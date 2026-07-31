L'intégration improbable de Sonic, Tetris et Pac-Man dans Fortnite pose question

La prochaine saison de Fortnite promet de marquer l'histoire du Battle Royale. Selon des fuites récentes, Epic Games prépare une saison entièrement dédiée aux légendes du jeu vidéo, intégrant des icônes intemporelles comme Sonic, Mega Man ou encore l'univers de Persona.

La prochaine mise à jour majeure de Fortnite s'annonce historique pour les amateurs de culture vidéoludique. Alors que le Battle Royale d'Epic Games a déjà habitué ses joueurs à des collaborations spectaculaires, les dernières découvertes pointent vers une thématique inédite pour la saison 4 du Chapitre 7. Fini les simples apparitions ponctuelles, le jeu s'apprête à célébrer les véritables légendes du jeu vidéo.

Une saison sous le signe du rétrogaming et des icônes

Les informations proviennent de sources réputées dans la communauté, notamment les informateurs ShiinaBR et HypeX. En fouillant dans les fichiers de la dernière mise à jour, ces derniers ont mis en lumière des éléments concrets confirmant les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines. Le casting pressenti a de quoi donner le vertige aux joueurs de longue date.

Des noms illustres comme Sonic, la franchise Persona, Mega Man, Tetris et même Pac-Man figurent sur la liste des franchises attendues. Si l'intégration de Mega Man ou des héros de Persona sous forme de tenues classiques semble évidente, la présence de licences comme Tetris ou Pac-Man soulève de nombreuses interrogations quant à leur adaptation dans un jeu de tir à la troisième personne.

En s'associant avec des éditeurs japonais historiques, Epic Games prouve une fois de plus sa capacité à transformer son île en un véritable musée interactif de la pop culture. Les joueurs sont désormais impatients de découvrir comment ces univers vont s'entremêler et influencer la conclusion de l'arc narratif en cours.

La dernière ligne droite du Chapitre 7

Le calendrier de déploiement se précise également. Cette nouvelle saison, dont le coup d'envoi est programmé pour la mi-août, constituera la dernière saison complète de ce chapitre. Epic Games reproduira normalement le schéma des années précédentes, pour le plus grand bonheur des joueurs.

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En effet, cette célébration des légendes du jeu vidéo sera suivie d'une mini-saison de transition, comparable à l'événement dédié aux Simpson l'an dernier. Tout ce programme culminera finalement avec un événement en direct massif, destiné à clôturer définitivement le Chapitre 7 en apothéose. Encore une fois, les leaks devraient nous en dire davantage.