Fortnite S2 : Défis semaine 1, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 février 2025 à 16h07
Pour cette première semaine de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S2 : Défis semaine 1, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 1 de Fortnite saison 2 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 1, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 1 saison 2 chapitre 6 de Fortnite

xp

Fouiller des sacs de braquage dans plusieurs parties

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Les sacs de braquages se trouvent un peu partout, comme les boîtes du munitions. Fouillez-en une dans deux parties différentes.
xp

Infliger des dégâts à des véhicules avec de la thermite

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il va falloir trouver de la thermite, parmi les nouveautés de la saison, et les lancez sur des véhicules. Faites-le sur des véhicules à l'arrêt pour gagner du temps.
xp

Atteindre le nombre de maximum de munitions de n'importe quel type

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Ici, il faudra ramasser le plus possible de munitions. 
xp

Parcourir de la distance avec un spécialiste recruté

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Recrutez un spécialiste (PNJ) et parcourez de la distance avec lui.
xp

Obtenir des lingots sur des joueurs éliminés

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Encore un défi qui se réalisera en jouant, puisque vous devrez collecter 300 lingots sur des joueurs qui viennent d'être éliminés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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