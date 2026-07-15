Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 juillet 2026 à 14h45
Alors que la Coupe du Monde de football se termine dans quelques jours à peine, une légende du ballon rond vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son arrivée dans Fortnite.
Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

À moins de vivre dans une grotte, impossible d'avoir échappé au phénomène Coupe du Monde 2026. La compétition lancée le 11 juin 2026 prendra fin le 19 juillet prochain après un match opposant l'Espagne au gagnant de la demi-finale Angleterre / Argentine. Mais avant que cette grande célébration ne prenne fin, Fortnite a décidé de participer à l'événement à sa manière, en invitant une véritable légende. 

Duo de choc footballistique

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Après des célébrités comme Neymar et Lionel Messi, c'est au tour de David Beckham de recevoir son propre skin dans Fortnite. La légende du football a confirmé cette collaboration sur son compte Instagram avec un court teaser vidéo et une légende : « Je travaille sur mon nouveau personnage Fortnite… Disponible très bientôt. » La vidéo se termine d'ailleurs avec un bref aperçu du skin en question, visible dans le miroir du joueur. 

Cependant, il semble que David Beckham réserve non pas une mais deux surprises à la communauté Fortnite. En effet, dans la vidéo, le sportif dit pendant son échange téléphonique que « deux tenues, ce serait génial ». D'ailleurs, les détails des deux tenues ont été confirmés.

La première reprend son look classique, avec le célèbre maillot numéro 7 et le short assorti. Tandis que la seconde montre David Beckham portant un costume inspiré de celui de l'Inter Miami.

Quand sera-t-il possible d'obtenir les skins de David Beckham dans Fortnite ?

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S'ils ont été teasés, aucune date n'a encore été annoncée pour la mise en ligne de ces deux skins. Mais sachant que la finale de la Coupe du Monde aura lieu le 19 juillet, il est probable que ces éléments cosmétiques soient lancés le 18 juillet pour profiter de la popularité de l'événement. 

Une fois disponibles, les skins pourront être achetés dans la boutique d'objets de Fortnite. Comme ce fut le cas pour les précédentes sorties de la série « Icônes », les deux tenues pourraient être vendues sous forme de pack ou séparément.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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