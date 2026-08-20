Fortnite : Tout savoir des codes de déblocage (saison 4 Chapitre 7)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 août 2026 à 16h40
Que ce soit pour des défis ou récupérer des récompenses, vous aurez besoin de savoir comment fonctionnent les codes de déblocage dans Fortnite. Nous vous expliquons tout.
Fortnite : Tout savoir des codes de déblocage (saison 4 Chapitre 7)

Epic Games a fait plaisir aux joueurs de Fortnite pour cette saison 4 du chapitre 7, en implantant de nombreuses nouveautés, toutes liées aux jeux vidéo, de près ou de loin. Sans grande surprise, de nombreux clins d'œil sont faits, et il est notamment possible d'utiliser des codes de triche, de deux manières. La première est d'utiliser les codes via le panneau d'administration dans le lobby, et la seconde est de se rendre en jeu et d'utiliser les codes de déblocage de Fortnite. Et si vous ne savez pas comment faire ou comment ils fonctionnent, nous vous expliquons tout.

Que sont les codes de déblocage dans Fortnite ?

Ajoutés avec cette saison 4 du chapitre 7, les codes de déblocage de Fortnite sont des codes de triche disponible directement sur le champ de bataille. Nous en trouvons quelques-uns sur l'île, et ces derniers sont également marqués par des « ? » sur la carte lorsque vous êtes proche d'eux.

code-deblocage-fortnite

Une fois que vous êtes en face d'eux, il suffit d'interagir avec cette plaque bleue holographique.

Comment utiliser les codes de déblocage dans Fortnite ?

Il vous est demandé de saisir un code. Mais pas de panique, celui-ci est très simple et est en fait marqué sur le sol, par les flèches. Vous n'avez qu'à suivre l'ordre des flèches, par exemple « ↑ ↓ → ← », avec l'aide de votre manette ou de votre clavier.

code-deblocage-fortnite2

Une fois la suite de flèches correctement exécutée, vous aurez validé le mini-jeu et obtenu la récompense, un Esprit que vous pourrez récupérer, et potentiellement extraire pour l'utiliser plus tard.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous pouvez aussi avoir besoin d'utiliser ces codes de déblocage de Fortnite pour des quêtes, et ainsi obtenir les récompenses qui lui sont assignées, notamment des styles pour Wrixel. Attention toutefois, il convient d'avoir le Passe de combat pour cette dernière partie.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.
Fortnite : Le parapluie Top 1 saison 4 chapitre 7
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Le parapluie Top 1 saison 4 chapitre 7

Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison 4 du chapitre 7.
Fortnite : La saison 4 du chapitre 7 est disponible, voici tous les détails
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : La saison 4 du chapitre 7 est disponible, voici tous les détails

La saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite, intitulée Système Hacké, bouleverse les règles du Battle Royale. Entre piratage de serveurs, présence de figures emblématiques comme Sonic ou Mega Man et nouvelles mécaniques de butin, Epic Games propose une mise à jour massive qui redéfinit l'expérience de jeu.

commentaire (0)