
Les joueurs de Fortnite
ont accueilli, le vendredi 21 février 2025, dans la journée, la deuxième saison du Chapitre 6
du battle royale, ce qui est toujours un moment spécial, puisque cela permet aux joueurs de découvrir quelques nouveautés, une nouvelle version de la carte et de nouveaux skins.
Cependant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont les défis de Fortnite, liés au Passe de combat
, pour que les joueurs puissent récupérer des récompenses exclusives. Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de la saison 2
(vendu pour 1 000 V-bucks après l'augmentation), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec, dont des tenues plus ou moins jolies, comprenant entre autres Godzilla.
De ce fait, tous les mardis à partir de 15 heures, une nouvelle série de défis hebdomadaires
sera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs de Fortnite
.
Avec tous ces défis
à réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupe tous les défis Fortnite de la saison 2 du Chapitre 6
. Notez que nous répertorions uniquement les quêtes quotidiennes, les quêtes spéciales ou les défis plus difficiles.
Tous les défis Fortnite saison 2 Chapitre 6
Défis hebdomadaires
Autres défis
- Seront listés ici les divers défis spéciaux qui arriveront en cours d'année.
Cet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête difficile, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire afin que nous puissions vous aider. Nous savons également déjà quand se terminera la saison 2 du chapitre 6
.
commentaire (1)
Peut on trouver une map pour les lieux dit du showtime challenge ???