Fortnite S2 : Défis semaine 5, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 mars 2025 à 17h07
Pour cette cinquième semaine de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S2 : Défis semaine 5, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 5 de Fortnite saison 2 chapitre 6, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 5, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici.

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 5 saison 2 chapitre 6 de Fortnite

xp

Acheter des objets dans des distributeurs automatiques hors-la-loi

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Ce défi vous demandera d'acheter des objets dans des distributeurs automatiques hors-la-loi, à Crime City, Masked Meadows ou Seaport City.
xp

Utiliser la carte d'accès hors-la-loi typique pour accéder à l'arrière-boutique d'un marché noir

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Encore un défi relativement simple, qui se validera trouvant une carte d'accès hors-la-loi.
xp

Éliminer des joueurs avec un fusil de sniper

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Il suffit de récupérer un fusil de sniper et d'éliminer un joueur avec celui-ci. 
xp

Infliger des dégâts à des joueurs en étant sur une moto

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Trouvez une moto et infligez des dégâts en étant sur celle-ci.
xp

Infliger des dégâts à des adversaires en tirant sans viser

Récompense : 30 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Terminons par un défi qui vous demandera de ne pas viser, tout en infligeant des dégâts à des adversaires.
Nous savons également déjà quand se terminera la saison 2 du chapitre 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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