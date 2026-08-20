Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.

Epic Games aime faire plaisir aux joueurs de Fortnite et cette nouvelle saison le prouve et risque bien de leur faire plaisir. Les jeux vidéo sont largement au programme avec de nombreux personnages qui débarquent en jeu, comme Sonic qui a même le droit à une zone dédiée. Sans grande surprise, de nombreux clins d'œil sont faits, et ce, dès l'écran du lobby, avec la possibilité d'entrer des codes via le panneau d'administration.

Et si vous vous demandez où et comment obtenir ces codes pour profiter de ces belles récompenses, pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Nous vous les avons regroupé dans la liste ci-dessous.

Code du panneau d'administration de Fortnite (saison 4)

Ci-dessous donc, vous pouvez retrouver la liste de tous les codes actuellement disponibles à entrer dans le panneau d'administration de Fortnite. Une fois entré, vous pourrez profiter de son bonus.

Récompenses Codes actifs 2 000 poussières d'Esprit PERLIMPINPIN Écran de chargement REACHYOURIMPOSSIBLE 2 000 poussières d'Esprit ABGESTAUBT 2 000 poussières d'Esprit CHISPAMBO Écran de chargement BEMOREALIEN 2 000 poussières d'Esprit MAGILUME Esprit Master Sonic GOTTAGOFAST Esprit Master Tails IWANNAFLYHIGH Esprit Master Aventure BORN2PLAY Changez votre personnage en bloc Tetris DONTBLOCKME 2 x Accélérateurs d’Extraction TAKEYOURHEART Changez votre personnage en bloc Tetris LETSBLOCKANDROLL 2x Localiseur de Codes de triche Gizmoq SURVIVETHENIGHT 4 x Tacos épicés PERFECTORDER 1 Lama et 5 Extracteur portable O2OVERRIDE Esprit Master Master 8-Bit 8BITBLAST 40 000 XP OVERRIDEXP 2x Localiseur de Codes de triche FINDITCHAT Esprit Master Jonesy PLAY4ALL

Comment utiliser ces codes du codes panneau d'administration du lobby ?

Ces codes peuvent être entrés avant de lancer votre partie. Vous n'avez qu'à cliquer sur le rectangle « .../ panneau d'administration » visible en haut à droite, sous votre image de profile.

Une fois que vous avez cliqué, une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle il suffit d'entrer l'un des nombreux codes présents dans la liste ci-dessus.

Epic Games devraient sortir d'autres codes pour le panneau d'administration pour faire plaisir au joueurs de Fortnite, auquel cas nous mettrons cet article à jour. Si vous remarquez que l'un des codes n'est plus disponible, ou qu'il en manque, n'hésitez pas à nous l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, à la fin de cet article. Ces codes de hack ne doivent pas être confondu avec les codes de déblocage.