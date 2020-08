Comment récupérer la skin Wolverine dans Fortnite ?

Liste des défis Wolverine

Semaine 1

Enquêter sur les mystérieuses traces de griffes (3).



Avec la nouvelle saison dequi a été lancée ce 27 août 2020 par Epic Games, pléthore de nouveautés sont proposées aux joueurs, comprenant, bien entendu, des cosmétiques. L'un d'entre eux est, évidemment, un personnage vedette qui fait directement suite à Deadpool et Aquaman. Toujours issu de l'univers des super-héros, c'est cette fois-ci de l'univers Marvel, avec, allias Logan.Avant tout, il faut être détenteur du passe de combat pour mettre la main sur le. Comme les saisons précédentes, un défi sera disponible chaque semaine, permettant, une fois qu'ils sont tous validés, de récupérer la tenue du super-héros. À l'instar de Deadpool et Aquaman, une variante sera disponible lors de la semaine 6, à récupérer, encore une fois, par l'intermédiaire d'un défi à réaliser.Comme expliqué plus haut, un total de six défis devra être réussi. Étant donné que certains seront plus compliqués que d'autres, nous vous les listons ci-dessous, avec les guides qui vont avec, afin que vous ne perdiez pas de temps dans la validation de ces défis, et pour être sûr de n'en oublier aucun.Petite astuce, cliquez sur le nom du défi pour être redirigé vers le guide en question.Si vous êtes possesseur du Passe de combat, n'hésitez donc pas à faire ces défis afin de repartir avec la, qui ne pourra pas être récupérée d'une autre manière.