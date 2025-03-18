Fortnite prépare un événement spécial pour le 1er avril, attention aux trolls

Epic Games s'apprête à relancer un événement spécial pour le 1er avril dans Fortnite, et les joueurs risquent fort de vivre quelques surprises désagréables en pleine partie.
C'est désormais une tradition : chaque année, Fortnite célèbre les événements de la vie à sa manière, avec des événements spécialement pensés pour surprendre les joueurs. Cette année, nous devrions voir le retour de l'événement spécial pour le poisson d'avril et Epic Games semble avoir prévu de quoi agacer gentiment sa communauté, à travers des modifications temporaires du gameplay et des récompenses exclusives.
Que réserve Fortnite pour le 1er avril 2025 ?
Selon les informations partagées par Hypex
, célèbre dataminer Fortnite, Epic Games lancera un événement spécial ce 1er avril
, accompagné d'une petite mise à jour. Celle-ci devrait apporter des changements temporaires surprenants, voire chaotiques, à l'image de ce que le studio avait déjà proposé en 2018.
Parmi les précédentes éditions, nous pouvons mentionner notamment du boost des grenades à impulsion, provoquant des sauts gigantesques et totalement incontrôlables. Cette année encore, les joueurs peuvent s'attendre à des bouleversements du même ordre, avec potentiellement quelques retours forcés au lobby.
En plus de ces ajustements farfelus du gameplay, Epic Games distribuera des récompenses spécifiques pour l'occasion. Parmi celles-ci, les joueurs pourront très probablement obtenir :
- Des bonus d'XP.
- Des cosmétiques temporaires ou permanents.
- Des défis spéciaux limités dans le temps.
Ces récompenses devraient encourager les joueurs à participer malgré les pièges potentiels dissimulés par Epic Games dans l'événement. De plus amples détails seront dévoilés peu avant le lancement officiel de cette journée spéciale, comme toujours.
Un petit patch à prévoir pour lancer les festivités
Pour accueillir ces changements temporaires, une petite mise à jour sera déployée le 1er avril à l'occasion de l'événement
. D'après les premières informations disponibles, ce patch sera léger, avec probablement une interruption limitée des serveurs
de Fortnite.
Habituellement, ces petits patchs ne nécessitent que quelques minutes d'interruption, permettant aux joueurs de profiter pleinement des festivités du jour sans trop attendre.
Rendez-vous donc le 1er avril 2025
pour découvrir les blagues concoctées par Epic Games. Que vous soyez un vétéran nostalgique de l'événement de 2018 ou un nouveau venu, préparez-vous à une journée où tout pourrait arriver, pour le meilleur comme pour le pire.
Pour rappel, Fortnite est disponible gratuitement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Android et iOS
. Vous pouvez aussi obtenir des V-bucks moins cher avec cette technique
.
commentaire (0)