Fortnite : Quand se termine la saison 2 du chapitre 6 ?

La date de fin de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

Quand se termine la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite ?

Disponible depuis ce vendredi 21 février 2025 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance et surtout d'un événement qui aura marqué les joueurs, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant évidemment une nouvelle version de la carte pour cette saison 2. Quelques autres nouveautés sont aussi de la partie, comme des armes.Bien entendu, les amateurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lece qui n'est pas étonnant, puisque Epic Games propose souvent les nouvelles saisons un vendredi ces derniers mois, sauf pour le début d'un chapitre. Nous ne devrions donc pas avoir d'événement majeur pour cette transition, mais les choses peuvent toujours changer.La durée de cettesera donc un peu plus courte que d'habitude, et encore plus que la saison 1, avec une durée de moins de trois mois. Cela nous laissera au total 70 jours pour cette première saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, notamment un partenariat avec Cowboy Bebop.Durant ces 70 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de, il y a sept ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter deactuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 3.