Fortnite prépare une énorme mise à jour cosmétique : Voici ce qui vous attend

Une nouveauté majeure concernant les cosmétiques Fortnite s'apprête à débarquer. Epic Games pourrait bien révolutionner la personnalisation des tenues avec une option très attendue.
Depuis plus de sept ans, Epic Games n'a cessé d'innover en apportant régulièrement de nouveaux contenus à Fortnite
. Cette fois, le studio s'attaque directement aux cosmétiques, annonçant discrètement une fonctionnalité qui permettra de mieux personnaliser les tenues en utilisant des éléments jusqu'à présent exclusifs à certains skins.
Les cosmétiques de Fortnite bientôt interchangeables
Cette semaine, de nombreux joueurs Fortnite ont eu la surprise de recevoir un remboursement inattendu de 1 000 V-Bucks
pour l'achat du skin Rap Boy Reloaded
et des chaussures Air Jordan 3 SE Unite Kicks
. Ce geste d'Epic Games n'était pas anodin : il indique l'arrivée imminente d'une nouvelle fonctionnalité
, permettant d'utiliser les chaussures (« Kicks ») de certains skins avec d'autres tenues présentes dans votre casier.
Saw this when I logged on. So some Future skins will come with Kicks now?
byu/JMurker315 inFortNiteBR
À terme, ces chaussures deviendront interchangeables entre différentes tenues, à l'image des accessoires de dos déjà présents dans le jeu. Par exemple, si vous possédez le skin Maya du Chapitre 2
, vous pourrez bientôt utiliser ses bottes avec d'autres personnages.
D'ailleurs, lorsque les chaussures ont été implantées dans Fortnite, Epic Games avait précisé que plus de 95 % des skins seront compatibles avec elles, d'ici à ce printemps 2025.
Une nouveauté prévue dès le printemps 2025
Même si Epic Games n'a pas encore totalement officialisé cette fonctionnalité, tout laisse penser qu'elle arrivera très prochainement. La prochaine mise à jour du 25 mars
pourrait d'ailleurs dévoiler officiellement cette nouveauté ou au moins donner davantage de détails à ce sujet.
Cette mise à jour cosmétique majeure offrira aux joueurs une nouvelle manière de personnaliser leur avatar, leur permettant d'associer librement chaussures et tenues pour encore plus d'originalité.
Des cosmétiques gratuits à venir ?
En plus de cette fonctionnalité, il est probable que de nombreux joueurs bénéficient gratuitement de nouveaux cosmétiques à cette occasion, Epic Games ayant déjà commencé à offrir des remboursements de V-Bucks en prévision de ces changements.
Le studio continue ainsi d'enrichir l'expérience des millions de joueurs actifs chaque jour, garantissant à Fortnite une popularité durable.
Quand arrivera cette mise à jour ?
La prochaine mise à jour est prévue pour le 25 mars 2025
. Celle-ci pourrait apporter immédiatement cette fonctionnalité, ou bien simplement la confirmer officiellement avec davantage d'informations techniques. Dans tous les cas, le printemps 2025 devrait marquer une véritable révolution pour les fans de cosmétiques Fortnite.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
. Vous devriez également pouvoir profiter d'un événement pour le 1er avril
.
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