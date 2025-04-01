Fortnite S2 : Défis semaine 6, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette sixième semaine de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite
.
Étant donné que certains défis
de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 6 de Fortnite saison 2 chapitre 6
, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi
le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.
Pour cette semaine 6
, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici
.
Les défis, récompenses et astuces de la semaine 6 saison 2 chapitre 6 de Fortnite
Dépenser des lingots pour utiliser des toilettes mobiles hors-la-loi
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Ce défi vous demandera de vous rendre dans une zone hors-la-loi et de dépenser des lingots dans les toilettes mobiles qui se trouvent sur place.
Fouiller des coffres à des lieux-dits en une seule partie
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Un défi relativement simple, qui se validera rapidement en jouant.
Parcourir de la distance dans un convoi blindé
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Trouvez un convoi blindé et parcourez de la distance.
Tirer dans la tête de joueurs en regardant dans le viseur
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Encore un défi plutôt facile. Il faudra trouver une arme avec un viseur, et tirer dans la tête des joueurs ensuite.
Infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil d'assaut à dégâts collatéraux
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Terminons par un défi qui vous demandera de trouver une arme spéciale et de faire des dégâts avec.
Nous savons également déjà quand se terminera la saison 2 du chapitre 6
.
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