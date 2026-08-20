Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 août 2026 à 16h02
Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.
Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Epic Games aime faire plaisir aux joueurs de Fortnite et cette nouvelle saison le prouve et risque bien de leur faire plaisir. Les jeux vidéo sont largement au programme avec de nombreux personnages qui débarquent en jeu, comme Sonic qui a même le droit à une zone dédiée. Sans grande surprise, de nombreux clins d'œil sont faits, et ce, dès l'écran du lobby, avec la possibilité d'entrer des codes via le panneau d'administration.

Et si vous vous demandez où et comment obtenir ces codes pour profiter de ces belles récompenses, pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Nous vous les avons regroupé dans la liste ci-dessous.

Code du panneau d'administration de Fortnite (saison 4)

Ci-dessous donc, vous pouvez retrouver la liste de tous les codes actuellement disponibles à entrer dans le panneau d'administration de Fortnite. Une fois entré, vous pourrez profiter de son bonus.

Récompenses Codes actifs
2 000 poussières d'Esprit
PERLIMPINPIN
Écran de chargement
REACHYOURIMPOSSIBLE
2 000 poussières d'Esprit
ABGESTAUBT
2 000 poussières d'Esprit
CHISPAMBO
Écran de chargement
BEMOREALIEN
2 000 poussières d'Esprit
MAGILUME
Esprit Master Sonic
GOTTAGOFAST
Esprit Master Tails
IWANNAFLYHIGH
Esprit Master Aventure
BORN2PLAY
Changez votre personnage en bloc Tetris
DONTBLOCKME
2 x Accélérateurs d’Extraction
TAKEYOURHEART
Changez votre personnage en bloc Tetris
LETSBLOCKANDROLL
2x Localiseur de Codes de triche Gizmoq
SURVIVETHENIGHT
4 x Tacos épicés
PERFECTORDER
1 Lama et 5 Extracteur portable
O2OVERRIDE
Esprit Master Master 8-Bit
8BITBLAST
40 000 XP
OVERRIDEXP
2x Localiseur de Codes de triche
FINDITCHAT
Esprit Master Jonesy
PLAY4ALL

Comment utiliser ces codes du codes panneau d'administration du lobby ?

Ces codes peuvent être entrés avant de lancer votre partie. Vous n'avez qu'à cliquer sur le rectangle « .../ panneau d'administration » visible en haut à droite, sous votre image de profile.

fortnite-panneau-administration-liste-code

Une fois que vous avez cliqué, une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle il suffit d'entrer l'un des nombreux codes présents dans la liste ci-dessus.

fortnite-panneau-administration-liste-code2

Epic Games devraient sortir d'autres codes pour le panneau d'administration pour faire plaisir au joueurs de Fortnite, auquel cas nous mettrons cet article à jour. Si vous remarquez que l'un des codes n'est plus disponible, ou qu'il en manque, n'hésitez pas à nous l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, à la fin de cet article. Ces codes de hack ne doivent pas être confondu avec les codes de déblocage.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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