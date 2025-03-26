Fortnite S2 : Défis semaine 5, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette cinquième semaine de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite
.
Étant donné que certains défis
de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 5 de Fortnite saison 2 chapitre 6
, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi
le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.
Pour cette semaine 5
, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici
.
Les défis, récompenses et astuces de la semaine 5 saison 2 chapitre 6 de Fortnite
Acheter des objets dans des distributeurs automatiques hors-la-loi
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Ce défi vous demandera d'acheter des objets dans des distributeurs automatiques hors-la-loi, à Crime City, Masked Meadows ou Seaport City.
Utiliser la carte d'accès hors-la-loi typique pour accéder à l'arrière-boutique d'un marché noir
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Encore un défi relativement simple, qui se validera trouvant une carte d'accès hors-la-loi.
Éliminer des joueurs avec un fusil de sniper
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Il suffit de récupérer un fusil de sniper et d'éliminer un joueur avec celui-ci.
Infliger des dégâts à des joueurs en étant sur une moto
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Trouvez une moto et infligez des dégâts en étant sur celle-ci.
Infliger des dégâts à des adversaires en tirant sans viser
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Terminons par un défi qui vous demandera de ne pas viser, tout en infligeant des dégâts à des adversaires.
Nous savons également déjà quand se terminera la saison 2 du chapitre 6
.
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