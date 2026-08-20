Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)

La nouvelle saison de Fortnite est lancée ! Si les collaborations prestigieuses attirent l'attention, les créations originales d'Epic Games ne sont pas en reste. Découvrez comment débloquer le style exclusif Grace Crowne l'infiltrée et ses accessoires dédiés à l'occasion du lancement de la saison 4.

Le coup d'envoi de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite a été donné, apportant son lot de nouveautés et de crossovers majeurs, à l'image de l'intégration très remarquée de Sonic dans le Passe de combat, et d'autres figures directement sur le champ de bataille. Cependant, Epic Games continue d'enrichir son propre univers avec des personnages inédits, dont la nouvelle venue Grace Crowne. Pour les joueurs les plus réactifs, une variante exclusive de sa tenue est disponible pour une durée extrêmement limitée.

Comment débloquer le style Grace Crowne l'infiltrée ?

Ce skin alternatif est pensé comme un bonus exclusif de la semaine de lancement. Pour l'ajouter à votre casier, la méthode est simple mais soumise à un chronomètre strict dans le but d'encourager les joueurs à acheter le Passe de combat. Il faut effectivement faire l'acquisition du Passe de combat de la saison 4 du chapitre 7 très rapidement.

La transaction doit impérativement être finalisée avant le 28 août à 5h59 (heure de Paris). Une fois ce délai passé, il est impossible de garantir que la tenue Grace Crowne l'infiltrée fera un jour son retour dans la boutique ou via un autre moyen d'obtention. À noter qu'Epic Games propose également une autre récompense limitée cette saison, spécifiquement liée au fait d'offrir ou de recevoir ce même Passe de combat en cadeau. Il s'agit de Mali (Pic du péril).

Toutes les récompenses cosmétiques de l'ensemble

L'achat rapide du Passe de combat ne vous octroie pas seulement le style vestimentaire de Grace Crowne. Il débloque un ensemble cosmétique complet sur le thème de l'infiltration. Voici les quatre éléments que vous récupérerez en respectant la date limite :

Le style de tenue : Grace Crowne l'infiltrée

Grace Crowne l'infiltrée Le planeur : W.A.S.P l'infiltrée

W.A.S.P l'infiltrée L'accessoire de dos : Kit de l'infiltrée

Kit de l'infiltrée La pioche : Venin & Toxique de l'infiltrée

Tout comme la tenue principale, la disponibilité future de ces trois accessoires supplémentaires reste totalement incertaine au-delà de la première semaine de la saison 4 du Chapitre 7. Toutefois, avant de dépenser vos précieux V-Bucks dans le Passe de combat uniquement pour sécuriser ce bonus, gardez à l'esprit qu'une multitude de collaborations majeures atterriront dans la boutique d'objets tout au long de cette saison.