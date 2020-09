Fortnite : Tous les défis éveil pour récupérer les tenues Marvel

Comment débloquer les tenues Marvel dans Fortnite ?

Tous les défis éveil pour les skins Marvel

Thor

Défis disponibles dès le niveau 15. Le guide ici.

Jennifer Walters/She Hulk

Défis disponibles dès le niveau 29. Le guide ici.

Groot

Défis disponibles dès le niveau 46. Le guide ici.

Tornade

Défis disponibles dès le niveau 60. Le guide ici.

Docteur Fatalis

Défis disponibles dès le niveau 74. Le guide ici.

Mystique

Défis disponibles dès le niveau 86. Le guide ici.

Iron Man/Tony Stark

Défis disponibles dès le niveau 100. Le guide ici.

Comme vous le savez, Epic Games a mis en avant l'univers de Marvel pour cette quatrième saison du chapitre 2 de. De ce fait, en plus de la tenue Wolverine , qui peut être récupérée en accomplissant quelques défis qui se rendront disponibles au cours de ces prochaines semaines, les joueurs peuvent en récupérer sept autres, via le Passe de combat.Pour cela, il faut obligatoirement être en possession du Passe de combat, comme dit plus haut. Toutefois, les débloquer ne sera pas votre seul objectif avec ces sept tenues, puisque plusieurs défis, entre trois et quatre selon le super-héros, seront à valider afin de repartir avec plusieurs cosmétiques pour le super-héros et, dans certains cas, une variante.Pour vous aider dans l'accomplissement de ces défis, nous vous avons mis à disposition plusieurs guides, afin que vous ne perdiez pas de temps, lesquels sont à retrouver ci-dessous.Vous n'avez qu'à cliquer sur le super-héros qui vous intéresse pour retrouver les défis et les guides qui vont avec.Pour retrouver tous les défis de la saison 4, rendez-vous ici