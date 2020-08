Fortnite : Tous les défis de l'éveil pour Tornade

Liste des défi de l'éveil pour Tornade

Marvel est massivement présent dans cette, avec moult tenues de super-héros à récupérer, pour le plus grand plaisir de toute une communauté. Parmi ces tenues, se trouve celle de, la super-héroïne qui maîtrise les éléments, notamment le vent, la foudre et la pluie, qui est récupérée dès le niveau 53 du du Passe de combat. Néanmoins, pour ajouter à son inventaire sa cape et son emote Puissance de la tempête il va falloir accomplir trois défis.Trois défis sont disponibles à partir du niveau 60 du Passe de combat et seuls les détenteurs de ce dernier peuvent profiter de ces défis et donc des récompenses qui vont avec, comprenant bien évidemment la tenue de. Les défis ne sont pas très compliqués à réaliser, mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours utiliser les guides que nous avons mis à votre disposition, en cliquant sur l'intitulé du défi en question.Lorsque tous les défis seront validés, vous pourrez donc profiter de l'emote Puissance de la tempête et sa cape.