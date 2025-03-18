Fortnite S2 : Défis semaine 4, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 6)

Pour cette quatrième semaine de la Saison 2 du Chapitre 6 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
a donné son coup d'envoi ce vendredi 21 février 2025, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir quelques nouveautés sur la carte et dans le gameplay, sans oublier le nouveau boss. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite
.
Étant donné que certains défis
de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 4 de Fortnite saison 2 chapitre 6
, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi
le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.
Pour cette semaine 4
, les récompenses sont de 30 000 XP, de quoi faire le plein pour le Passe de combat. Retrouvez tous les défis de la saison 2 chapitre 6 ici
.
Les défis, récompenses et astuces de la semaine 4 saison 2 chapitre 6 de Fortnite
Faire partie des 17 derniers joueurs
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Ce défi vous demandera de faire partie des 17 derniers joueurs lors d'une partie.
Éliminer un joueur à plus de 50 m de distance
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Encore un défi relativement simple, qui se validera en jouant. Vous devrez éliminer un adversaire qui se trouve à plus de 50 mètres de vous.
Lancer des objets
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Il suffit de lancer 17 objets pour valider la quête.
Infliger des dégâts à des adversaires avec le brise-rotules
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Trouvez le brise-rotules, et utilisez-le pour infliger 54 points de dégâts.
Parcourir la distance en glissant sans interruption
Récompense : 30 000 EXP de saison
- Comment réussir le défi ?
- Terminons par un défi on ne peut plus simple, qui demande simplement de glisser sur 59 mètres sans interruption. Mettez vous en haut d'une colline pour vous faciliter la tâche.
Nous savons également déjà quand se terminera la saison 2 du chapitre 6
.
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